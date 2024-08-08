Деньги на ребенка: как правильно платить алименты

По закону как отец, так и мать обязаны содержать своих несовершеннолетних или недееспособных детей. Касается это и тех случаев, когда один из родителей не живет со своим ребенком.
Разбираемся, что такое алименты на ребенка, как на них подать и сколько составляют выплаты.
Что такое алименты
Алименты — это обязательная материальная помощь одного члена семьи другому. Чаще всего на алименты могут рассчитывать несовершеннолетние дети в случае, если их родители развелись.
Чаще всего алименты — это материальная помощь, которая может быть в натуральной добровольной форме. Так, если родители развелись, мать может попросить отца оплачивать секцию ребенка, давать деньги на сезонную одежду и отправлять его в лагерь. Но это не будет считаться именно алиментами, так как они — это исключительно денежные средства.
Получает алименты либо родители, живущие с ребенком, либо законные опекуны.
Выплачивается материальная помощь либо по договоренности, либо принудительно, то есть по решению суда.
Если получилось договориться, лучше всего пойти к нотариусу и заключить соглашение. В таком случае если что-то пойдет не так, родитель сможет взыскать алименты в принудительном порядке.
Принято считать, что алименты должны выплачиваться после решения суда, однако это не так. Выплаты должны осуществляться как только родитель перестает жить с ребенком.
Алименты платят все независимо от статуса — трудоустроенные, самозанятые, индивидуальные предприниматели и даже безработные. У безработных, например, могут вычитать процент из пособия по безработице.
Как часто нужно выплачивать алименты
Чаще всего алименты выплачиваются раз в месяц, но бывшие супруги могут договориться о периодичности.
Так, выплаты могут происходить раз в три месяца или два раза в год. Но такую договоренность лучше всего заверить нотариально. Однако если дело дойдет до суда, то алименты станут ежемесячными.
Как рассчитываются выплаты
По решению суда алименты на детей можно взыскать:
- как долю от зарплаты или любого другого дохода;
- в фиксированной денежной сумме.
Как долю от дохода. Законом установлено, сколько процентов от заработка родителя с учетом вычета налогов составляют алименты.
Так, сумма выплат на одного ребенка составляет 25% от дохода, на двух детей — 33,3%, на трех и более — 50%.
Выплаты одинаковы для каждого ребенка. Например, если у отца двое детей от бывших жен, он будет обязан выплатить им 33,3%, что на одного ребенка составит 16,65%.
Фиксированная денежная сумма. Она выплачивается в том случае, если у плательщика доход либо не постоянный, либо в иностранной валюте.
Фиксированная сумма связана с прожиточным минимумом в том регионе, где живут дети и получатель алиментов.
Обычно суд назначает сумму выплат, составляющую половину, один или два прожиточных минимума. Суд стремится сохранить привычный для ребенка уровень жизни.
Как платить алименты
Платить алименты можно по-разному. Бывшие супруги могут договориться, как будет удобно перечислять и получать выплаты.
Наличными. В таком случае получатель должен написать расписку о том, что он получил деньги.
Банковский перевод через приложение или сайт. Алименты можно переводить через банковское приложение или сайт. В комментариях к переводу лучше указать, что это за деньги и на какой период.
Почтовый перевод. Этот вариант подходит в том случае, если родители находятся в плохих отношениях.
На работе. Обычно работодатель перечисляет алименты из зарплаты на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя.
Как подать на алименты в суд
Если отец или мать отказываются выплачивать алименты, родитель имеет право обратиться в суд.
Направить иск можно в:
- районный суд по месту регистрации истца или ответчика. В эту инстанцию обращаются, когда просят установить факт отцовства. Это необходимо, если на момент рождения ребенка родители не были женаты официально или отец не вписан в свидетельство о рождении.
- в мировой суд. Сюда обращаются во всех остальных случаях.
Подать документы можно несколькими способами:
- лично в канцелярии суда;
- в ближайшем МФЦ;
- в сервисе ГАС «Правосудие».
Обратите внимание, что не каждое отделение суда принимает электронные документы.
Для подачи иска заявителю нужен пакет документов. В него входят:
- заявление о взыскании алиментов;
- паспорт;
- справка о составе семьи с места жительства;
- справки о доходах обеих сторон. Если у истца нет возможности получить такие документы от ответчика, суд сам истребует документ у работодателя;
- документы, подтверждающие родство, — например, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о браке или о разводе;
- доказательства того, что ответчик является родителем ребёнка. Это могут быть медицинские документы, фото, скриншоты переписки, показания свидетелей. Доказательства нужны, только если отец не записан в документах ребёнка.
Суд рассматривает заявление в течение месяца с момента подачи, но иногда может продлить срок до двух месяцев.
Что будет, если не платить алименты
Если человек не платить алименты или выплачивает только часть суммы, суд может признать плательщика должником.
Так, если отец или мать не выплачивает алименты два месяца, суд может выписать штраф в размере 20 тысяч рублей, направить на обязательные общественные работы или взять под административный арест.
Если дело попало в руки приставов, они могут наложить следующие ограничения:
- Запрет выезда за границу. Это происходит в том случае, если долг по алиментам составляет более десяти тысяч рублей.
- Взыскать долг с банковского счета. Если нужной суммы нет, то суд может арестовать счет.
- Ограничить регистрационные действия. В таком случае должник не сможет оформить на себя автомобиль или жилплощадь.
- Приостановить действие водительских прав.
Должники, уклонившиеся от алиментов даже в том случае, если их привлекли к административной ответственности, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком на один год. Также с плательщика будет взыскана — то есть компенсацию за невыплату алиментов. Она составляет 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
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Анна Морозова