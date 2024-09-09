День ужина у телевизора и день точки. Необычные и забавные праздники недели

Кроме официальных праздников, когда в стране объявляют выходной, есть множество других поводов интересно провести день. В сентябрьском календаре можно найти и День красоты, и День стейка, и День заглядывания в окна. Подробности читайте в материале aif.ru.
9 сентября
Всемирный день красоты
Этот день отмечают не люди с привлекательной внешностью, а те, кто помогает им сохранять свою красоту. С 1955 года 9 сентября чествуют специалистов индустрии красоты — такую инициативу предложили в Международном комитете по косметологии и эстетике (CIDESCO). В этот день проводят профессиональные мероприятия, где косметологи, пластические хирурги, визажисты и другие специалисты делятся опытом и знаниями, устраивают конкурсы красоты и фотосессии, модные показы.
День стейка с черным перцем
Классическому рецепту мяса на гриле посвятили целый день! Любители стейков в этот неофициальный праздник восхваляют старинный французский рецепт говядины в перечном соусе. Говорят, что технологию приготовления придумали в парижских бистро, а позже рестораторы доработали блюдо и сделали его очень популярным. Весь цимус этого мяса в соусе: в масло и мясной сок, оставшийся после жарки, добавляют сливки, чеснок и размолотые в ступке горошинки черного перца — кусочки должны хрустеть на зубах дегустатора. Чтобы присоединиться к празднованию, достаточно разжечь мангал и приготовить говяжий отруб по любимому рецепту, но обязательно с черным перцем.
10 сентября
День ужина перед телевизором
10 сентября 1953 года изменил рутину американцев, переместив их место для приема пищи от обеденного стола на диван к телевизору. В этот день компания Swanson представила в магазинах свои наборы быстрой еды на металлических подносах, которые можно было приготовить в духовке за 25 минут. Каждый содержал порцию ужина на одного человека: кусок мяса, овощи: горошек, морковь, кукуруза или картофель; и иногда десерт. В своих рекламных роликах производители показывали, как это здорово — не тратить после рабочего дня время у плиты, а провести его вместе со своей семьей за просмотром любимого шоу, поедая вкусную еду.
День занюхивателя
Почему именно 10 сентября стало Днем занюхивателя, неизвестно, однако есть информация о причинах занюхивать спиртное, а не запивать или заедать. Более правдоподобным кажется утверждение, что занюхивают за бедным столом, когда мало закуски. Однако есть люди, которые и когда стол ломится, выбирают понюхать кусочек хлеба: глубокий вдох помогает убрать жжение в горле. Также говорят, что на Руси так определяли степень опьянения — если человек не чувствует запаха ржаного хлеба, значит, ему больше не наливать. Чем занюхивать — личное дело каждого, подойдет и хлеб, и колбаса, и огурец. Есть мнение, что человек инстинктивно использует еду или предмет с сильным запахом, чтобы перебить пары спиртного.
11 сентября
День граненого стакана
По легенде, история этого легендарного посудного атрибута начинается со времен Петра I. Впервые он увидел этот стеклянный сосуд во время дегустации полынной настойки и был восхищен его эргономикой — на борту корабля такой стакан не опрокинется и не разобьется. Есть информация, что именно 11 сентября 1943 года на заводе в городе Гусь-Хрустальный стали прессовать такие стаканы в формах, а сам формат стакана — его форму и объемы — придумала скульптор Вера Мухина по заказу правительства.
12 сентября
Международный день вязания крючком
Этот праздник появился среди адептов вязания благодаря мастеру по производству крючков из дерева. В 2007 году на странице своего блога он в шутку объявил 12 сентября праздником для всех любителей вязаных изделий, и подписчики подхватили его инициативу. Много лет в этот день творческие люди собираются вместе и делятся секретами, устраивают ярмарки и соревнования.
День заглядывания в окна
Шуточный праздник, в который вкладывают сакральный смысл, ведь тайны, скрытые в светящихся окнах многоэтажек, вызывают неподдельный интерес у прохожих. Логично, что в этот день можно позаглядывать в окно к соседу, но мы бы не советовали этого делать без предупреждения — можно испортить добрососедские отношения, увидев то, чего не стоило.
13 сентября
День йоги в России
Международный день йоги, учрежденный ЮНЕСКО, отмечают ежегодно 23 июня, а в России праздник соединения тела и сознания придумали проводить 13 сентября. Цель праздника — популяризация направления. В этот день специализированные студии и частные практики проводят ознакомительные занятия и мастер-классы, привлекая новых людей в мир йоги, устраивают праздники для единомышленников.
День картофельных клецок
Этот гастрономический праздник родом из Германии. Классические клецки делают из картофеля, специй и муки, но в немецких заведениях во время празднования предлагают попробовать больше двадцати вариаций этого блюда: с белым хлебом, сыром, шпинатом, с абрикосами и сливами и многие другие. Участники праздника могут наесться всего парой штук — традиционные клецки размером со средний плод персика, но нужно оставить место и для других национальных угощений.
14 сентября
День слушания шорохов
Этот символический праздник призван напомнить о том, как важно замедлиться и обратить внимание на происходящее вокруг. С появлением телевидения и Интернета большую часть восприятия переняли на себя визуальные системы человека. В современном мире люди все чаще спешат, бегут и пропускают много интересного и важного. В День слушания шорохов предлагают остановиться, закрыть глаза и прислушаться: к шороху осенних листьев, шагам прохожих, шуму ветра и биению собственного сердца.
15 сентября
День фетровой шляпы
В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Эта негласная традиция родилась в XX веке в США: соломенные шляпки канотье, которые вошли в моду в XIX веке, можно было носить только в сезон, а после их сменяли осенние варианты из фетра. В штатах по-разному относились к этой традиции: где-то шутливо, а где-то очень серьезно. Известно даже о «бунте против соломенных шляп», прошедшем на Манхэттене в 1922 году: подростки срывали соломенные шляпы с голов прохожих и топтали их — ведь уже пора была менять их на фетровые. Последствия бунта были более чем серьезные: много людей попали в больницы, а дебоширов задерживали, сажали в тюрьмы и даже судили.
Международный день точки
Этот праздник призван вдохновлять и побуждать людей самовыражаться, делая даже самые маленькие шаги. История праздника начинается с книги «Точка» Питера Г. Рейнольдса. В ней идет речь о девчушке, которая, пытаясь убедить учительницу, что не умеет рисовать, ставила точки на листе. В результате, соединив точки, получилось неповторимое изображение — так учительница заставила ребенка поверить в себя и понять, что нужно только начать.