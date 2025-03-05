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День памяти Анны Ахматовой: 5 пророческих стихов

5 марта в России чтят память Анны Ахматовой. Именно в этот день 1966 года 76-летняя поэтесса, номинантка на Нобелевскую премию по литературе ушла из жизни от сердечной недостаточности.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Анна Ахматова с букетом цветов в руках
Источник: Recraft

Литературоведы и биографы, изучая творчество и жизнь Анны Ахматовой, часто нарекали поэтессу пророчицей. И даже ее первый муж Николай Гумилев писал, что «взял не жену, а колдунью». И неспроста — ВФокусе Mail собрал пять провидческих стихотворений писательницы.

Репрессия сына и опала на собственное творчество

В стихотворении «Молитва» 1915 года Анна Ахматова описала безотрадное время в своей будущей судьбе, когда некто должен был украсть у нее ребенка и писательский талант.

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар.

В 1925 году власти на 14 лет запретили печатать произведения Анны Ахматовой. А в 1938-м в лагеря на пять лет за антисоветскую деятельность отправили ее сына Льва Гумилева.

Расстрел экс-супруга

Портрет Анны Ахматовой
Источник: Legion-Media

Стихотворение «Не бывать тебе в живых…» 1921 года Анна Ахматова написала за неделю до расстрела своего бывшего мужа — поэта Николая Гумилева, которого арестовали по подозрению в так называемом петроградском заговоре Таганцева. Удивительно до дрожи — новости о решении казнить мужчину никому заранее не доносили.

Не бывать тебе в живых,

Со снегу не встать.

Двадцать восемь штыковых,

Огнестрельных пять.

Первая мировая война

Стихотворение «Июль 1914» Анна Ахматова в первой редакции написала 11 числа того же месяца и того же года, что указаны в названии. При этом вести о начале войны до ее семьи дошли только 20 июля.

Сроки страшные близятся. Скоро

Станет тесно от свежих могил.

Ждите глада, и труса, и мора,

И затменья небесных светил.

Чернобыльская авария

Анна Ахматова в возрасте

В 1960 году Анна Ахматова написала стихотворение «Из набросков», в котором, по мнению литературоведов, предрекла взрыв на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Отравленным в земле лежало семя,

Отравленный бежал по веткам сок.

Людское мощно вымирало племя,

Но знали все, что очень близок срок.

Установка памятников

Памятник Анне Ахматовой в Москве
Источник: https://www.tourister.ru/

В 1934 году, во время написания поэмы «Реквием», чтить опальную поэтессу было бы безумием, однако Анна Ахматова не сомневалась в том, что другие времена обязательно наступят.

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество.

7 ноября 2000 года памятник Анне Ахматовой появился на московской улице Большая Ордынка. В Санкт-Петербурге монумент установили 28 сентября 2006 года на Воскресенской набережной.