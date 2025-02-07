День рождения Чарльза Диккенса: 5 спектаклей по произведениям прозаика в России

Автор «Посмертных записок Пиквикского клуба», «Оливера Твиста», «Дэвида Копперфильда», «Больших надежд» и «Рождественской песни» появился на свет в 1812 году. ВФокусе Mail собрал список актуальных спектаклей в городах России по произведениям великого прозаика. Не знаете, чем тематически интересным заняться в феврале, — листайте наш материал ниже.
Москва
Столица в феврале порадует двумя постановками по произведениям Чарльза Диккенса.
Спектакль «Тайна старого Скруджа» по «Рождественской песни»
Где: Московский театральный центр «Вишневый сад», ул. Малая Сухаревская площадь, д. 10.
Когда: 22 февраля в 12:00.
Сколько стоит: от 800 до 2500 рублей.
Возрастной ценз: 6+.
Старый Скрудж на сцене встретится с духами Рождества и изменится до неузнаваемости. Спектакль напомнит зрителям о важности доброты и необходимости ценить близких.
Спектакль «Рождественская история» по «Рождественской песни»
Где: Театр кукол С. В. Образцова, ул. Садовая-Самотечная, д. 3.
Когда: 22 февраля в 14:00 и 18:00, 23 февраля в 14:00 и 18:00.
Сколько стоит: от 1500 до 6000 рублей.
Возрастной ценз: 6+.
Брюзга Скрудж переместится в прошлое и будущее, чтобы разобраться в причинах всеобщей любви к Рождеству. Зрители увидят на сцене четырехметровых призраков и насладятся атмосферой Лондона XIX века.
Санкт-Петербург
Что: спектакль «Большие надежды» по одноименному роману.
Где: Театр «Комедианты», Лиговский проспект, д. 44.
Когда: 23 февраля в 18:00.
Сколько стоит: от 750 до 1400 рублей.
Возрастной ценз: 12+.
Сирота по прозвищу Пип из семьи кузнеца случайно оказывается вхожим в высшее общество. Молодой человек пытается превратиться в истинного джентльмена и завоевать любовь невероятной леди Эстеллы.
Самара
Что: мюзикл «Рождественская история» по одноименной повести-сказке.
Где: Самарский театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, д. 109.
Когда: 12 февраля в 18:00.
Сколько стоит: от 500 до 1000 рублей.
Возрастной ценз: 6+.
К без конца хмурому Скруджу в Сочельник приходит призрак компаньона. Приведение гласит: «Не изменишь свою жизнь — после полуночи случится страшное».
Ростов-на-Дону
Что: мюзикл «Рождественская история» по одноименной повести-сказке.
Где: Частный театр «Человек в кубе», ул. Б. Садовая, д. 66/37.
Когда: 14 и 25 февраля в 19:00.
Сколько стоит: от 1400 до 2500 рублей.
Возрастной ценз: 12+.
В этом спектакле, как и во всех вышеописанных по «Рождественской истории», кто-то злой внезапно перевоплощается в кого-то доброго. Вопрос — как это происходит конкретно здесь и благодаря чему.