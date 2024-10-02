Деньги на счастье. Эксперт назвал стоимость регистрации брака в 2025 году

В 2025 году в РФ будут изменены размеры некоторых государственных пошлин, уплачиваемых гражданами за регистрационные действия органов ЗАГС. Однако регистрации брака это не коснется, рассказал aif.ru адвокат Эрих Рат.
«Официальная регистрация брака между мужчиной и женщиной — важнейшее событие в жизни многих людей, — пояснил эксперт. — От роста количества браков прямо зависит социально-демографическая ситуация в стране. Поэтому российские власти решили не увеличивать размер государственной пошлины, которую платят молодожены при бракосочетании в 2025 году. Желающим официально зарегистрировать свои отношения в качестве супругов придется, как и прежде, заплатить за данное действие всего 350 ₽».
При этом эксперт подчеркнул, что госпошлина взимается только с одного из супругов, а учитывая современный уровень цен, это небольшие деньги.
«А вот к разводам супругов власти страны относятся негативно, поэтому и размер пошлины за расторжение брака увеличивается значительно увеличится в 2025 году — с 650 ₽ до 5 тыс. руб.», — отметил он.
С моей точки зрения, такой подход представляется абсолютно адекватным и обоснованным, учитывая необходимость решения демографических проблем, с которыми все более плотно сталкивается российское государство в последние десятилетия.
Но увеличение госпошлины на развод — не все меры, отягчающие этот процесс. Женщинам, которые решат вернуть свою девичью фамилию, придется дополнительно отдать еще 5 тыс. руб. за этот процесс вместо прежних 1,6 тыс. руб. А тем, кто решит делить имущество или обращаться за любой другой юридической помощью, стоит готовиться к еще большим тратам, предупреждают эксперты.