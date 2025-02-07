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День рождения Чарльза Диккенса: 5 спектаклей по произведениям прозаика в России

7 февраля знаменито во всем мире как день рождения английского классика литературы Чарльза Диккенса.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail

Автор «Посмертных записок Пиквикского клуба», «Оливера Твиста», «Дэвида Копперфильда», «Больших надежд» и «Рождественской песни» появился на свет в 1812 году. ВФокусе Mail собрал список актуальных спектаклей в городах России по произведениям великого прозаика. Не знаете, чем тематически интересным заняться в феврале, — листайте наш материал ниже.

Москва

Столица в феврале порадует двумя постановками по произведениям Чарльза Диккенса.

Спектакль «Тайна старого Скруджа» по «Рождественской песни»

Источник: Московский театральный центр «Вишневый сад»

Где: Московский театральный центр «Вишневый сад», ул. Малая Сухаревская площадь, д. 10.

Когда: 22 февраля в 12:00.

Сколько стоит: от 800 до 2500 рублей.

Возрастной ценз: 6+.

Старый Скрудж на сцене встретится с духами Рождества и изменится до неузнаваемости. Спектакль напомнит зрителям о важности доброты и необходимости ценить близких.

Спектакль «Рождественская история» по «Рождественской песни»

Источник: Театр кукол С. В. Образцова

Где: Театр кукол С. В. Образцова, ул. Садовая-Самотечная, д. 3.

Когда: 22 февраля в 14:00 и 18:00, 23 февраля в 14:00 и 18:00.

Сколько стоит: от 1500 до 6000 рублей.

Возрастной ценз: 6+.

Брюзга Скрудж переместится в прошлое и будущее, чтобы разобраться в причинах всеобщей любви к Рождеству. Зрители увидят на сцене четырехметровых призраков и насладятся атмосферой Лондона XIX века.

Санкт-Петербург

Источник: Театр «Комедианты»

Что: спектакль «Большие надежды» по одноименному роману.

Где: Театр «Комедианты», Лиговский проспект, д. 44.

Когда: 23 февраля в 18:00.

Сколько стоит: от 750 до 1400 рублей.

Возрастной ценз: 12+.

Сирота по прозвищу Пип из семьи кузнеца случайно оказывается вхожим в высшее общество. Молодой человек пытается превратиться в истинного джентльмена и завоевать любовь невероятной леди Эстеллы.

Самара

Источник: Самарский театр юного зрителя «СамАрт»

Что: мюзикл «Рождественская история» по одноименной повести-сказке.

Где: Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, д. 109.

Когда: 12 февраля в 18:00.

Сколько стоит: от 500 до 1000 рублей.

Возрастной ценз: 6+.

К без конца хмурому Скруджу в Сочельник приходит призрак компаньона. Приведение гласит: «Не изменишь свою жизнь — после полуночи случится страшное».

Ростов-на-Дону

Источник: Частный театр «Человек в кубе»

Что: мюзикл «Рождественская история» по одноименной повести-сказке.

Где: Частный театр «Человек в кубе», ул. Б. Садовая, д. 66/37.

Когда: 14 и 25 февраля в 19:00.

Сколько стоит: от 1400 до 2500 рублей.

Возрастной ценз: 12+.

В этом спектакле, как и во всех вышеописанных по «Рождественской истории», кто-то злой внезапно перевоплощается в кого-то доброго. Вопрос — как это происходит конкретно здесь и благодаря чему.