День Петра. Что можно и нельзя делать 3 января 2024 года

3 января 2024 года продолжается Предпраздненство Рождества, а также в Церкви вспоминают мученицу Иулианию и митрополита Московского и всея Руси Петра. Петр перенес в Москву митрополичью кафедру. На Руси этот день называли Петр-полукорм. В старину считалось, что к первым дням нового года половина зимнего корма уже съедена.

Кем была Иулиания Никомидийская?

Девушка родилась в Никомидии (территория нынешней Турции) в семье богатого вельможи-язычника Африкана. Уже в 9-летнем возрасте, как тогда было принято, ее обручили с мужчиной по имени Елевсий. Иулиания втайне от родителей прошла обряд посвящения в христианство и решительно отказалась выходить замуж, когда пришло время свадьбы. Отец, поняв, что уговоры не действуют, избил ее и отдал на суд главе города — тому самому Елевсию, ее жениху. Тот сперва действовал добром, потом стал ее пытать, но после каждой пытки она получала свыше исцеление и новые силы. В результате 500 мужей и 130 жен из толпы, видя непреклонность и мужество святой девы, чудесные исцеления ее от ран, также приняли христианство. За это они были обезглавлены, и сама Иулиания была казнена.

Кто такой митрополит Киевский Петр?

Будущий митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Согласно преданию, его беременной матери явился во сне Господь и сообщил об особой судьбе ребенка.

Мальчик поступил в монастырь в 12 лет. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. Однако через несколько лет Петр оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Рате он поставил келью, на этом месте потом был построен Новодворский монастырь. Петр, который стал игуменом, наставлял духовных чад. Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом русской земли. Петр потом занял вместо Максима патриарший престол.

Русская земля тогда страдала под татарским игом, в 1312 году патриарх совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. В 1325 году святитель по просьбе великого князя Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру в Москву. Это событие имело важное значение для всей Руси. По благословению Петра в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, где после смерти был похоронен Петр.

Что можно делать 3 января 2024 года?

Идет активная подготовка к Рождеству: надо убраться, собирать припасы к столу.

На видное место в доме надо положить серебряный предмет — от сглаза.

Надо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающие неприятные чувства.

Продолжайте и старайтесь закончить начатые ранее дела.

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями.

Что нельзя делать 3 января 2024 года?

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя без нужды использовать острые предметы.

Нельзя желать счастья и здоровья.

Нельзя выпускать наружу негативное отношение к окружающим людям.