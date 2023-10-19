Дэниел Рэдклифф признался, что читал фанфики о Гарри Поттере

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф дал необычное интервью Vanity Fair, в рамках которого его подключили к детектору лжи. Во время общения с журналистами британский актер неожиданно для всех признался, что раньше читал в Сети фанфики о героях франшизы.

Рэдклифф отметил, что нередко искал читал истории об отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя, которые были конкурентами в Поттериане.

Ранее звезда британского кинематографа также признался, что согласился на съемки в киносаге только потому, что не любил ходить в школу. Вместе с остальными актерами-детьми из «Гарри Поттера» Рэдклифф получил общее образование в перерывах между съемками фильмов.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год и принесла писательнице Джоан Роулинг мировую славу и статус культового автора. Все части этой серии входят в двадцатку самых продаваемых книг всех времен.