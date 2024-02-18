Денег нет, зато уютно. Исследователи рассказали, зачем жить в глубинке

«За последние тридцать лет у нас созданы только пять новых городов, причем два из них — бизнес-проекты, до конца они не реализованы, — говорит исполнительный директор института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. — Сейчас драйверов для роста и создания новых населенных пунктов просто нет. Помимо всех бытовых вопросов — понятно, что инфраструктура малого города всегда будет отставать от мегаполисов, — у людей возникает закономерный вопрос: а зачем мне вообще жить здесь? Малые города никогда не сравнятся с большими по доходам, еще по многим параметрам. Но им надо найти такие драйверы, которые позволят не просто удержать людей, а еще и привлечь новых жителей, обеспечив тем самым развитие вместо деградации».