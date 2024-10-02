Деньги на счастье. Эксперт назвал стоимость регистрации брака в 2025 году

Но увеличение госпошлины на развод — не все меры, отягчающие этот процесс. Женщинам, которые решат вернуть свою девичью фамилию, придется дополнительно отдать еще 5 тыс. руб. за этот процесс вместо прежних 1,6 тыс. руб. А тем, кто решит делить имущество или обращаться за любой другой юридической помощью, стоит готовиться к еще большим тратам, предупреждают эксперты.