День знаний: как россияне относятся к его празднованию?

Сами респонденты, в основном, относятся положительно к празднику: 47% заявили, что к 1 сентября относятся определенно положительно, 15% — скорее положительно, чем отрицательно. Около 20% участников опроса заявили об отрицательном отношении к Дню знаний: 9% оценивают праздник скорее отрицательно, чем положительно, а другие 9% определенно отрицательно относятся к 1-му сентября. 12% респондентов считают, что праздник имеет как положительные, так и отрицательные стороны.