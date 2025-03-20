День жен-мироносиц в 2025 году: безусловная любовь и служение

Церковный праздник глубоко символичен. Он обращает наши мысли к тем, кто с верой и любовью следовал за Христом, оставаясь рядом с Ним даже в самые тяжелые моменты. В 2025 году День жен-мироносиц станет особым временем, когда по православной традиции воздадут почести всем женщинам — как хранительницам семейного очага, так и тем, кто несет свет и добро в наш мир. Какая история у этого праздника и как его отмечают? Разбираемся в статье.