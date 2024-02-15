День Симеона и Анны. Что можно и что нельзя делать 16 февраля 2024 года

16 февраля 2024 года, на следующий день после праздника Сретения Господня, Церковь вспоминает непосредственных участников этого события — праведного Симеона Богоприимца и пророчицу Анну. В народном календаре этот день называется Починки, считается что он — почин весны.
Кто такой праведный Симеон?
Симеон был одним из 72 толковников, которые по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа перевели Священное Писание с древнееврейского на греческий язык. Как рассказывает журнал «Фома», когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи, то в пророчестве о рождении Мессии от Девы, он слово «Дева» хотел заменить на «Жена», думая, что первое слово — просто ошибка. Тогда ему явился ангел Божий, который запретил исправлять слово, а также предрек, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества. В день Сретения, по особому внушению Божию, старец пришел в храм как раз в тот момент, когда там были Богородица, Иосиф Обручник и Богомладенец. Праведный Симеон взял Христа на руки, и, возблагодарив Бога, произнес следующее пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». В этих словах святой Симеон возвестил будущее спасение не только народа Израиля, но и всего человечества в целом. После этого праведный старец произнес пророчество и для Матери Божией: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец». После этого события праведный Симеон стал называться Богоприимцем.
Кто такая праведная Анна?
В тот день в храме также была и праведная вдовица — Анна пророчица, дочь Фануилова, которой было уже 84 года. Из Евангелия от Луки известно, что сначала она прожила семь лет в браке, но после смерти мужа стала нести особое духовное служение — постоянно находилась при храме, держала пост и молилась Богу. В день, когда в храме было Святое семейство: «Она, … подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Таким образом, праведная Анна тоже засвидетельствовала, что ожидаемый народом Израиля Мессия родился, а значит, спасение людей от власти греха и смерти уже началось.
Что можно делать 16 февраля 2024 года?
Прекрасный день для начала работ, связанных с посевом и посадками. Считалось, что чем раньше начнешь эти работы, там быстрее придет весна.
Хороший день для домашних дел, особенно уборки.
На обед в этот день обязательно готовили саламату. Это особая каша, из прожаренной муки, заваривали ее кипятком и запаривали в печи. Мука может быть пшеничной, ржаной, гречневой, овсяной. В готовую кашу добавляют масло или сало.
Что нельзя делать 16 февраля 2024 года?
Нельзя лениться.
Нельзя брать деньги в долг.
Нельзя надевать черные вещи.
Нельзя выяснять отношения с близкими.
Нельзя делать перестановку в доме.