День Симеона и Анны. Что можно и что нельзя делать 16 февраля 2024 года

Симеон был одним из 72 толковников, которые по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа перевели Священное Писание с древнееврейского на греческий язык. Как рассказывает журнал «Фома», когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи, то в пророчестве о рождении Мессии от Девы, он слово «Дева» хотел заменить на «Жена», думая, что первое слово — просто ошибка. Тогда ему явился ангел Божий, который запретил исправлять слово, а также предрек, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества. В день Сретения, по особому внушению Божию, старец пришел в храм как раз в тот момент, когда там были Богородица, Иосиф Обручник и Богомладенец. Праведный Симеон взял Христа на руки, и, возблагодарив Бога, произнес следующее пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». В этих словах святой Симеон возвестил будущее спасение не только народа Израиля, но и всего человечества в целом. После этого праведный старец произнес пророчество и для Матери Божией: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец». После этого события праведный Симеон стал называться Богоприимцем.