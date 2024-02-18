Денег нет, зато уютно. Исследователи рассказали, зачем жить в глубинке

Трое из четырех выпускников школ, живущие в малых городах и сельской местности, хотели бы уехать в мегаполисы, выяснили исследователи института экономики роста имени Столыпина. Если эти мечты воплотятся в жизнь, Россия превратится в пустыню, предупреждают они.
Плюс пять
«За последние тридцать лет у нас созданы только пять новых городов, причем два из них — бизнес-проекты, до конца они не реализованы, — говорит исполнительный директор института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. — Сейчас драйверов для роста и создания новых населенных пунктов просто нет. Помимо всех бытовых вопросов — понятно, что инфраструктура малого города всегда будет отставать от мегаполисов, — у людей возникает закономерный вопрос: а зачем мне вообще жить здесь? Малые города никогда не сравнятся с большими по доходам, еще по многим параметрам. Но им надо найти такие драйверы, которые позволят не просто удержать людей, а еще и привлечь новых жителей, обеспечив тем самым развитие вместо деградации».
По словам Свириденко, подобная проблема есть и в других странах, например, Индии. Там с ней решили бороться всерьез: действует специальная госпрограмма, в маленьких городах строят аэропорты, развивают инфраструктуру, создают городские пространства, в том числе открывают общественные туалеты.
«Нам тоже надо заниматься сохранением населения малых городов, недавно глава государства анонсировал надбавки медикам, которые будут работать в таких населенных пунктах, но этого мало, — продолжает Свириденко. — Одними высокими зарплатами людей не удержать. Были примеры малых городов, в которых компании открывали производства, предлагали хорошие зарплаты — все равно оттуда уезжали».
Поиски смысла
Почти половина тех, кто переселяется из одного города в другой, — люди в возрасте до 35 лет, отметил координатор исследования «Внутрироссийская миграция молодежи: повышение привлекательности малых городов», управляющий партнер компании «ИнтерМедиаКом» Михаил Тайц. Понятно, что молодые люди вынуждены уезжать за образованием — хотя и тут могут быть варианты.
«В Выксе Нижегородской области реализован интересный опыт, — поделилась директор дивизиона “Городская экономика” “Агентства стратегических инициатив” Ольга Захарова. — Там колледж сотрудничает с местными производствами, студенты два дня в неделю работают в цехах, получают зарплаты, им присваивают разряды. В итоге к моменту выпуска ребята оказываются уже опытными высококлассными специалистами, они получают приличные деньги, и им просто нет смысла куда-то ехать из города на заработки, они уже встроены в экономику и социум».
Миграция молодежи — не социально-экономический, а ценностный феномен, не соглашается Тайц. В большие города манят мечты о личном успехе, стремление к развитию и поиску нового, считает он. А на малую родину молодые люди готовы вернуться ближе к пенсии, когда мир уже будет покорен, останется только с достоинством и в уюте встретить старость.
«Малым городам надо создавать перспективы развития и настойчиво рассказывать о них местным жителям, — продолжает эксперт. — Понятно, что стать суперзвездой там будет сложно, зато там спокойная жизнь в окружении социально близких людей, очень много знакомых, этим и привлекает периферия, это надо ценить».
Каждому малому городу нужна своя иммиграционная программа, уверен Тайц. С одной стороны, она должна включать новую концепцию провинциальности: места с иным стилем жизни, а не точки сосредоточия бесперспективности и депрессии, как зачастую получается сейчас. С другой стороны, муниципальным властям стоит уделить внимание созданию землячества, следить за успехами всех выходцев из этого города или района.
«Это стоит очень недорого, зато открывает колоссальные возможности, — настаивает Тайц. — Если будет возможность отдать на малую родину какой-то заказ, перераспределить туда ресурс, они обязательно это сделают. Если же у кого-то возникнет пауза в карьере, всегда можно предложить ему вернуться домой, поработать там. Это тоже ресурс для развития».
Откуда берутся дети
Государству стоит помогать именно малым городам еще по одной причине — там рождается больше малышей, чем в мегаполисах, приводит свой аргумент начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.
«Чем меньше населенный пункт, тем выше там коэффициент рождаемости, — объясняет он. — В городах с населением до 100 тыс. человек этот показатель варьируется в диапазоне 1,63−2,18 ребенка на одну женщину детородного возраста, в городах-миллионниках — 1,4».
Можно, конечно, свести все к шутке, мол, «чем еще в глуши заниматься» или вспомнить про «квартирный вопрос». Но, действительно, купить или построить жилье в провинции намного проще, чем квартиру — в столицах. Если еще есть свой огород или хозяйство, то и на продукты расходы поменьше, а они съедают по 30−40% доходов российских семей.
«Надо сформировать моду на жизнь в малых городах, — продолжает Захарова. — Пусть там меньше развлечений, возможностей, человек может почувствовать себя вне эпицентра событий. Пусть там даже зарплаты меньше — но там можно жить по-настоящему. Ненормированный рабочий день в мегаполисе рано или поздно обязательно приводит к тому, что человек начинает жить на таблетках. Они стоят дорого. Растут траты на лечение, восстановление, отдых — жизнь в постоянной конкуренции выматывает. И при этом в больших городах мы как бы живем, а в маленьких можно жить по-настоящему. Мы же об этом только мечтаем».
Еще раз про бабки
Относительно невысокие зарплаты в маленьких городах компенсируются более низкой стоимостью жизни, считает Свириденко. Уравнять их не получится, хотя приблизить доходы провинциалов и столичных жителей можно.
«Есть проект сделать зарплаты чиновников и бюджетников едиными по всей стране, — вспомнил он. — Это даст стимул для людей этих профессий отправиться в глубинку, поможет справиться там с кадровым дефицитом, следом подтянутся доходы и занятых в реальной экономике. Но все равно такого равенства, как было в СССР, нам не добиться, хотя на это и есть запрос у многих россиян».
Сейчас в небольших городах в среднем вдвое проще найти работу, чем в мегаполисах, а на одну вакансию для молодежи в столицах приходится по 14 резюме, это очень много. Но есть один нюанс, продолжает эксперт. В провинции действительно проще найти хоть какую-нибудь работу. Заниматься же тем делом, которым хочется и которое даст солидный доход, там зачастую невозможно. Удаленка расширила возможности для этого, но в целом ситуация не изменилась.
«В США двукратная разница в доходах жителей самого богатого и самого бедного штата, — привел пример Свириденко. — У нас же разрыв между регионами достигает пяти крат. Это очень много, его надо сократить».