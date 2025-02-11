День всех влюбленных отмечают лишь 4% россиян

Среди мужчин 54% уверены, что никогда не забывают памятные даты, тогда как 37% признаются, что иногда это происходит. У женщин дела обстоят лучше: 66% никогда не забывают важные дни. К тому же, 57% мужчин и 48% женщин отметили, что их отношение к подаркам и праздникам с течением времени не изменилось. Однако 27% мужчин и 28% женщин заметили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24% стали радовать друг друга сильнее со временем.