День памяти Пушкина: 8 пророческих стихов

Во времена Александра Пушкина ничего не знали о популярном ныне термине «абьюзер», который обозначает человека, пытающегося привязать к себе партнера разными психологическими уловками, в том числе игнорированием, оскорблениями и манипуляциями. И уж тем более тогда не полагали, что такой метод эмоционального насилия действительно работает, то есть приковывает желанного возле себя надолго, но только ценой его благополучия.