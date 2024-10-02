Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги на счастье. Эксперт назвал стоимость регистрации брака в 2025 году

В отличие от разводов, регистрация брака не будет дорожать в следующем году.

Источник: Freepik

В 2025 году в РФ будут изменены размеры некоторых государственных пошлин, уплачиваемых гражданами за регистрационные действия органов ЗАГС. Однако регистрации брака это не коснется, рассказал aif.ru адвокат Эрих Рат.

«Официальная регистрация брака между мужчиной и женщиной — важнейшее событие в жизни многих людей, — пояснил эксперт. — От роста количества браков прямо зависит социально-демографическая ситуация в стране. Поэтому российские власти решили не увеличивать размер государственной пошлины, которую платят молодожены при бракосочетании в 2025 году. Желающим официально зарегистрировать свои отношения в качестве супругов придется, как и прежде, заплатить за данное действие всего 350 ₽».

При этом эксперт подчеркнул, что госпошлина взимается только с одного из супругов, а учитывая современный уровень цен, это небольшие деньги.

«А вот к разводам супругов власти страны относятся негативно, поэтому и размер пошлины за расторжение брака увеличивается значительно увеличится в 2025 году — с 650 ₽ до 5 тыс. руб.», — отметил он.

С моей точки зрения, такой подход представляется абсолютно адекватным и обоснованным, учитывая необходимость решения демографических проблем, с которыми все более плотно сталкивается российское государство в последние десятилетия.

Эрих Рат
адвокат

Но увеличение госпошлины на развод — не все меры, отягчающие этот процесс. Женщинам, которые решат вернуть свою девичью фамилию, придется дополнительно отдать еще 5 тыс. руб. за этот процесс вместо прежних 1,6 тыс. руб. А тем, кто решит делить имущество или обращаться за любой другой юридической помощью, стоит готовиться к еще большим тратам, предупреждают эксперты.