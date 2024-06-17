День солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году: против зла всем обществом

Мы живем в непростом мире человеческих взаимоотношений и напряженной общественно-политической ситуации. Этот год не стал исключением. Поэтому в его календаре присутствует дата, отдающая дань стремлению человечества противостоять попыткам насилия, агрессии и бездумной угрозе мирной спокойной жизни. В этом материале рассказываем, когда отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в 2024 году, объясняем суть памятной даты и ее историю, напоминаем о сложившихся традициях этого дня, затрагиваем тему противодействия терроризму в современной России.