Деньги — не главное: что современные дети просят у Деда Мороза

Свердловский Урал Мороз и удмуртский Тол Бабай и Дед Мороз Черноземья сообщили о новой тенденции в новогодних письмах. Вместо материальных подарков дети все чаще загадывают нематериальные желания, такие как здоровье близких и успехи в учебе. Также они хотели бы встретить Деда Мороза в новогоднюю ночь.
«Мы замечаем, что когда дети пишут письма Урал Морозу или Дедушке Морозу, они не просят игрушки или подарки. Они больше всего хотят, чтобы хорошо учились и чтобы их родители, бабушки и дедушки были здоровы», — отметил Урал Мороз на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
Похоже, что время материальных подарков подходит к концу, и дети стали мыслить более глубоко.
Тол Бабай и Дед Мороз Черноземья также подтвердили эту тенденцию. «Дети просят о здоровье, удаче и о том, чтобы хорошо сдать экзамены. Многие письма приходят с просьбой приехать в гости и отметить Новый год вместе», — добавил Тол Бабай.
Дедушки Морозы из разных регионов России собрались на Урале на фестивале «День рождения Урал Мороза», который прошел в «Парке Сказов» в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что некоторым категориям семей полагаются бесплатные детские новогодние подарки. Эксперты объяснили, кто их может получить и как это сделать.