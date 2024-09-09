День ужина у телевизора и день точки. Необычные и забавные праздники недели

В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Эта негласная традиция родилась в XX веке в США: соломенные шляпки канотье, которые вошли в моду в XIX веке, можно было носить только в сезон, а после их сменяли осенние варианты из фетра. В штатах по-разному относились к этой традиции: где-то шутливо, а где-то очень серьезно. Известно даже о «бунте против соломенных шляп», прошедшем на Манхэттене в 1922 году: подростки срывали соломенные шляпы с голов прохожих и топтали их — ведь уже пора была менять их на фетровые. Последствия бунта были более чем серьезные: много людей попали в больницы, а дебоширов задерживали, сажали в тюрьмы и даже судили.