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День памяти и скорби в 2024 году: те самые длинные сутки в году…

Дата, история и традиции Дня памяти и скорби. Рассказываем, в чем суть дня памяти погибших в Великой Отечественной войне, когда произошло событие, какого числа его отмечают в России в 2024 году и каким указом его установил президент РФ.

Возложение цветов в День памяти и скорби.
Источник: "Единая Россия"

22 июня в нашем календаре — особая дата. Именно на нее в 2024 году выпадает День памяти и скорби. Так в стране называется один из горестных моментов в летописи прошедшего столетия. Рассказываем про историю и суть Дня памяти и скорби в России, традициях даты, вспоминаем важные факты военной эпохи.

Какого числа проводится День памяти и скорби

22 июня 1941 года немецко-фашистская армия внезапно осуществила нападение на Союз Советских Социалистических Республик. 83 года назад тот день стал началом печальной героической эпохи. У нас он отмечается как День памяти и скорби, символизируя уважение и благодарность к поколениям, пережившим этот страшный период. 22 июня стало датой, объединяющей людей на просторах бывшего Союза в общем горевании.

Вспоминать об ужасах и тяготах того страшного военного времени — долг каждого гражданина Российской Федерации. 22 июня не установлен в нашем календаре официальным днем отдыха (если только он не выпадает на выходные), но от этого его историческое значение ничуть не уменьшается. Даже с учетом того, что те грозные и роковые события удаляются от нас все дальше и дальше.

Люди возлагают цветы к мемориалу в День памяти и скорби.
Источник: "Единая Россия"

История и суть Дня памяти и скорби в России

Нельзя сказать, что в СССР не вспоминали о печальном дне 22 июня. Однако выделять горестное для миллионов соотечественников событие в памятную дату власти не считали необходимым.

Но все же снимались фильмы, писались очерки и романы, специально посвященные этой трагической для советского народа дате. Память о том страшном дне, когда прозвучало выступление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, жила у нашего народа всегда.

Событие установилось уже в постперестроечную эпоху — 13 июля 1992 года. 8 июня 1996 года дата стала называться Днем памяти и скорби. Лаконичное наименование, возможно, выбрали не случайно.

Цветы и свечи возложены к мемориалу в День памяти и скорби.
Источник: "Единая Россия"

Действительно, в этот день в страну пришло горе. Не фокусируясь на чисто военных событиях, инициаторы указа планировали установлением даты с таким названием отдать дань потерям россиян, произошедшим вне полей боев. Это страдания мирного населения, его угон в Германию, гибель жителей Ленинграда в блокадный период, противоправные действия властей СССР в отношении собственных граждан.

24 октября 2007 года закон «О днях воинской славы и памятных датах России» скорректировали. Наименование стало звучать как День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Важное уточнение, смещающее акцент на причину нашего горевания.

Традиции Дня памяти и скорби

Женщина дарит женщине символ Дня памяти и скорби - белого голубя из бумаги.
Источник: "Единая Россия"

Многие пересекаются с удержанием памяти о ВОВ, большинство используется при почитании остальных военных дат.

Новость

Как и при остальных траурных днях нашего календаря, 22 июня приспускают государственные флаги.

Печатные, экранные и электронные СМИ предпочитают развлекательной тематике историческую, военную. Многие архивы предлагают исследователям бесплатный онлайн-доступ к оцифрованным документам военных лет. Сообщение Молотова о начале войны с Германией прозвучало 22 июня в 12:15. Уже несколько лет в это время проводится общероссийская минута молчания.

Очень популярны мероприятия — «Свеча памяти», «Линия памяти» на Крымском мосту, «Вахта памяти. Вечный огонь» у Могилы Неизвестного Солдата, акция военного ведомства «Горсть земли». Цель последнего — передача российской земли с общих мест воинских могил в столичный Главный храм Вооруженных Сил РФ.

Бушевавшая пандемия коронавируса изменила традиции публичных мероприятий. Теперь многие события стало гораздо удобнее проводить онлайн, хотя по-прежнему продолжают организовываться мото- и автопробеги.

Важные факты Великой Отечественной войны

День памяти и скорби неразрывно связан с горестным четырехлетием для советского народа. Нелишне будет вспомнить еще несколько важных и значимых фактов.

  • Есть версия, что первым из советских городов 22 июня подвергся атакам Севастополь. Произошло это в 3 часа утра. До сих пор до конца не ясно, самолеты какой страны бомбили Севастополь в это время.
  • За первые сутки гитлеровским войскам, благодаря фактору неожиданности, удалось продвинуться на советскую территорию на глубину 60 км. Героическое сопротивление Красной армии на отдельных участках фронта не могло в корне изменить общую не радужную картину.
  • Чрезвычайный высший орган власти — Государственный комитет обороны — создали в самом начале войны, 30 июня. В условиях жесткой централизации ГКО был эффективен в военных и хозяйственных вопросах.
  • Власти Германии оправдывали свое нападение на СССР несколькими причинами: попытками подрыва немецкого влияния в европейских странах, антигерманской (по мнению рейха) политикой Сталина, концентрацией советских войск на границе с Германией.

Знаменательные памятные даты Великой Отечественной войны

05.12.1941
Поражение немецких войск под Москвой
17.07.1942—02.02.1943
Битва при Сталинграде — переломный масштабный бой
05.07.1943—23.08.1943
Курская битва ознаменовала окончательный переход стратегического преимущества на сторону Красной армии
27.01.1944 
Окончание блокады Ленинграда
09.05.1945
День Победы

Автор: Олег Баскаков