День всех влюбленных отмечают лишь 4% россиян

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, является популярным праздником в католическом и протестантском мире. Более половины россиян (51%) отмечают только годовщину встречи или свадьбы. День любви, семьи и верности и 14 февраля собрали по 4% голосов. А 18% опрошенных не празднуют ничего, и столько же не состоят в отношениях.
Исследование также показало, что мужчины чаще забывают о памятных датах: 46% мужчин против 34% женщин. Когда речь идет о праздновании, 67% пар предпочитают уютный вечер дома, делясь воспоминаниями и благодарностями. Обмен подарками популярен у 14% участников, а 5% устраивают запоминающиеся свидания. Другие пары (7%) совмещают оба варианта или берут выходной, чтобы провести время вместе.
Что касается подарков, 58% пар обсуждают свои желания заранее, в то время как 42% предпочитают сюрпризы. 40% респондентов выделяют личные средства на подарки, чтобы сохранить тайну, а 29% стараются не тратить много, чтобы не нарушить общий бюджет. А 18% готовы потратить любую сумму ради своей любви.
Среди мужчин 54% уверены, что никогда не забывают памятные даты, тогда как 37% признаются, что иногда это происходит. У женщин дела обстоят лучше: 66% никогда не забывают важные дни. К тому же, 57% мужчин и 48% женщин отметили, что их отношение к подаркам и праздникам с течением времени не изменилось. Однако 27% мужчин и 28% женщин заметили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24% стали радовать друг друга сильнее со временем.
Исследование охватило 39 068 интернет-пользователей, среди которых было равное количество мужчин и женщин.
Напомним, 14 февраля — не только День всех влюбленных, но еще и Всемирный день книгодарения — праздник любви к книгам и чтению. Накануне праздника в петербургском книжном магазине «Подписные издания» запустили «Клуб разбитых сердец» — страничку с рекомендациями книг про любовь от сотрудников магазина.