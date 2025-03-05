День памяти Анны Ахматовой: 5 пророческих стихов

Литературоведы и биографы, изучая творчество и жизнь Анны Ахматовой, часто нарекали поэтессу пророчицей. И даже ее первый муж Николай Гумилев писал, что «взял не жену, а колдунью». И неспроста — ВФокусе Mail собрал пять провидческих стихотворений писательницы.
Репрессия сына и опала на собственное творчество
В стихотворении «Молитва» 1915 года Анна Ахматова описала безотрадное время в своей будущей судьбе, когда некто должен был украсть у нее ребенка и писательский талант.
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
В 1925 году власти на 14 лет запретили печатать произведения Анны Ахматовой. А в 1938-м в лагеря на пять лет за антисоветскую деятельность отправили ее сына Льва Гумилева.
Расстрел экс-супруга
Стихотворение «Не бывать тебе в живых…» 1921 года Анна Ахматова написала за неделю до расстрела своего бывшего мужа — поэта Николая Гумилева, которого арестовали по подозрению в так называемом петроградском заговоре Таганцева. Удивительно до дрожи — новости о решении казнить мужчину никому заранее не доносили.
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Первая мировая война
Стихотворение «Июль 1914» Анна Ахматова в первой редакции написала 11 числа того же месяца и того же года, что указаны в названии. При этом вести о начале войны до ее семьи дошли только 20 июля.
Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Чернобыльская авария
В 1960 году Анна Ахматова написала стихотворение «Из набросков», в котором, по мнению литературоведов, предрекла взрыв на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.
Отравленным в земле лежало семя,
Отравленный бежал по веткам сок.
Людское мощно вымирало племя,
Но знали все, что очень близок срок.
Установка памятников
В 1934 году, во время написания поэмы «Реквием», чтить опальную поэтессу было бы безумием, однако Анна Ахматова не сомневалась в том, что другие времена обязательно наступят.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество.
7 ноября 2000 года памятник Анне Ахматовой появился на московской улице Большая Ордынка. В Санкт-Петербурге монумент установили 28 сентября 2006 года на Воскресенской набережной.