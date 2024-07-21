День Панкратия. Что можно и что нельзя делать 22 июля 2024 года

И недаром — Панкратий стал активно увеличивать свою паству, а также всего за месяц построил на месте служения храм. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромении и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет епископ мирно управлял своей паствой. Но однажды на него напали язычники, раздосадованные его успехами, и побили камнями до смерти. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.