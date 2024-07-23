Деньги в семью. Маткапитал разрешат частично обналичить

«В России проживает более 30 млн детей в 24 млн семей. И большинство семей хотят распоряжаться материнским капиталом по своему усмотрению. Законодательство все время совершенствуется и 10 тыс. рублей — это первый шаг, который начинает “реальные” денежные выплаты семьям, который пойдут на нужды здесь и сейчас. Кроме того, этот законопроект способствует более эффективному распределению государственных ресурсов. Небольшие оставшиеся суммы на счетах могут быть использованы с большей полезностью, если они будут направлены непосредственно на улучшение материального положения семей. Возможность выплаты сумм до 10 тыс. рублей из остатков материнского капитала является значительным шагом в улучшении финансового благополучия российских семей и демонстрирует практическую адаптацию социальных программ к реальным потребностям населения», — рассказал он.