День памяти и скорби в 2024 году: те самые длинные сутки в году…

Вспоминать об ужасах и тяготах того страшного военного времени — долг каждого гражданина Российской Федерации. 22 июня не установлен в нашем календаре официальным днем отдыха (если только он не выпадает на выходные), но от этого его историческое значение ничуть не уменьшается. Даже с учетом того, что те грозные и роковые события удаляются от нас все дальше и дальше.