День вязания в России в 2024 году: любопытные факты о хобби

Несмотря на то, что День вязания учредили недавно, он успел полюбиться рукодельницам. Например, в 2023 году к рассказовцам присоединилось 40 регионов России, в которых тоже отметили праздник. В общей сложности в городах, поселках и селах организовали 140 площадок, на которых прошли встречи, посиделки, флешмобы, мастер-классы и концерты. Рукодельницы собрались вместе, чтобы вдоволь насладиться своим хобби. Среди них были люди разного возраста и профессий: педагоги, инженеры, спортсмены, школьники, пенсионеры ― все, кто влюблен в это теплое ремесло.