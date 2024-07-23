Деньги в семью. Маткапитал разрешат частично обналичить

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплате семьям денег из остатков маткапитала. Согласно инициативе, получить средства можно будет, если остаток не превышает 10 тыс. рублей. Такое нововведение обсуждалось уже давно, но депутаты не могли определиться с суммой выплат.
Дело в том, что иногда при направлении материнского капитала на счету остается некая сумма, потратить которую невозможно, но и снять тоже.
Например, так бывает, если семья решает взять за маткапитал некий земельный участок и сделка проходит буквально накануне индексации выплаты. Получается, что в документах на оплату участка стоит одна сумма, а на счету маткапитала находится после индексации уже другая.
Зачастую этот остаток небольшой, но ни потратить, ни снять его семьи раньше не могли. Теперь же, благодаря вносимым поправкам, до 10 тыс. рублей можно будет обналичить и потратить на свое усмотрение на что-то, что семье действительно необходимо, пояснил депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«В России проживает более 30 млн детей в 24 млн семей. И большинство семей хотят распоряжаться материнским капиталом по своему усмотрению. Законодательство все время совершенствуется и 10 тыс. рублей — это первый шаг, который начинает “реальные” денежные выплаты семьям, который пойдут на нужды здесь и сейчас. Кроме того, этот законопроект способствует более эффективному распределению государственных ресурсов. Небольшие оставшиеся суммы на счетах могут быть использованы с большей полезностью, если они будут направлены непосредственно на улучшение материального положения семей. Возможность выплаты сумм до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала является значительным шагом в улучшении финансового благополучия российских семей и демонстрирует практическую адаптацию социальных программ к реальным потребностям населения», — рассказал он.
Кроме того, Госдума утвердила доплату в размере 1,2 тыс. рублей для инвалидов I группы (за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, либо достигшим возраста 80 лет).
«Эта правка имеет несколько значительных плюсов и важна по нескольким причинам. В семьях, где один из членов вынужден не работать и заниматься ежедневным уходом за инвалидом, дополнительная надбавка может стать существенной поддержкой. Она поможет хотя бы отчасти компенсировать утраченный доход, что особенно важно для семей с ограниченными финансовыми возможностями. Нередко инвалиды I группы оказываются в условиях материальной нехватки. Надбавка в размере 1,2 тыс. руб. в месяц является важным элементом поддержки, который направлен на улучшение благосостояния инвалидов I группы и тех, кто за ними ухаживают», — заключил депутат.