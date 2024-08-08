Деньги на ребенка: как правильно платить алименты

Должники, уклонившиеся от алиментов даже в том случае, если их привлекли к административной ответственности, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на один год. Также с плательщика будет взыскана — то есть компенсацию за невыплату алиментов. Она составляет 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.