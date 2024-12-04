День вязания в России в 2024 году: любопытные факты о хобби

Вы знали, что люди вяжут с давних времен, а самое старое вязаное изделие ― это носки, созданные еще в Древнем Египте? В России в 2024 году отмечается День вязания, новый и интересный праздник, который вдохновляет мастеров разных возрастов собираться, делиться своими идеями и творениями. Мы собрали самые любопытные факты об этом хобби, а также решили разобраться, как появился праздник и какие еще даты посвящены вязанию.
Какого числа отмечается День вязания: дата праздника
День вязания ― молодой праздник, который в России отмечают 14 декабря. Появился он благодаря рукодельницам из города Рассказово в Тамбовской области. Раньше они присоединялись к международным мероприятиям, посвященным этому теплому хобби, но в 2022 году решили, что праздник необходимо закрепить и в российском календаре.
Дата, между прочим, была выбрана не случайно: 14 декабря 1887 года в Российской империи вышла первая энциклопедия о рукоделии «Курс женских рукоделий». Издание моментально стало настольной книгой мастериц: вязанию в ней посвятили целый раздел. Кроме этого, в ней было рассказано и о других хобби: шитье, вышивке, кружеве, макраме.
История и суть праздника
Мастерицы из Рассказово неслучайно стали основательницами Дня вязания. Этот городок, который находится в 20 минутах от Тамбова, называют российской столицей вязания. Вязанием здесь увлекались с XVII столетия, с того момента, когда появилось село Рассказово. Каждая семья тогда держала коз и овец, а из шерсти делали одежду и декор для дома. В середине XVIII века в деревне открылась первая суконная фабрика, и шерсть сюда стали привозить со всей губернии и соседних регионов. С тех пор Рассказово стали считать центром суконного производства.
Открытие фабрики стало вдохновением для местных жителей: с ранних лет девочки держали спицы в руках и вязали до глубокой старости, пока пальцы не переставали их слушаться. Ремесло было настолько популярно, что на флаг и герб Рассказово поместили клубок с шерстью. Одну из лучших пряж в России и сейчас производят здесь: она так и называется рассказовская шерсть.
Именно эта многовековая традиция и богатая история вдохновила рассказовцев учредить новый праздник, и они придумали российский День вязания. Первым его отмечать стали тоже они. Время года они тоже выбрали для праздника идеальное: долгие зимние вечера прекрасно подходят для того, чтобы уединиться с клубком пряжи.
Традиции празднования Дня вязания
Несмотря на то, что День вязания учредили недавно, он успел полюбиться рукодельницам. Например, в 2023 году к рассказовцам присоединилось 40 регионов России, в которых тоже отметили праздник. В общей сложности в городах, поселках и селах организовали 140 площадок, на которых прошли встречи, посиделки, флешмобы, мастер-классы и концерты. Рукодельницы собрались вместе, чтобы вдоволь насладиться своим хобби. Среди них были люди разного возраста и профессий: педагоги, инженеры, спортсмены, школьники, пенсионеры ― все, кто влюблен в это теплое ремесло.
Но День вязания в России только набирает свои обороты. Уже в 2024 году организовали всероссийский конкурс, в котором приняли участие люди, любящие вязать.
Также организаторы торжества предлагают людям, которые интересуются вязанием, провести 14 декабря уютно и по-домашнему. Можно устроить посиделки с друзьями, создать вязаную коллекцию одежды, сделать снимки, посвященные вязанию, нарисовать картину или даже испечь торт ― все, что отзывается сердцу мастера.
Какие еще есть праздники, посвященные вязанию
Вязать любят не только в России, но и во всем мире. Есть несколько праздников, которые отмечают рукодельницы земного шара:
2 марта — День ниток и пряжи;
вторая суббота июня ― Всемирный день вязания на публике;
12 сентября ― День вязания крючком;
16 ноября ― Всемирный день рукоделия.
Интересные факты о вязании
Вязание ― одно из самых древних ремесел в человеческой истории. Наши предки вязали не только из шерсти, но еще изо льна, конопли, крапивы (1). Например, помните сказку «Дикие лебеди» Андерсена? В ней главная героиня вяжет рубашки из крапивы, чтобы расколдовать своих братьев. Ниже мы собрали самые интересные факты о вязании, которые сделают интересней посиделки в честь праздника.
|Вязанию больше четырех тысяч лет
|Люди вязали в Древнем Египте, Перу и Древней Греции. Например, есть версия, что в «Одиссее» Гомера Пенелопа в ожидании мужа вязала саван и распускала его каждую ночь (в классическом переводе она его ткала)
|Раньше вязали только мужчины
|В Средневековье не всегда женщин допускали до вязания. Например, в Праге даже существовал документ гильдии мужчин-вязальщиков, в котором говорится, что они никогда не примут в свои ряды женщин
|Викинги тоже вязали
|У викингов был особый тип вязания иглой, которую изготавливали из кости или дерева. Это ремесло также было популярно на русском Севере
|Сохранились носки, созданные в Древнем Египте
|Самому старому дошедшему до нас вязаному изделию примерно 3 тыс. лет: это носки, найденные в Египте и датируемые 1000 г. до н.э. На них сохранились даже узоры
|Первую вязальную машину создали для вязания чулок
|Ее изобрел английский священник Уильям Ли в 1589 году. Он преподнес в дар чулки королеве Елизавете I, но той не понравился подарок. К тому же она побоялась, что машина лишит людей работы, поэтому отказала Ли в патенте. В итоге изобретатель уехал во Францию, где получил свое и открыл мастерскую (2)
|Вязать можно с помощью велосипеда
|Такое приспособление изобрели японцы: даже те, кто так и не освоил работу со спицами или крючком, смогут связать себе носки, просто крутя педали (3)
Список источников
1. Зиборева Н. Изготовление тканей в Северной Европе в
2. Framework Knitters by Dr Denise Amos. The Nottinghamshire Heritage Gateway.
3. Make your own socks by pedaling a bicycle! Charicks Experience. The KANSAI Guide.
Автор: Дарья Лукьянова