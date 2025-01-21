День студента: когда празднуем и почему праздник известен как Татьянин день

По преданию, ее отец служил консулом в Римской империи. Он был тайным христианином и привил веру своей дочери. Повзрослев, она выбрала путь служения церкви: девушка помогала нуждающимся и обездоленным. Когда в Риме начались массовые гонения христиан, Татиана попала под раздачу. Святую заставляли отречься от своей веры и публично поклониться языческим богам в храме Аполлона, но она упорно продолжала молиться Христу. Вдруг произошло землетрясение, из-за которого пал храм вместе с языческими идолами. После этого христианку жестоко истязали, но и пытки не смогли сломить ее. В итоге Татиану казнили в 226 году, а через несколько лет она была причислена к лику святых.