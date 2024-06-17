День солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году: против зла всем обществом

Мы живем в непростом мире человеческих взаимоотношений и напряженной общественно-политической ситуации. Этот год не стал исключением. Поэтому в его календаре присутствует дата, отдающая дань стремлению человечества противостоять попыткам насилия, агрессии и бездумной угрозе мирной спокойной жизни. В этом материале рассказываем, когда отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году, объясняем суть памятной даты и ее историю, напоминаем о сложившихся традициях этого дня, затрагиваем тему противодействия терроризму в современной России.
Какого числа отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?
Событие ежегодно проходит 3 сентября. Дата не установлена праздником и выходным, но отмечена горестным событием в человеческой памяти — в нашей стране День солидарности в борьбе с терроризмом выпадает на начало сентября.
История и суть памятной даты
Первые числа сентября связаны в современной России с трагическими событиями в североосетинском городе Беслане и попытками чеченских сепаратистов дестабилизировать обстановку на территории всего Северного Кавказа. Трагедия в Беслане по своей жестокости превзошла все предыдущие террористические акты, случавшиеся на протяжении трехсотлетнего существования Российской империи при династии Романовых, а затем Советского Союза и Российской Федерации.
1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в День знаний на школу № 1 Беслана было совершено жестокое нападение. Бандиты загнали в учебное помещение около тысячи местных жителей и удерживали силой в течение трех дней.
Основную массу заложников, находившихся все это время без элементарных удобств, питья и еды, составляли женщины и дети. Все они в день начала трагических событий намеревались мирно и весело начать очередной учебный год.
В результате террористического нападения на такой символ нормальной и спокойной жизни, как городская средняя общеобразовательная школа, погибли свыше 330 человек. 186 заложников из числа погибших составили дети. В числе жертв чеченских террористов оказались также родные и близкие школьников, сотрудники школы, милиции, Федеральной службы безопасности и спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спустя двое суток, прошедших в мучительных попытках договориться с террористами, 3 сентября силами бойцов Центра специального назначения ФСБ России начался штурм школьного спортзала. Именно в нем боевики удерживали ни в чем не повинных заложников. К шести часам вечера эвакуация всех людей, находившихся в плену у боевиков, была завершена, а к полуночи ликвидированы последние террористы.
В освобождении мирных жителей и переговорах с боевиками принимали участие многие российские политики и общественные деятели. Через год после бесланской трагедии 3 сентября было включено в перечень дней воинской славы и памятных дат России как День солидарности в борьбе с терроризмом.
Традиции Дня солидарности в борьбе с терроризмом
Печальные даты в нашем календаре существуют для того, чтобы извлекать из них горькие уроки истории. День солидарности в борьбе с терроризмом в самом начале осени отмечают не только в России, но и в Италии, Турции и крохотном государстве на Апеннинах — Республике Сан-Марино.
В честь жертв трагедии во многих городах России и Европы называют площади, составляют арт-композиции. Причем мемориалы возникают не по указанию местных властей, а по велению человеческого сердца. Люди помнят об ужасных трагедиях, чтут память о невинных жертвах и надеются, что подобное никогда и нигде не повторится снова.
Особенно трепетно к дате, которую называют Днем памяти, относятся в тех городах, которые также пострадали от террористов. Таких в России немало — в Центральном федеральном округе, на Северо-Западе, в Кавказском регионе. В этих населенных пунктах люди несут цветы к мемориалам памяти жертв террористов, проводят памятные конференции, вечера. Движение Росмолодежь проводит конкурс видеороликов «Для чего я помню 3 сентября».
Также 3 сентября во многих силовых ведомствах стало еще и днем, когда к присяге можно приводить новых молодых бойцов. Тем самым можно передавать символическую эстафету от ветеранов-спецназовцев и павших от рук террористов к вновь влившимся кадрам, выбравшим это нелегкое служение.
Противодействие терроризму в современной России
Такая великая и огромная страна, как Российская Федерация, может и должна эффективно противостоять всем видам террористической опасности. И силы нашей страны, от которых зависит безопасность населения России, делают все возможное для спокойствия своих граждан.
С 2006 года, когда было решено дать террористическим угрозам мощный достойный отпор, в нашей стране действует Национальный антитеррористический комитет (НАК) во главе с руководителем ФСБ Александром Бортниковым. В регионах также созданы аналогичные территориальные антитеррористические комитеты.
Особенно большое внимание их работе уделяется в двух российских столицах и в субъектах Российской Федерации с повышенной террористической опасностью. Выпускается различная литература по противодействию терроризму и экстремизму.
НАК утвердил для всех силовых ведомств и региональных структур три уровня террористической опасности. Синий (повышенный) вводится в случае поступления без подтверждения информации о готовящимся теракте. Желтый (высокий) вступает в силу, когда известно точно, что теракт готовится. Красный (критический) вводится уже в момент совершения самого теракта.
Автор: Олег Баскаков