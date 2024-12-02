Деньги — не главное: что современные дети просят у Деда Мороза

«Мы замечаем, что когда дети пишут письма Урал Морозу или Дедушке Морозу, они не просят игрушки или подарки. Они больше всего хотят, чтобы хорошо учились и чтобы их родители, бабушки и дедушки были здоровы», — отметил Урал Мороз на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.