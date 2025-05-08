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Деньги на обстрелы России: как россияне платят за ракеты ВСУ

Депутат Александр Бородай объяснил в интервью ВФокусе Mail, как россияне косвенно спонсируют армии НАТО и Украины.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

По мнению депутата Государственной думы Александра Бородая, на сторону врага встают даже те, кто пытается получить визы для въезда в другие страны. За границу они вывозят крупные суммы денег.

— Их тратят в стране, которая является членом НАТО. В стране, которая, пусть и негласно, посылает свои воинские контингенты воевать с нами на СВО. В стране, которая на эти деньги, которые там оставят, приобретет снаряды, патроны, винтовки, пулеметы, ракеты, которыми убивают нас, — объяснил Бородай в интервью ВФокусе Mail, как наши сограждане косвенно спонсируют армии противника.

Бородай напомнил, что в годы Великой Отечественной войны никому в голову не приходило выезжать на отдых на немецкий курорт Баден-Баден или в оккупированный нацистами Париж.

Ранее Бородай назвал количество россиян, участвующих в СВО.