День памяти и скорби в 2024 году: те самые длинные сутки в году…

22 июня в нашем календаре — особая дата. Именно на нее в 2024 году выпадает День памяти и скорби. Так в стране называется один из горестных моментов в летописи прошедшего столетия. Рассказываем про историю и суть Дня памяти и скорби в России, традициях даты, вспоминаем важные факты военной эпохи.
Какого числа проводится День памяти и скорби
22 июня 1941 года немецко-фашистская армия внезапно осуществила нападение на Союз Советских Социалистических Республик. 83 года назад тот день стал началом печальной героической эпохи. У нас он отмечается как День памяти и скорби, символизируя уважение и благодарность к поколениям, пережившим этот страшный период. 22 июня стало датой, объединяющей людей на просторах бывшего Союза в общем горевании.
Вспоминать об ужасах и тяготах того страшного военного времени — долг каждого гражданина Российской Федерации. 22 июня не установлен в нашем календаре официальным днем отдыха (если только он не выпадает на выходные), но от этого его историческое значение ничуть не уменьшается. Даже с учетом того, что те грозные и роковые события удаляются от нас все дальше и дальше.
История и суть Дня памяти и скорби в России
Нельзя сказать, что в СССР не вспоминали о печальном дне 22 июня. Однако выделять горестное для миллионов соотечественников событие в памятную дату власти не считали необходимым.
Но все же снимались фильмы, писались очерки и романы, специально посвященные этой трагической для советского народа дате. Память о том страшном дне, когда прозвучало выступление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, жила у нашего народа всегда.
Событие установилось уже в постперестроечную эпоху — 13 июля 1992 года. 8 июня 1996 года дата стала называться Днем памяти и скорби. Лаконичное наименование, возможно, выбрали не случайно.
Действительно, в этот день в страну пришло горе. Не фокусируясь на чисто военных событиях, инициаторы указа планировали установлением даты с таким названием отдать дань потерям россиян, произошедшим вне полей боев. Это страдания мирного населения, его угон в Германию, гибель жителей Ленинграда в блокадный период, противоправные действия властей СССР в отношении собственных граждан.
24 октября 2007 года закон «О днях воинской славы и памятных датах России» скорректировали. Наименование стало звучать как День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Важное уточнение, смещающее акцент на причину нашего горевания.
Традиции Дня памяти и скорби
Многие пересекаются с удержанием памяти о ВОВ, большинство используется при почитании остальных военных дат.
Как и при остальных траурных днях нашего календаря, 22 июня приспускают государственные флаги.
Печатные, экранные и электронные СМИ предпочитают развлекательной тематике историческую, военную. Многие архивы предлагают исследователям бесплатный онлайн-доступ к оцифрованным документам военных лет. Сообщение Молотова о начале войны с Германией прозвучало 22 июня в 12:15. Уже несколько лет в это время проводится общероссийская минута молчания.
Очень популярны мероприятия — «Свеча памяти», «Линия памяти» на Крымском мосту, «Вахта памяти. Вечный огонь» у Могилы Неизвестного Солдата, акция военного ведомства «Горсть земли». Цель последнего — передача российской земли с общих мест воинских могил в столичный Главный храм Вооруженных Сил РФ.
Бушевавшая пандемия коронавируса изменила традиции публичных мероприятий. Теперь многие события стало гораздо удобнее проводить онлайн, хотя по-прежнему продолжают организовываться мото- и автопробеги.
Важные факты Великой Отечественной войны
День памяти и скорби неразрывно связан с горестным четырехлетием для советского народа. Нелишне будет вспомнить еще несколько важных и значимых фактов.
- Есть версия, что первым из советских городов 22 июня подвергся атакам Севастополь. Произошло это в 3 часа утра. До сих пор до конца не ясно, самолеты какой страны бомбили Севастополь в это время.
- За первые сутки гитлеровским войскам, благодаря фактору неожиданности, удалось продвинуться на советскую территорию на глубину 60 км. Героическое сопротивление Красной армии на отдельных участках фронта не могло в корне изменить общую не радужную картину.
- Чрезвычайный высший орган власти — Государственный комитет обороны — создали в самом начале войны, 30 июня. В условиях жесткой централизации ГКО был эффективен в военных и хозяйственных вопросах.
- Власти Германии оправдывали свое нападение на СССР несколькими причинами: попытками подрыва немецкого влияния в европейских странах, антигерманской (по мнению рейха) политикой Сталина, концентрацией советских войск на границе с Германией.
Знаменательные памятные даты Великой Отечественной войны
|05.12.1941
|Поражение немецких войск под Москвой
|17.07.1942—02.02.1943
|Битва при Сталинграде — переломный масштабный бой
|05.07.1943—23.08.1943
|Курская битва ознаменовала окончательный переход стратегического преимущества на сторону Красной армии
|27.01.1944
|Окончание блокады Ленинграда
|09.05.1945
|День Победы
Автор: Олег Баскаков