Деньги и экология. Эксперты раскрыли региональные отличия при поиске работы

Например, по их данным, 10% претендентов на рабочее место с Урала отмечают важность соблюдения работодателем экологических стандартов — это самый высокий показатель по стране. Наибольшую роль в Сибирском федеральном округе играет финансовая составляющая, здесь почти каждый — 94% — считает денежный аспект крайне важным в своей работе. Зато жители Южного федерального округа отличились верностью своему работодателю. Здесь почти треть (27%) трудится на одном месте более 10 лет.