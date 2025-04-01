День Победы (9 мая) в 2025 году: традиции, история и современность

В статье мы расскажем, почему именно 9 мая стало символом победы и какие традиции его сопровождают. Вы узнаете, как проходил самый первый праздник в Советском Союзе, как его празднуют в других странах и как отметят в 2025 году. Также мы собрали интересные факты об этом дне, которые делают дату еще более значимой.
Даты празднования Дня Победы в 2025 году
День празднования Дня Победы остается неизменным — 9 мая. Согласно производственному календарю за 2025 год праздничными выходными считаются дни с 8 по 11 мая включительно (1).
Почему День Победы отмечают 9 мая: история и суть праздника
Люди часто задаются вопросом, почему акт о капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая, а праздник принято отмечать 9 числа. Все просто. Подписи поставили в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, что в пересчете на московское — 00 часов 43 минуты другого дня. Следом был подписан еще один документ — указ об учреждении нового праздника — Дня Победы (2).
Традиции празднования Дня Победы
Традиции Дня Победы напоминают о важности подвига наших предков, об опыте, который люди могут перенять от них. А также о важности истории как той связующей нити поколений, которая не дает повториться страшным событиям Второй мировой войны.
Парад
В 1946—1964 годах на 9 мая парад Победы не проводился. В этот период день и вовсе считался рабочим, но вечером в небе каждого города вспыхивали яркие огни салютов. С 1965 года и по сегодняшний день парад начинается в 10 часов утра (3). В нем участвуют профессиональные военные всех родов войск, а также курсанты, в том числе и женские подразделения. В зависимости от погоды на торжестве присутствует авиация. После парада президент страны выступает с речью, поздравляя граждан и ветеранов с праздником.
Салют
Изначально эта традиция была исключительно военной. Залпом из орудий отмечали освобождение столицы или больших городов, переход за границу СССР, а также форсирование крупных рек. В 2023 и 2024 годах в некоторых городах, особенно близких к зоне боевых действий СВО, праздничные салюты отменили в целях безопасности.
Возложение венков к Могиле Неизвестного солдата
Можно сказать, что традиция появилась случайно, когда осенью 1966 года на 41-ом километре шоссе Москва-Ленинград были найдены останки бойцов, участвовавших в Битве за Москву. Сама идея памятника возникла еще в 1965 году, его архитекторами стали Д. Бурдин. В. Климов, Ю. Рабаев, Н. Томский. Прах бойцов захоронили на месте памятника 3 декабря 1966 года, а открытие состоялось по указу Леонида Брежнева 8 мая 1967 года в Александровском саду у Кремлевской стены. Сегодня на этом месте несет службу почетный караул и горит вечный огонь, напоминающий о подвиге людей, чьими силами столица России была сохранена.
Георгиевская ленточка
Была введена Екатериной II в 1769 году в период русско-турецкой войны (1768—1774). Лента символизировала верность Российской империи и храбрость, проявленную для ее защиты. В современной России она — часть боевых знамен гвардейских частей. Также с 2005 года проводится акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры раздают их всем желающим.
Акция «Бессмертный полк»
Зародившись в Томске в 2012 году, акция уже в 2013-м приобрела всероссийский масштаб. Ее суть состоит в том, что потомки ветеранов ВОВ проходят с портретами своих предков по главным улицам городов. Шествия проводятся и сегодня, но из соображений безопасности в 2024 году были перенесены в формат электронной галереи, куда любой желающий мог загрузить фотографию воевавшего родственника.
В 2023 году в рядах участников «Бессмертного полка» появились люди с портретами участников СВО. Организаторы акции и власти страны идею поддержали, проведя параллель между событиями ВОВ и СВО на Украине.
Поздравление ветеранов
Каждое 9 мая принято поздравлять ветеранов и детей войны, дарить им подарки, цветы, помогать с хозяйством. Некоторые инициативные группы городов и регионов оказывают различную помощь ветеранам на постоянной основе. Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил журналистам, что на 2025 год во всей России осталось лишь 7 тысяч фронтовиков (5).
Как отмечали самый первый праздник 9 мая в Советском Союзе
Граждане СССР узнали о капитуляции нацистской Германии по радио от диктора Юрия Левитана в 02 часа 10 минут. В тот же вечер на Красной площади состоялся салют из тридцати залпов тысячи орудий. В городах отмечали это события танцами, песнями, подготовками праздничных столов, ожидая своих героев домой.
Отмечают ли День Победы в других странах
В мае праздник победы над фашизмом отмечают по всему миру, но названия и даты могут отличаться. Например, День Победы — это праздник бывших республик СССР, а также Израиля и Сербии. В Европе же он так и называется — День Победы в Европе (Victory in Europe Day) и отмечается 8 мая из-за разницы во времени.
Интересные факты о Дне Победы
Празднование Дня Победы уже имеет собственную историю, полную интересных событий, которые могли пройти мимо вас из-за многогранности этого праздника. Мы собрали некоторые факты, которых вы могли не знать.
|Марш, которого не было
|Во время первого парада Победы в Москву из Берлина привезли красный флаг, водруженный советскими солдатами над Рейхстагом. Его должны были нести М. Кантария, А. Берест, М. Егоров, но в последний момент от марша отказались
|Треугольные вести
|Во время войны солдаты отправляли письма в тыл в виде треугольников, не кладя их в конверты. Такие письма стали символом связи тыла и фронта ВОВ
|Всемирная память
|В честь победы над нацистской Германией памятники солдатам установлены по всему миру. Например, в Америке на Арлингтонском кладбище установлен мемориальный знак «Дух Эльбы»
|Кровь за свободу
|На 9 мая принято дарить ветеранам красные гвоздики как символ крови, которую они пролили за свободу людей по всему миру
|Праздник в Арктике
|В 1945 году День Победы отмечали даже в самых отдаленных уголках СССР, включая полярные станции. Радиограммы с поздравлениями отправлялись по всему миру
Список источников
1. Производственный календарь за 2025 год.
2. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.05.1945 «Об объявлении 9 мая Праздником Победы» (с изменениями и дополнениями).
3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.04.1965 № 3478-VI «Об объявлении 9 мая нерабочим днем».
4. Главный праздник в году: Как отмечали первый день победы. История.РФ.
5. Игнатьев М. Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной. Газета. 2025.