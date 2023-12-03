День юриста — 2023: история и традиции праздника

«Известия» подготовили для читателей экскурс в историю праздника и рассказали о его традициях.

День юриста — 2023: история праздника

Современный праздник считается сравнительно молодым, так как был учрежден в 2008 году. Однако если заглянуть на страницы истории, можно обнаружить, что у правоведов был собственный знаменательный день еще в дореволюционной России.

3 декабря 1864 года по указу императора Александр II были приняты судебные уставы, которые заложили фундамент новой судебной системы страны. С тех пор дата стала профессиональным торжеством специалистов в области юриспруденции. Праздник отмечали вплоть до 1917 года, но революция внесла свои коррективы, и о торжестве забыли почти на целое столетие.

Инициативу о внесении Дня юриста в современный календарь национальных праздников выдвинули в Мособлдуме. В январе 2008 года прошел съезд нового профессионального объединения — Ассоциацией юристов России. Наконец в феврале 2008 года праздник был возрожден указом президента РФ Владимира Путина. Торжество объединило правоведов, адвокатов, работников судебной системы, консультантов, нотариусов и других специалистов в юриспруденции. У некоторых профессий есть и отдельные дни праздников, но именно 3 декабря является всеобщим знаменательным днем для всех, кто каким либо образом регламентирует правовые отношения.

День юриста — 2023: традиции праздника

Ежегодно в День юриста руководство компаний, фирм и агентств награждает своих лучших сотрудников. Наряду с этим вручается и всероссийская премия «Юрист года», высшая награда в сфере юриспруденции. Коллективы юридических организаций также собираются на корпоративы и застолья. В некоторых случаях ко дню праздника привязывают проведение научных семинаров, лекций и других мероприятий по повышению квалификации юристов.

3 декабря специалистов поздравляют близкие люди, родственники и благодарные клиенты. Теплые слова получают и те, кто готовится оказывать юридическую помощь людям, — студенты профильных вузов и те, кто обучает этому новое поколение, — их преподаватели.