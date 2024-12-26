День святого Валентина в 2024 году: история и традиции самого романтичного праздника

День влюбленных — это не только красивый повод сделать признание или удивить свою вторую половинку, но и возможность узнать больше об истории праздника, его культурных особенностях и любопытных фактах. В этой статье обсудим, когда и как отмечается этот день, как появились знаменитые валентинки и какие традиции существуют в России и других странах мира в День святого Валентина в 2024 году.