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День знаний: как россияне относятся к его празднованию?

Редакция ВФокусе Mail провела опрос среди своих читателей, как они относятся к празднику «День знаний» и делают ли подарки учителям.

Александр Фролагин
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

Исследование проводилось 30—31 августа, в опросе приняли участие более 6,3 тыс. человек из 50 регионов России. 51% респондентов составили женщины, 49% — мужчины.

У 39% опрошенных участников есть дети школьного возраста. Среди родителей школьников 29% отметили, что их дети относятся определенно положительно к празднику, 22% — что скорее положительно, чем отрицательно. Противоположно настроен каждый пятый учащийся в школе: 13% оценивают праздник скорее отрицательно, чем положительно, а 9% — определенно отрицательно. Положительные и отрицательные стороны в празднике видят 23% учеников.

Сами респонденты, в основном, относятся положительно к празднику: 47% заявили, что к 1 сентября относятся определенно положительно, 15% — скорее положительно, чем отрицательно. Около 20% участников опроса заявили об отрицательном отношении к Дню знаний: 9% оценивают праздник скорее отрицательно, чем положительно, а другие 9% определенно отрицательно относятся к 1-му сентября. 12% респондентов считают, что праздник имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Сам День знаний участники опроса, которые положительно характеризуют праздник, описывают чаще всего как торжественный и атмосферный праздник, объединяющий школьников по всей стране, и начало нового учебного года. Отрицательно относящиеся к 1 сентября респонденты считают, что День знаний излишне формален, знаменует собой окончание лета и начало поры домашних заданий и ежедневных уроков.

Редакция ВФокусе Mail выяснила также, дарят ли респонденты подарки учителям.

Более половины респондентов (55%) дарят учителям на 1 сентября только цветы, 14% дарят и цветы, и другие подарки, а 19% не дарят подарков учителям вовсе. 2% участников опроса дарят иные подарки.

По мнению 45% респондентов, День знаний не должен становиться выходным днем, когда 36% опрошенных считают, что праздник, наоборот, должен быть нерабочим. При этом 15% участников опроса не смогли определиться, должен ли праздник становиться выходным или нет, а 4% затруднились с ответом.