День отца 2023: какого числа отмечают в России и за рубежом, история, традиции

День отца в России в 2023 году
Праздник День отца в 2023 году отмечают семьи во многих странах по всему миру. Это прекрасный повод признаться в любви и сказать спасибо самому близкому и дорогому человеку.
В каждом уголке мира уже сложились свои традиции и даты празднования Дня отца. Они могут отличаться, но смысл праздника один: в этот день мы вспоминаем о том, насколько важны папы в жизни семьи, как значимы для детей отцовская поддержка и пример. Это отличный повод собраться всей семьей, забыть на время о делах, весело и интересно провести время вместе. Узнайте, когда отмечается День отца в России и за рубежом в 2023 году, как его лучше отметить и какие подарки можно подготовить.
Когда отмечается День отца в России в 2023 году
В России День отца отмечают в третье воскресенье октября. В 2023 году праздник выпадает на 15 октября.
Конкретный день появился у праздника сравнительно недавно. Владимир Путин подписал Указ Президента РФ № 573 «О Дне отца» 4 октября 2021 года. (1).
Когда отмечается День отца в 2023 году в других странах
Во многих государствах есть особенный день, когда пап окружают повышенным вниманием и заботой. Как правило, этот праздник выпадает на третье воскресенье июня, но есть и исключения.
|США, Канада, Япония, Китай, Великобритания, Индия, Франция
|третье воскресенье июня
|Германия
|сороковой день после Пасхи
|Испания, Италия, Португалия
|19 марта
|Австралия, Новая Зеландия
|первое воскресенье сентября
|Литва, Швейцария
|первое воскресенье июня
|Эстония
|второе воскресенье ноября
|Бразилия
|второе воскресенье августа
|Таиланд
|5 декабря
|Египет, Иордания
|21 июня
|Люксембург
|3 октября
История праздника День отца
День отца появился более века тому назад в США благодаря жительнице штата Вашингтон Соноре Смарт Додд. Ее мать умерла при родах, и отец, ветеран Гражданской войны, взял на себя заботу о шестерых детях. Он стал для дочери настоящим героем и примером. Во время церковной службы, посвященной Дню матери, Сонора решила, что такой праздник нужен и отцам.
Местные религиозные деятели поддержали идею, и первое празднование Дня отца состоялось 19 июня 1910 года. Оно было приурочено ко дню рождения папы Додд, Уильяма Джексона Смарта. Этот день стал национальным праздником в 1972 году, когда президент США Ричард Никсон подписал закон, в котором объявил третье воскресенье июня Днем отца. (2).
В России День отца некоторые регионы начали праздновать за много лет до официального учреждения. Например, в Череповце и Новосибирске, в Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2000-х годов. В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября. (3) В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.
Традиции празднования Дня отца в разных странах
Сегодня около тридцати стран отмечают День отца. Везде существуют свои традиции. Например, в США и Канаде принято дарить папам подарки и организовывать семейные застолья. Отцам вручают поздравительные открытки, инструменты или товары для хобби. В Великобритании главы семейств получают в подарок книги, одежду или украшения.
В Германии многие отцы проводят этот день в компании друзей, либо вместе с близкими и родственниками выбираются на природу, отправляются в походы или устраивают пикники. Французы любят отмечать праздник в ресторанах, а испанцы предпочитают общение в семейном кругу. В Австралии и Новой Зеландии в эту дату семьи организуют различные активности и торжественные мероприятия.
В России пока не сложилось уникальных традиций празднования Дня отца. Во многих городах проходят приуроченные к этому дню фестивали, концерты и благотворительные акции. Дети часто готовят для пап подарки, сделанные своими руками.
Что подарить папе в День отца
Есть немало способов порадовать любимого отца в «профессиональный» праздник. Выбор зависит от фантазии домочадцев, а также от папиных хобби и предпочтений. Существуют универсальные практичные подарки, которые всегда могут пригодиться:
- новая удобная рубашка;
- теплый домашний костюм;
- полезный аксессуар для автомобиля;
- термокружка;
- набор качественных инструментов.
Если есть конкретное хобби, подберите соответствующий сувенир или сертификат на любую активность, связанную с увлечением. Сделайте подарок своими руками. Например, фотоальбом с семейными воспоминаниями.
Организуйте уютный семейный ужин и приготовьте любимые блюда. Еще один вариант прекрасно провести время — отправиться всей семьей на пикник, в поход, в кино или на концерт. Главное — показать любимому человеку, что он важен и значим.
Есть много трогательных художественных и анимационных фильмов об отцах. Они не теряют своей актуальности на протяжении многих лет и заставляют зрителей сопереживать и восхищаться. Вот несколько российских и зарубежных картин разных жанров, которые точно не оставят равнодушными.
- В поисках Немо / Finding Nemo (2003), режиссер Эндрю Стэнтон
- Отец и сын (2003), режиссер Александр Сокуров
- Отцы и дочери / Fathers and Daughters (2014), режиссер Габриэле Муччино
- Временные трудности (2017), режиссер Михаил Расходников
- Крестный отец / The Godfather (1972), режиссер Фрэнсис Форд Коппола
- Батя (2020), режиссер Дмитрий Ефимович
- Крамер против Крамера / Kramer vs. Kramer (1979), режиссер Роберт Бентон
- Как я стал русским (2018), режиссер Акаки Сахелашвили
- В погоне за счастьем / The Pursuit of Happyness (2006), режиссер Габриэле Муччино
- Возвращение (2003), режиссер Андрей Звягинцев
- Отец / The Father, (2020), режиссер Флориан Зеллер
- Отец невесты / Father of the Bride (1991), режиссер Чарльз Шайер
- Красивый мальчик / Beautiful Boy (2018), режиссер Феликс ван Гронинген
- Крупная рыба / Big Fish (2003), режиссер Тим Бертон
- Заложница / Taken (2007), режиссер Пьер Морель
Какие похожие праздники существуют в мире?
В мире есть и другие праздники, которые связаны с семейными ценностями. Например, День матери. Его отмечают в разные даты почти в каждом уголке земного шара. В России популярен праздник День семьи, любви и верности — 8 июля. Более чем в двадцати странах чествуют бабушек и дедушек. В России и некоторых государствах существует семейная, пока неофициальная дата у сыновей и дочерей.
Какой сюрприз можно устроить папе на День отца?
Приятный сюрприз — прекрасная возможность удивить и порадовать папу, выразить ему свою благодарность и любовь. Вот несколько идей, которые могут пригодиться в День отца.
- Сделайте открытку с рисунками или стихами собственного сочинения.
- Подготовьте оригинальный коллаж с дорогими сердцу фотографиями, которые рассказывают милую семейную историю.
- Любого отца порадует видеопоздравление с участием всех членов семьи.
- Праздничное утро можно начать завтраком из папиных любимых блюд. А весь день стоит продумать так, чтобы папа провел его без хлопот: отдыхал, читал, наслаждался хобби или любимыми фильмами.
- Проведите слепую дегустацию еды или напитков. Если папа — любитель пива или вина, то пусть определит по вкусу сорт и другие параметры напитка. Сладкоежкам можно предложить такой же тест с кондитерскими изделиями.
- Устройте папе спа-день. Маска для лица, ванна с пеной и расслабляющий массаж — такой сюрприз запомнится ему надолго.
- Организуйте незапланированную вечеринку. Пригласите друзей отца втайне от него. Подготовьте развлекательную программу: игры для взрослых и детей, караоке и угощения.
Кого еще поздравляют в День отца?
В День отца обычно поздравляют не только пап. Люди говорят спасибо и находят самые теплые слова для дедушек, отчимов, братьев, дядей и других ответственных и заботливых мужчин, которые играют важную роль в жизни. Кроме того, можно поздравить любимого учителя или руководителя.