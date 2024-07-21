День Панкратия. Что можно и что нельзя делать 22 июля 2024 года

22 июля 2024 года в Церквях вспоминают мученика Панкратия. В народе этот день прозвали Ягодником или Черничным днем. Считалось, что к 22 июля в лесах полностью поспевает черника. Ее начинали в этот день активно собирать.
Кем был священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский?
Панкратий родился из Антиохии именно в тот период, когда Иисус жил на Земле. Отец мальчика, услышав благую весть о Христе, отправился в Иерусалим, чтобы лично поклониться Мессии. Сына он взял с собой. Отец мальчика, услышав Божественное учение, уверовал и сблизился с учениками Христа. А на мальчика обратил внимание апостол Петр, потому что ребенок был очень смышлен и чист.
После Вознесения Спасителя один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и весь их дом. Когда родители Панкратия скончались, он, оставив свое имение, ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве.
Проходя по тем местам, его встретил апостол Петр, вспомнил того мальчика, и пригласил пойти с ним. Когда они дошли до Киликии, где находился святой апостол Павел, то рукоположили его совместно в епископа сицилийского города Тавромении.
И недаром — Панкратий стал активно увеличивать свою паству, а также всего за месяц построил на месте служения храм. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромении и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет епископ мирно управлял своей паствой. Но однажды на него напали язычники, раздосадованные его успехами, и побили камнями до смерти. Мощи святителя покоятся в храме его имени, в Риме.
Что можно делать 22 июля 2024 года?
- Отличный день, чтобы пойти в лес и собрать черники.
- Потратить деньги, особенно если они получены случайным образом, на добрые дела.
- Сделать генеральную уборку в квартире или убраться на дачном участке.
- Отличный день для свадьбы.
- Хорошо просить руки.
Чего нельзя делать 22 июля 2024 года?
- Нельзя кричать.
- Нельзя ссориться, особенно с близкими.
- Нельзя отказывать никому в помощи.