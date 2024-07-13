От герба до современности: история группы Queen

Как все начиналось
Queen появилась в разгар всеобщей рок-н-ролльной любви к таким группам, как The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd. Казалось бы, пробиться во времена таких гигантов невозможно, но музыкантам удалось обратить на себя внимание и завоевать сердца миллионов фанатов по всей планете.
Биография Queen началась в 67-м в Илинге. Сначала из слушателей колледжа Брайана Мэя и Тима Стаффела образовался коллектив «1984». Парни, вдохновившись романом Оруэлла, назвали группу в его честь. В то время они играли в основном на школьных вечеринках. Позднее музыканты переименовали группу в Smile. Участникам не хватало танцевальных ритмов, и они начали искать ударника. Место барабанщика занял студент-дантист Роджер Тейлор.
Вскоре ребята договорились с организатором концертов Пинк Флойд, чтобы сыграть на разогреве у набирающей популярность группы. Начало карьеры было положено, но вокалист Стаффел покинул коллектив. Музыканты бросились искать вокалиста. По счастливой случайности (или не случайности) у Стаффела был сосед по комнате Фаррух Булсара, который часто присутствовал на репетициях группы, но не говорил, что поет. Однако оказалось, что у него уже отрепетированы движения для выступлений, а еще есть видение вокала и организации работы музыкантов. Фарруха (все со школы звали его Фредди, а потом и добавилась фамилия-псевдоним Меркьюри) приняли в группу, после чего он предложил участникам новое название — Queen. Так, кстати, назывался и дебютный альбом коллектива.
Восемь интересных фактов о Queen
Герб
Символ группы придумал и нарисовал Фредди Меркьюри. На гербе изображены знаки Зодиака участников группы: Джон Дикон — лев (слева от буквы Q), Роджер Тейлор — тоже лев (справа от Q), Брайан Мэй — рак (над Q) и Фредди Меркьюри — дева (две феи в нижней части).
Пожить в доме, где родился Фредди
Фредди (вернее, Фаррух) родился и жил до 8 лет на Занзибаре. Его дом находится в одноименной столице этого острова. Сейчас это здание представляет собой мини-музей и небольшой отель. Здесь фотографируются многочисленные фанаты группы. Желающие могут забронировать номер, который раньше был квартирой семьи легендарного певца.
Коллекция марок
Фредди Меркьюри коллекционировал марки. Они выставлялись на различных выставках как одна из самых интересных и значимых коллекций в мире. Например, ему удалось собрать все марки с изображением королевы Елизаветы II, хотя они были очень редкими.
Забытые и неизданные песни
В 2022 году музыканты группы, работая над переизданием альбома The Miracle 1989 года, разбирали архивы и наткнулись на трек, который никогда ранее не публиковался. Более того, они вообще про него забыли. Эта песня называлась Face It Alone. Так мир получил еще одну композицию с вокалом Фредди Меркьюри.
Так же у Queen есть множество неизданных песен. Вероятно, они никогда так и не будут опубликованы. Дело в том, что у авторские права на большинство этих песен принадлежат звукозаписывающим студиям и лейблам.
Все возили с собой
Нужное оборудование и реквизит на гастролях Queen находились не всегда, поэтому группа многое возила с собой. К примеру, постоянным спутником группы стал рояль Фредди Меркьюри. Крупногабаритные вещи даже смущали и шокировали организаторов концертов.
Клип на «Богемскую рапсодию» за пару часов
По словам техника Питера Хинса, который несколько лет работал с группой, клип к Bohemian Rhapsody был снят за рекордно короткие сроки. Всего за пару часов шедевр был записан в киностудии «Элстри» в начале ноября 1975 года. Группа сняла его во время двухчасового перерыва в репетициях к новому шоу.
«Воспоминания остались не слишком приятными. Мы работали чуть ли не 24 часа в сутки, а съемки только мешали: нам пришлось все переставить, держаться подальше от камер, сидеть тихо и ждать. Впрочем, сам клип получился неплохим; эта шестиминутная запись сослужила Queen очень неплохую службу», — рассказывал Питер Хинс.
«Сценический бейсбол»
Хромированная трубка для знаменитого микрофона Shure 565 SD — еще один элемент шоу группы Queen. В руках Фредди она превращалась то в автомат, то в меч, то в гитару. Однако иногда трубка служила и вполне утилитарным целям. На сцену к «Квинам» часто летели разные мелкие предметы, и Меркьюри ловко отбивал их.
«Японцы обожают бейсбол, так что они приходили в восторг, когда Фред с силой отбивал брошенные из зала разноцветные пластиковые мячики. В ответ он бросал в зрителей полные бутылки пива “Хайнекен”», — вспоминал Питер Хинс.
Группа жива до сих пор
В ноябре 1991 года Фредди Меркьюри не стало. Однако группа не перестала существовать и выступает до сих пор. Сейчас она называется Queen + Adam Lambert (названа по имени нового фронтмена Адама Ламберта).
Айгуль Сабитова