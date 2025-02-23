День рождения Олега Янковского: выдержки из последних интервью

В знак памяти талантливому артисту и просто хорошему человеку ВФокусе Mail собрал выдержки из его последних интервью журналам «Культурная столица» и «Театрал». Что Олег Янковский на заре своей жизни вспоминал из детства и родительства, как высказывался о книгах, работе актера и современном кинематографе, как комментировал свой характер и феномен популярности — давайте вновь прикоснемся к легенде через цитаты ниже.
О детстве
«В жизни сказки было мало. Жизнь у меня была достаточно тяжелая. Рождение в городе Жезказган. Эвакуация. Репрессированный отец. Потеря отца. Мама поднимала троих детей».
О книгах
«Беру в руки книгу, когда уже знаю, что это замечательное произведение. Когда появился Пабло Коэльо, взахлеб стал читать. Еще очаровательная книга — “Похороните меня под плинтусом” Павла Санаева, в которой он описывает свое детство».
О воспитании детей
«Чтобы дома было тепло, необязательно 24 часа находиться в нем. Можно сутками быть дома, и в атмосфере будет витать такое, что мало не покажется! Добро сеется по-другому. Делайте добро, любите ребенка — и все. Тут никаких других правил нет. Если от вас исходит тепло, то все будет хорошо».
Об актерстве
- «От роли внутри переламываться не должно, иначе можно сойти с ума. И такие случаи бывают, когда актеры заканчивают свою жизнь печально. Должны быть контроль и крепкая психика, иначе поедет крыша. При этом у артиста должна быть подвижная нервная система. Нервы-канаты актеру не помогут. Пока их растеребишь… Хороший актерский организм от Бога сродни скрипке Страдивари».
- «Самое сложное в работе над ролью — выучить текст. Ведь его нужно не просто выучить — он должен опуститься с головы в ноги. Ты не должен о нем думать. Только тогда можно обрести правильное состояние и интересно существовать на сцене и перед камерой».
Это такая профессия, которая связана главным образом со здоровьем. В актерстве надо быть в хорошей форме, так что надо заботиться о себе.
- «Такая профессия, в которой все время надо что-то новое в топку бросать. Если останавливаешься — смерть, конец. Для любого актера. Тем более для актера в возрасте, когда понимаешь, что времени осталось все меньше, а возрастных ролей совсем мало».
- «В отношениях со зрителем тайна должна быть. Когда рассекречиваешь себя совершенно, совсем грустно становится. И не хочется идти за таким актером, партнером. Это ведь тоже политика актера, его образ, помимо дарования, которое дает Бог, и мастерства».
О популярности
- «Держусь пока. Крыша не поехала. Но испытание это очень тяжелое. Медные трубы надо уметь пройти».
- «К звездам я себя не причисляю, хотя цену себе знаю. Но это необходимое условие, для того чтобы хорошо, честно работать в профессии, как и самоуважение, и самоанализ. С одной стороны, чтобы не участвовать абы в чем, с другой — чтобы совсем уж не заносило».
О своем характере
«Я осторожный человек. Рыбы все-таки. Лавирую. У меня достаточно дипломатичный характер. Одна из заповедей Марка Захарова, которую он мне сказал, когда взял меня в театр, — “не портите ни с кем отношения, потому что враг из Москвы не уезжает”».
Я, безусловно, расположен к депрессиям. Особенно осенью. Ноябрь, когда в четыре часа темно, организм сопротивляется — и начинается.
О современном ему кинематографе
- «До идеального момента в российском кино еще далеко, но некий подъем есть, какой-то взрыв будет. Сегодня все-таки еще не хватает литературного материала. Вот появятся хорошие сценарии, тогда что-то произойдет».
- «Я вот смотрю на сегодняшний поток молодых — среди них есть очень талантливые люди. Но их и осуждать нельзя, что они лишь бы как, абы чего, только бы засветиться, а уж в каком материале снимаются, только руками развести. И жалко их, а с другой стороны, понимаешь, что куда им идти? Не так много хорошей режиссуры, не так много хорошего материала».