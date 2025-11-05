День военной разведки России: шесть операций, которые вошли в историю

С этого момента началась история Главного разведывательного управления (ГРУ), которое и сегодня обеспечивает безопасность страны. Военная разведка добывает сведения о планах и возможностях иностранных армий, новых технологиях и стратегиях. Контрразведка, в свою очередь, защищает государственные тайны и не даёт врагу проникнуть туда, где хранится самое ценное.
Истоки российской военной разведки уходят в начало XIX века. В 1810 году при военном министре Михаиле Барклае-де-Толли было создано первое разведывательное подразделение. С тех пор прошло более двух веков, и за это время российские разведчики провели множество успешных операций. Вот шесть из них.
1. Обман Наполеона (1812 год)
Во время подготовки к Отечественной войне 1812 года важную роль сыграл отставной ротмистр Русской армии Давид Саван, работавший на Особую канцелярию Барклая-де-Толли. Формально он был агентом польской разведки, но на деле действовал в интересах России.
Саван передавал французам дезинформацию, мастерски смешанную с реальными фактами. Весной 1812 года он сообщил, что русская армия готовится дать генеральное сражение у границы. Наполеон поверил — и ошибся. Его войска, переправившись через Неман, не встретили ни одной русской части до Двины.
«Французский император понял, что блестяще задуманное им начало, которое должно было превратиться в мгновенный разгром России, отодвигается на неопределенное время. И действительно, Наполеон с каждым шагом Великой армии по русской земле из-за растянутости коммуникаций вынужден был оставлять многочисленные гарнизоны в занятых городах, поэтому ему не удавалось собрать в кулак в одном месте достаточное количество солдат для генерального сражения», — пишет «Военное обозрение».
Савана вскоре раскрыли, но Барклай-де-Толли обеспечил ему безопасность: отправил в Казань, выделил ежегодное содержание, а его сыновья поступили в местный университет.
2. «Кембриджская пятёрка» (1930−1950-е годы)
В Великобритании действовала известная агентурная группа, созданная советским разведчиком Арнольдом Дейчем. В неё вошли выпускники элитных университетов: Ким Филби, Дональд Маклейн, Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кернкросс. Они занимали высокие посты в британской разведке, дипломатических миссиях и министерствах, что давало им доступ к самым секретным документам.
Через них Москва получала первоклассную информацию о политике Запада и о зарождении новой военной структуры — НАТО. «Пятёрка» передавала документы о составе будущего альянса, планах размещения войск, концепции коллективной обороны и даже о странах, которые только готовились присоединиться.
Фактически Советский Союз узнавал о шагах по созданию НАТО раньше, чем некоторые государства — будущие участники альянса.
Эти данные помогли Москве понять, что НАТО — не временный союз, а долговременный военный блок, направленный против СССР. Это открытие повлияло на внешнюю политику и оборонную стратегию страны на десятилетия вперёд.
3. Агентурная сеть «Крона»
Перед войной советский разведчик Ян Черняк создал сеть «Крона», которая проработала 11 лет без раскрытия ни одного участника. В неё входили высокопоставленные чиновники, военные офицеры, банкиры и даже актрисы — Ольга Чехова и Марика Рекк.
Благодаря этой сети в Кремль поступили важные сведения: в 1941 году — план нападения на СССР «Барбаросса»; в 1943 году — данные о подготовке немецкого наступления под Курском.
Информация помогла советскому командованию сорвать замыслы врага. Считается, что Ян Черняк стал одним из прототипов разведчика Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны».
4. Операция «Березино» (1944−1945 годы)
Одна из самых удачных операций советской разведки времён Великой Отечественной войны. Разведчик Александр Демьянов (псевдоним Макс) вместе с пленённым немецким офицером Генрихом Шерхорном разыграл перед гитлеровцами настоящий спектакль.
Они сообщили немецкому командованию, что под Минском в окружении находится крупная группа вермахта численностью до 2 тысяч человек. Немцы поверили и начали снабжать «группу Шерхорна» оружием, медикаментами и агентами — все они попадали прямо в руки советской разведки.
Операция длилась почти год, потому что Красная армия стремительно продвигалась на Запад, а с отступающими немцами было сложно наладить связь. В марте 1945 года Демьянов, командовавший вымышленными частями, даже получил высший орден Третьего рейха — Рыцарский крест. Прекратилась операция лишь в мае 1945 года вместе с капитуляцией Германии.
В результате были захвачены 22 немецких разведчика, 255 грузов с оружием и оборудованием, а также получено множество ценных данных, сообщает ТАСС.
5. Операция «Энормоз» (1941−1949 годы)
Во время Второй мировой войны началась мировая гонка по созданию атомного оружия. Сергей Квасников, руководивший научно-технической разведкой, наладил сеть агентов в США и Великобритании.
Он докладывал Берии о разработке атомного оружия Германией и США, обращая внимание на сведения иностранной резидентуры и на отсутствие научных публикаций по этой теме. В 1942 году новые доказательства подтвердили его догадки: был найден дневник убитого немецкого военнослужащего с формулами и расчётами, указывающими на секретные исследования.
«В результате усилий военных разведчиков с 1941 по 1949 год удалось добыть почти 6 тыс. листов секретных материалов о ходе разработки атомного оружия за рубежом, а также 25 натурных образцов компонентов ядерной бомбы. В августе 1949 года первая советская атомная бомба была успешно испытана», — сообщает ТАСС.
6. Рейд в порт Линахамари (1944 год)
В октябре 1944 года, во время Петсамо-Киркенесской операции, отряд морских разведчиков под командованием Виктора Леонова совершил дерзкий рейд в порт Линахамари в Северной Норвегии.
На катерах они проникли в занятый немцами фьорд, внезапно атаковали охрану и захватили порт. Это позволило советским войскам быстро высадить десант и освободить Киркенес. За операцию Леонов получил звание Героя Советского Союза.
Позже его именем назвали разведывательный корабль ССВ-175 «Виктор Леонов» (проект 864), который и сегодня служит в составе Северного флота.
«В 2017 году в средствах массовой информации было опубликовано, что недалеко от американских берегов, а на самом деле в 23 милях от базы подводных лодок ВМС США, было обнаружено разведсудно ССВ-175 “Виктор Леонов”. Это разведывательное судно осуществляло обычную деятельность, которую ведут и силы НАТО, и ВМС США в районе наших берегов», — отметил Александр Козлов в разговоре с «РЕН-ТВ».