От герба до современности: история группы Queen

Вскоре ребята договорились с организатором концертов Пинк Флойд, чтобы сыграть на разогреве у набирающей популярность группы. Начало карьеры было положено, но вокалист Стаффел покинул коллектив. Музыканты бросились искать вокалиста. По счастливой случайности (или не случайности) у Стаффела был сосед по комнате Фаррух Булсара, который часто присутствовал на репетициях группы, но не говорил, что поет. Однако оказалось, что у него уже отрепетированы движения для выступлений, а еще есть видение вокала и организации работы музыкантов. Фарруха (все со школы звали его Фредди, а потом и добавилась фамилия-псевдоним Меркьюри) приняли в группу, после чего он предложил участникам новое название — Queen. Так, кстати, назывался и дебютный альбом коллектива.