От герба до современности: история группы Queen

В 2022 году музыканты группы, работая над переизданием альбома The Miracle 1989 года, разбирали архивы и наткнулись на трек, который никогда ранее не публиковался. Более того, они вообще про него забыли. Эта песня называлась Face It Alone. Так мир получил еще одну композицию с вокалом Фредди Меркьюри.