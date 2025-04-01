День Победы (9 мая) в 2025 году: традиции, история и современность

В 1946—1964 годах на 9 мая парад Победы не проводился. В этот период день и вовсе считался рабочим, но вечером в небе каждого города вспыхивали яркие огни салютов. С 1965 года и по сегодняшний день парад начинается в 10 часов утра (3). В нем участвуют профессиональные военные всех родов войск, а также курсанты, в том числе и женские подразделения. В зависимости от погоды на торжестве присутствует авиация. После парада президент страны выступает с речью, поздравляя граждан и ветеранов с праздником.