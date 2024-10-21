День рождения комсомола в России в 2024 году: праздник советской молодежи

В современной России День рождения комсомола стал поводом для встречи с бывшими членами организации и напоминанием о значимой роли комсомольского движения в истории страны. Ветеранов комсомола поздравляют с этим днем, дарят памятные сувениры, значки с символикой ВЛКСМ и тематические открытки. В социальных сетях и на телевидении часто выходят программы, посвященные истории комсомола, что также становится своеобразной формой поздравления для тех, кто был связан с этой организацией.