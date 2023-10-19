18:40 (мск), источник: РБК Life

Дэниел Рэдклифф признался, что читал фанфики о Гарри Поттере

Актер рассказал об этом, будучи подключенным к детектору лжи.

Наверх
Источник: AP 2023

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф дал необычное интервью Vanity Fair, в рамках которого его подключили к детектору лжи. Во время общения с журналистами британский актер неожиданно для всех признался, что раньше читал в Сети фанфики о героях франшизы.

Рэдклифф отметил, что нередко искал читал истории об отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя, которые были конкурентами в Поттериане.

Ранее звезда британского кинематографа также признался, что согласился на съемки в киносаге только потому, что не любил ходить в школу. Вместе с остальными актерами-детьми из «Гарри Поттера» Рэдклифф получил общее образование в перерывах между съемками фильмов.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год и принесла писательнице Джоан Роулинг мировую славу и статус культового автора. Все части этой серии входят в двадцатку самых продаваемых книг всех времен.

С 2002 по 2011 год вышло восемь фильмов о Гарри Поттере (последнюю книгу разделили на две части). Главные роли, помимо Рэдклиффа (Гарри Поттера), исполнили Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), а также Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл), Алан Рикман (Северус Снейп), Гэри Олдмен (Сириус Блэк) и другие.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умерла российская актриса и певица
12-летний россиянин выиграл Международный конкурс в США
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь