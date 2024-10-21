День рождения комсомола в России в 2024 году: праздник советской молодежи

До сих пор некоторые россияне празднуют День рождения комсомола — это возможность осмыслить прошлое, вспомнить важные моменты истории и отдать дань уважения тем, кто посвятил себя служению обществу в рамках комсомольского движения. В статье рассмотрим ключевые аспекты, связанные с Днем рождения комсомола, который отмечается и в 2024 году. Расскажем о происхождении даты, традициях празднования во времена СССР и в современной России.
Какого числа отмечается День рождения комсомола: дата праздника
День рождения комсомола в России ежегодно отмечается 29 октября. Этому празднику уже более ста лет — он ведет свою историю с 1918 года. День 29 октября был выбран в связи с датой основания комсомольской организации.
История и суть праздника
История коммунистического союза молодежи (сокращенно — КСМ или комсомол) началась в 1918 году. На фоне политических изменений в стране возникла необходимость в создании молодежной организации, которая бы стала опорой новой власти. Комсомол задумывался как инструмент воспитания молодых людей в духе коммунистической идеологии, развития в них стремления к активному участию в общественно-политической жизни.
Комсомол образовался 29 октября 1918 года во время 1-го Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. В ходе обсуждений участники приняли решение о необходимости объединиться в официальную организацию. С тех пор именно эта дата считается Днем рождения комсомола. Через шесть лет после основания организации ее переименовали во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), но сокращенное название «комсомол» осталось наиболее используемым (1).
С начала существования комсомол участвовал в создании нового социалистического общества. Молодежные бригады занимались ликвидацией неграмотности, участвовали в индустриализации страны, издавали газету «Комсомольская правда». Комсомольцы проявили себя и во время Великой Отечественной войны: они сражались на фронте и работали в тылу. После окончания войны они участвовали в восстановлении разрушенной экономики, строительстве крупных объектов, например, Байкало-Амурской магистрали.
В 1991 году произошел самороспуск ВЛКСМ, но и сейчас празднование Дня рождения комсомола можно считать признанием вклада этой организации в развитие страны. Торжество 29 октября — повод отдать дань памяти и уважения тем, кто работал на благо общества, будучи членом коммунистического союза молодежи.
Традиции празднования Дня рождения комсомола
Традиции этого праздника в России сложились еще в советское время. Тогда юбилеи основания ВЛКСМ сопровождались митингами, шествиями и торжественными заседаниями ячеек организации. К 29 октября часто организовывали награждения грамотами, значками и медалями отличившихся комсомольцев.
В современности в этот день проводят различные культурные мероприятия, такие как выставки об истории комсомола, показы документальных фильмов, а также лекции и дискуссии, на которых обсуждается роль молодежных организаций в СССР и в нынешней России. В некоторых школах в День комсомола истории этого праздника посвящают классный час.
Кроме того, в библиотеках и других культурных пространствах проходят тематические вечера в формате встреч с бывшими комсомольцами. Ветераны движения делятся своими воспоминаниями, рассказывают о том, как строились крупные советские объекты, как организовывались массовые мероприятия и каким образом комсомол влиял на жизнь молодых людей.
В честь юбилеев ВЛКСМ торжественные мероприятия организуют и в Кремле. Например, вечера-концерты прошли в 2013 и в 2018 годах в честь 95- и 100-летия комсомола соответственно. В обращении к гостям праздника в 2013 году президент страны Владимир Путин подчеркнул преемственность между объединениями разных поколений молодежи: «Уверен, что и впредь проверенные временем традиции ВЛКСМ будут востребованы в работе современных молодежных общественных организаций» (2).
Интересные факты о комсомоле
Коммунистический союз молодежи официально существовал почти 73 года. Рассказываем об интересных фактах, связанных с историей этой организации.
|Численность движения измерялась миллионами
|Комсомол — крупнейшая молодежная организация в истории СССР, объединявшая людей от 14 до 28 лет. За все годы существования членами ВЛКСМ было более 160 млн человек (3)
|В комсомоле, как и в основном составе партии, проводились чистки
|В годы «большого террора» (1937–1938 гг.) из рядов Центрального комитета ВЛКСМ вывели 86,6% участников (1)
|Комсомол участвовал в освоении космоса
|Многие члены первого отряда космонавтов СССР, включая Юрия Гагарина, были комсомольцами. ВЛКСМ активно поддерживал развитие космической программы, молодежь участвовала в строительстве объектов, связанных с космонавтикой
Вопросы и ответы
Как праздновали и празднуют День комсомола? Отвечаем на актуальные вопросы об этом торжестве.
Празднуют ли День рождения комсомола в других странах?
В других странах, особенно на постсоветском пространстве, День рождения комсомола также иногда отмечается. Например, в Беларуси и Казахстане проводят памятные исторические мероприятия, но масштаб празднований в этих странах уступает российским торжественным событиям.
Как праздновали День рождения комсомола в СССР?
В СССР это был один из значимых общественных праздников. По всей стране 29 октября проходили торжественные собрания, на которых чествовали лучших комсомольцев, вручали награды за успехи в труде и учебе. На предприятиях и в учебных заведениях проводили митинги и культурные мероприятия.
Как принято поздравлять с Днем рождения комсомола?
В современной России День рождения комсомола стал поводом для встречи с бывшими членами организации и напоминанием о значимой роли комсомольского движения в истории страны. Ветеранов комсомола поздравляют с этим днем, дарят памятные сувениры, значки с символикой ВЛКСМ и тематические открытки. В социальных сетях и на телевидении часто выходят программы, посвященные истории комсомола, что также становится своеобразной формой поздравления для тех, кто был связан с этой организацией.
Список источников
1. Комсомол. Общественные организации. Большая российская энциклопедия.
2. Участникам и гостям праздничного вечера-концерта, посвященного 95-летию ВЛКСМ. Телеграмма. Официальный сайт «Президент России». 2013.
3. День рождения комсомола. Российское информационное агентство «Победа РФ».