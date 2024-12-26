День святого Валентина в 2024 году: история и традиции самого романтичного праздника

День влюбленных — это не только красивый повод сделать признание или удивить свою вторую половинку, но и возможность узнать больше об истории праздника, его культурных особенностях и любопытных фактах. В этой статье обсудим, когда и как отмечается этот день, как появились знаменитые валентинки и какие традиции существуют в России и других странах мира в День святого Валентина в 2024 году.
Какого числа отмечается День святого Валентина
Каждый год День святого Валентина празднуется 14 февраля, и 2024-й — не исключение. И хотя дополнительный выходной для влюбленных 14 февраля не предусмотрен, это не мешает устроить романтический вечер.
История и суть: откуда пошел праздник всех влюбленных
По наиболее распространенному предположению, история Дня святого Валентина уходит корнями в Древний Рим. Существует несколько версий зарождения праздника, но одной из самых популярной считается легенда о христианском священнике Валентине. Согласно преданиям, во времена правления императора Клавдия II он тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет браков для молодых мужчин, которых император хотел видеть не обремененными семьей воинами. Когда тайна Валентина раскрылась, его приговорили к казни. Наказание было реализовано 14 февраля.
Также существует немало версий, которые напрямую не связаны с чувством любви. В них священник Валентин предстает мужественным борцом за христианскую веру. В «Золотой легенде» Иакова Ворагинского (1) рассказывается, что даже перед императором, призывающим отказаться от «суеверий» и поверить в римских богов, Валентин не отступился от учения Христа. За неповиновение священник был казнен. Позже его признали священномучеником.
Активно отмечать праздник начали в Европе в XV веке. Со временем религиозный и исторический подтексты отошли на второй план, и День святого Валентина стал посвящаться исключительно любви и романтике.
Что такое валентинки и как появилась традиция их дарить
Валентинки — это небольшие открытки с признаниями в любви или теплыми словами, которые вручаются в День всех влюбленных. Традиция дарить такие карточки зародилась в Европе. Самой старой из найденных валентинок считается бумажное послание, которое обнаружили в английской библиотеке. Карточка была создана в 1477 году неизвестной девушкой, которая обращается к возлюбленному с просьбой доказать силу его чувств.
Первую массовую серию валентинок выпустили в XIX веке. Изначально их печатали черно-белыми, но благодаря развитию полиграфии позже открытки уже на этапе производства стали украшаться яркими рисунками, цветами и кружевами.
Сегодня валентинки дарят не только возлюбленным, но и друзьям, коллегам и близким людям, чтобы выразить симпатию и внимание. Наиболее используемые образы и символы на открытках ко Дню святого Валентина — сердце, купидоны, голуби, попугаи-неразлучники и др.
Традиции празднования Валентинова дня в России
В нашей стране День святого Валентина начали праздновать только в конце XX века, после распада Советского Союза, но с тех пор он приобрел популярность. Особенно День всех влюбленных ценится среди молодежи: более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет отмечают 14 февраля (2). Люди, празднующие Валентинов день, обмениваются валентинками, дарят цветы и символические подарки, устраивают свидания.
К 14 февраля рестораны часто предлагают специальное романтическое меню, магазины украшаются тематическим декором, а театры и кинотеатры включают в афишу спектакли и фильмы о любви. Также популярны тематические мероприятия: вечеринки, конкурсы, быстрые свидания и другие события. В школах и университетах часто устраивают «почту Валентина», где каждый может анонимно отправить валентинку.
Как празднуют 14 февраля в других странах мира
День святого Валентина отмечается по-разному в разных уголках планеты. Например:
- В Японии основным и традиционным подарком на День святого Валентина считается шоколад.
- Во Франции, которую считают одной из самых романтичных стран, валентинки ко Дню всех влюбленных преподносят только вторым половинкам и не дарят друзьям или семье.
- В Италии в качестве подарков любимым популярны сладости, особенно конфеты «Baci», что в переводе означает «поцелуи».
- В Мексике 14 февраля празднуют День любви и дружбы и дарят подарки не только возлюбленным, но и друзьям.
- В Финляндии традиция похожа на мексиканскую — здесь празднуется День друга. Отмечается дата без излишнего масштаба и пафоса, обычно финны только отправляют друг другу открытки в качестве поздравления.
Интересные факты о Дне святого Валентина
Праздник всех влюбленных богат необычными фактами, которые делают его еще более интересным. Приведем некоторые из них:
- Валентинка — один из наиболее популярных в мире видов открыток. Большие объемы продаж характерны только для рождественских поздравительных карточек.
- 14 февраля считается одной из самых популярных дат для предложений руки и сердца, а также для свадебных церемоний.
- Обычно женщины тратят на подарки ко Дню святого Валентина примерно в два раза меньше, чем мужчины.
- В некоторых странах праздник официально запрещен. Например, в Пакистане и Малайзии.
- Учителя получают валентинки к празднику чаще, чем жены, подруги или мамы.
Список источников
1. И. Ворагинский. XLII. De Sancto Valentino О святом Валентине. Золотая легенда. Том I. 2017.
2. Календарь праздников: что отмечают россияне? ВЦИОМ. 2018.