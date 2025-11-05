День военной разведки России: шесть операций, которые вошли в историю

«Французский император понял, что блестяще задуманное им начало, которое должно было превратиться в мгновенный разгром России, отодвигается на неопределенное время. И действительно, Наполеон с каждым шагом Великой армии по русской земле из-за растянутости коммуникаций вынужден был оставлять многочисленные гарнизоны в занятых городах, поэтому ему не удавалось собрать в кулак в одном месте достаточное количество солдат для генерального сражения», — пишет «Военное обозрение».