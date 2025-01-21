День студента: когда празднуем и почему праздник известен как Татьянин день

Когда празднуем.
Во всем мире День студенчества отмечается 17 ноября, однако у нас ежегодно празднуется 25 января.
Этот праздник официально был принят в России в 2005 году, когда президент подписал соответствующий указ.
Если праздничная дата выпадает на будний день, то он остается рабочим. В 2025 году 25 января — суббота.
В этот же день православные верующие традиционно будут чтить память мученицы Татианы Римской.
История праздника.
Религиозный праздник первичен: святую стали почитать с 235 года.
Кем была Татиана.
По преданию, ее отец служил консулом в Римской империи. Он был тайным христианином и привил веру своей дочери. Повзрослев, она выбрала путь служения церкви: девушка помогала нуждающимся и обездоленным. Когда в Риме начались массовые гонения христиан, Татиана попала под раздачу. Святую заставляли отречься от своей веры и публично поклониться языческим богам в храме Аполлона, но она упорно продолжала молиться Христу. Вдруг произошло землетрясение, из-за которого пал храм вместе с языческими идолами. После этого христианку жестоко истязали, но и пытки не смогли сломить ее. В итоге Татиану казнили в 226 году, а через несколько лет она была причислена к лику святых.
Когда и как праздник обрел новое значение: случайности не случайны.
В 1755 году церковный праздник обрел новое значение: в Татьянин день императрица Елизавета Петровна дала добро на создание первого российского университета, сейчас это МГУ имени Ломоносова. Среди кураторов учебного заведения был меценат Иван Иванович Шувалов, фаворит правительницы. С его подачи, по одной из версий, для подписания указа было выбрано именно 25 января: это были именины его матери, Татьяны Родионовны Ратиславской. Так что все эти случайности и совпадения как будто не случайны.
В 1791 году храм при вузе освятили в честь мученицы Татианы. При Советском Союзе церковь закрыли, а зародившийся в студенческой среде праздник практически сошел на нет. Храм был восстановлен в 1995 году, он действует по сей день.
Традиции праздника.
Студенты по сей день считают Татиану своей покровительницей: 25 января обычно совпадает с окончанием зимней сессии. Молодые люди могут обращаться к святой с молитвами о помощи в учебе и сдаче сессии.
Раньше в этот день непременно посещали церковь, где совершался молебен. Помимо успехов в учебе, студенты просили помощи у святой в делах любовных и финансовых.
После этого проводилась официальная часть, слово брали ректор и преподаватели вуза, проходило награждение учащихся. Далее начинались масштабные гуляния — все пели песни, балагурили и веселились. Рассказывается, что французский кулинар Люсьен Оливье даже выделял молодежи целый зал своего московского ресторана «Эрмитаж».
Кстати, в МГУ в этот день есть традиция угощать студентов медовухой. Во многих вузах страны в этот день организуют различные форумы, научные и спортивные мероприятия.
А у именинниц раньше было принято встречать праздничный день в храме, где можно было причаститься, помолиться и поставить свечи к иконе своей покровительницы.
Студенческие и народные приметы.
Пожалуй, самая известная и проверенная не одним поколением студенчества примета (причем не только в Татьянин день) — это призывы халявы из окна. Желательно это делать с зачеткой в руках.
Вот еще несколько студенческих суеверий:
- В День студента прийти на возвышенность в своем населенном пункте и там загадать желание, связанное с учебой. Если при этом будет светить солнце, это хороший знак.
- Если говорить не конкретно об этом дне, а о студенческих поверьях в целом, то нельзя не вспомнить «принцип грязной головы»: некоторые перед экзаменом предпочитают не мыть голову, чтобы не смыть знания.
- Кто-то просит своих родных и друзей, чтобы те в день сдачи экзаменов их ругали, надеясь на обратный эффект в жизни.
- Другие пробуют положить книжку под подушку на ночь, чтобы во сне напитаться знаниями.
- Среди московских студентов бытует мнение, что для успешного закрытия сессии стоит съездить на станцию метро «Площадь революции» и потереть нос бронзовой фигуре собаки (можно просто дотронуться до нее зачеткой).
- Ну и всем студентам перед важным событием принято пожелать «ни пуха ни пера».
А на Руси в Татьянин день были свои наблюдения и народные приметы:
- Если солнце выглянет рано, то весна не заставит себя долго ждать.
- Если в этот день грянут морозы, ожидается щедрый урожай.
- Снег в Татьянин день сулит дождливое лето.
- Большие сугробы — к обилию хлеба. Много звезд на небе — к приближению тепла.
Когда и как празднуют День студента в разных странах мира.
Помимо Международного дня студентов (ежегодно отмечается в мире 17 ноября), в различных зарубежных университетах имеются свои памятные даты и традиции, например:
- в Португалии символически сжигают ленточки после весенней сессии в мае;
- в Финляндии 1 мая выпускникам лицеев вручают фуражки;
- в Гарвардском университете США в феврале карнавалами отмечают так называемый Hasty Pudding («Ленивый пудинг» — студенческое блюдо);
- в Англии учащиеся устраивают целую благотворительную неделю с забегами и конкурсами;
- в Дании принято проводить праздники среди самых близких друзей.
Интересные факты о студентах и Татьянах.
- В царской России в Татьянин день полиция не задерживала подвыпивших студентов, которые зачастую вели себя довольно дерзко. Напротив, стражи порядка на многое закрывали глаза, даже оказывали студентам помощь и при необходимости развозили по домам.
- «Кошачьи концерты». Начиналось это традиционное для Дня студента действо с громкого мяуканья под окнами университетской типографии. Далее распаленные молодые люди начинали акты вандализма — били стекла в здании (опять же в Татьянин день это сходило им с рук). Таким вот неординарным образом молодежь выступала против консервативных взглядов редактора газеты «Московские ведомости» Михаила Каткова, который являлся противником всяческих новшеств и реформ. Издание как раз печаталось в типографии Московского университета.
- У довольно популярного в нашей стране женского имени Татьяна, оказывается, спорное происхождение. По одной из версий, это имя имеет греческие корни и переводится как «устроительница». По другим данным, больше связи прослеживается с Италией, где Татьяна — это женская форма имени Татий. Татианой звали великомученицу, жившую в Риме в III веке.
- Имя Татьяна наиболее широко распространено в России. Современные родители реже нарекают так дочерей, однако и сейчас можно встретить маленьких Танюш. На протяжении долгого периода времени это благозвучное имя оставалось самым устойчивым, его популярность стала падать уже в XXI веке. За сотню лет (1920−2020-е гг.) Татьяна держалась в топе-10 самых распространенных женских имен (наряду с Анной, Марией, Еленой, Натальей, Екатериной). Имя и правда звучит достойно, без налета старины, ощущение, что оно словно парит над временем и будет актуально всегда. Ну и благодаря Дню студента большинство из нас точно не забудет, когда Татьяна отмечает свои именины.
- «Итак, она звалась Татьяной» — строчка из стихотворного романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» у всех на слуху, а главная героиня произведения Татьяна Ларина — символ нравственности, высоких идеалов, глубины, благородства и женственности. Почему же Пушкин остановил выбор имени на Татьяне? По мнению историков, тогда в России были более популярны такие имена, как Анна, Мария, Наталья. Кстати, в черновиках «Евгения Онегина» была обнаружена строчка «Ее сестра звалась Наташа». Некоторые исследователи считают, что в сознании народа имя Татьяна было связано с внутренней целостностью, поэтому выбор в итоге пал на него. Сегодня трудно представить, что героиня звалась бы как-то иначе…
- Продолжая тему, упомянем, что Татьяной назвали астероид, открытый 6 октября 1913 года астрономом Григорием Неуйминым в обсерватории в Крыму. Небесное тело получило имя как раз в честь пушкинской Татьяны Лариной.
Поздравления с Татьяниным днем.
Наверняка у каждого из нас есть знакомые Татьяны и те, у кого именно сейчас идут студенческие годы. Не забудьте поздравить 25 января этих людей с таким самобытным и интересным праздником.
Вот напоследок несколько поздравлений для «виновников торжества».
***
Поздравляем с Днем Татьяны!
Быть студентом хорошо:
Молодой ты и удалый,
Но при этом ты большой.
Независим стал во многом,
И открыты все пути.
Пожелаем мы дорогу.
В жизни верную найти!
***
Всем известна мудрость эта,
Знают все эти слова,
Что ученье — царство света,
Неученье — это тьма.
Так желаем молодежи.
Быть на светлой стороне,
И Татьяна пусть поможет.
Всем студентам! И тебе!
***
Побольше пятерок, удачных моментов,
Побольше эмоций, открытий, идей,
А главное, что пожелаем студентам,
Побольше душевных, надежных друзей!
***
Имя ты свое, Татьяна,
С гордостью всегда носи,
Энергетика и тайна.
Скрыты в нем. Как элексир.
Для ушей его звучание,
Знай и помни это ты.
Поздравляем с Днем Татьяны,
Пусть сбываются мечты!
***
Среди январской стужи стылой.
Пробьется солнца лучик робко.
И праздник этот, сердцу милый,
Придет задорно, смело, громко.
Студенты после пар и сессий.
Будут гулять и ликовать.
И с именинами Татьян всех.
Мы будем дружно поздравлять.
А если же студентка Таня,
То праздник у нее двойной,
Вдвойне всех благ ей пожелаем,
Пусть будет вечно молодой!
Слово преподавателям: ректор ЧГИК о праздновании Дня студента.
Сергей Борисович Синецкий, доктор культурологии, профессор, ректор Челябинского государственного института культуры:
Татьянин день — один из немногих студенческих праздников, сохранившихся в качестве традиции. В те времена, когда стать студентом было сложно, отношение к этому празднику было особенно трепетным. Обладатели заветных студенческих билетов старались в этот день продемонстрировать окружающим свой особый статус — принадлежность к вольному вузовскому сообществу. К сообществу, где интеллектуальная элита находится на расстоянии вытянутой руки. Проявлялось это в демонстративном веселье, громком исполнении студенческого фольклора, веселых вечеринках, нередко перетекающих на улицы города. Это яркое веселье было призвано подчеркнуть тяжелый каждодневный труд студентов в освоении наук и практик. Когда студенчество превратилось в массовую социальную группу, праздник потерял свою прежнюю идентификационную роль. Однако этот день по-прежнему занимает важное место у студентов.
Учащиеся Челябинского государственного института культуры ждут Татьянин день и готовятся к нему. Отдельным счастливчикам могут быть «обрублены хвосты», есть надежда, что преподаватели снисходительно отнесутся к ликвидации задолженностей и пойдут навстречу тем, кто не всегда успевает выполнять задания вовремя. После торжественной части ректор из общего котла разливает горячий безалкогольный глинтвейн для студентов и всех желающих. Этот ритуал олицетворяет собой единство между преподавателями, студентами и аспиратами.
Также проходят встречи, на которых профессора и доценты делятся воспоминаниями о своих студенческих годах, организуются фотовыставки, отражающие студенческую жизнь института разных лет. Все желающие могут посетить творческие экзамены или показы (спектакли, концерты разных жанров), проводимые студентами института. В целом, этот день — день неформального общения преподавателей, студентов, аспирантов, когда все находятся на одной волне. Ведь бывших студентов не бывает!