День знаний: как россияне относятся к его празднованию?

Исследование проводилось
У 39% опрошенных участников есть дети школьного возраста. Среди родителей школьников 29% отметили, что их дети относятся определенно положительно к празднику, 22% — что скорее положительно, чем отрицательно. Противоположно настроен каждый пятый учащийся в школе: 13% оценивают праздник скорее отрицательно, чем положительно, а 9% — определенно отрицательно. Положительные и отрицательные стороны в празднике видят 23% учеников.
Сами респонденты, в основном, относятся положительно к празднику: 47% заявили, что к 1 сентября относятся определенно положительно, 15% — скорее положительно, чем отрицательно. Около 20% участников опроса заявили об отрицательном отношении к Дню знаний: 9% оценивают праздник скорее отрицательно, чем положительно, а другие 9% определенно отрицательно относятся к 1-му сентября. 12% респондентов считают, что праздник имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Сам День знаний участники опроса, которые положительно характеризуют праздник, описывают чаще всего как торжественный и атмосферный праздник, объединяющий школьников по всей стране, и начало нового учебного года. Отрицательно относящиеся к 1 сентября респонденты считают, что День знаний излишне формален, знаменует собой окончание лета и начало поры домашних заданий и ежедневных уроков.
Редакция ВФокусе Mail выяснила также, дарят ли респонденты подарки учителям.
По мнению 45% респондентов, День знаний не должен становиться выходным днем, когда 36% опрошенных считают, что праздник, наоборот, должен быть нерабочим. При этом 15% участников опроса не смогли определиться, должен ли праздник становиться выходным или нет, а 4% затруднились с ответом.