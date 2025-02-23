День рождения Олега Янковского: выдержки из последних интервью

«Чтобы дома было тепло, необязательно 24 часа находиться в нем. Можно сутками быть дома, и в атмосфере будет витать такое, что мало не покажется! Добро сеется по-другому. Делайте добро, любите ребенка — и все. Тут никаких других правил нет. Если от вас исходит тепло, то все будет хорошо».