Дэниел Рэдклифф признался, что читал фанфики о Гарри Поттере
Актер рассказал об этом, будучи подключенным к детектору лжи.
Актер рассказал об этом, будучи подключенным к детектору лжи.
Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф дал необычное интервью Vanity Fair, в рамках которого его подключили к детектору лжи. Во время общения с журналистами британский актер неожиданно для всех признался, что раньше читал в Сети фанфики о героях франшизы.
Рэдклифф отметил, что нередко искал читал истории об отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя, которые были конкурентами в Поттериане.
Ранее звезда британского кинематографа также признался, что согласился на съемки в киносаге только потому, что не любил ходить в школу. Вместе с остальными актерами-детьми из «Гарри Поттера» Рэдклифф получил общее образование в перерывах между съемками фильмов.
Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год и принесла писательнице Джоан Роулинг мировую славу и статус культового автора. Все части этой серии входят в двадцатку самых продаваемых книг всех времен.
С 2002 по 2011 год вышло восемь фильмов о Гарри Поттере (последнюю книгу разделили на две части). Главные роли, помимо Рэдклиффа (Гарри Поттера), исполнили Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), а также Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл), Алан Рикман (Северус Снейп), Гэри Олдмен (Сириус Блэк) и другие.