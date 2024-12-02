Деньги и экология. Эксперты раскрыли региональные отличия при поиске работы

На первом месте при поиске работы у жителей практически всех российских городов-миллионников традиционно стоит зарплата. Однако, как сообщили aif.ru аналитики, имеются и региональные отличия.
Дефицит кадров в стране по итогам прошлого года составил 4,8 млн человек, свидетельствует оценка экономистов Российской академии наук (РАН).
«Наиболее значимыми параметрами при поиске работы жители крупных городов спонтанно называют зарплату (43%) и стабильность компании (17%), — отмечают аналитики коммуникационного агентства LikePR и исследовательской компании Aquarelle Research по итогам анализа сентябрьского опроса, проведенного в крупных городах страны. — Однако у каждого региона есть свои характерные черты».
Например, по их данным, 10% претендентов на рабочее место с Урала отмечают важность соблюдения работодателем экологических стандартов — это самый высокий показатель по стране. Наибольшую роль в Сибирском федеральном округе играет финансовая составляющая, здесь почти каждый — 94% — считает денежный аспект крайне важным в своей работе. Зато жители Южного федерального округа отличились верностью своему работодателю. Здесь почти треть (27%) трудится на одном месте более 10 лет.
Кстати сказать, именно финансовый аспект, а именно недовольство уровнем зарплаты, является главной причиной для смены работодателя по всей стране. Этот момент назвали 70% желающих сменить работу. Еще около трети респондентов в качестве причины увольнения назвали постоянные переработки, отсутствие карьерного развития, повышения, премий и бонусов.