День отца 2023: какого числа отмечают в России и за рубежом, история, традиции

День отца в России в 2023 году

Праздник День отца в 2023 году отмечают семьи во многих странах по всему миру. Это прекрасный повод признаться в любви и сказать спасибо самому близкому и дорогому человеку.

В каждом уголке мира уже сложились свои традиции и даты празднования Дня отца. Они могут отличаться, но смысл праздника один: в этот день мы вспоминаем о том, насколько важны папы в жизни семьи, как значимы для детей отцовская поддержка и пример. Это отличный повод собраться всей семьей, забыть на время о делах, весело и интересно провести время вместе. Узнайте, когда отмечается День отца в России и за рубежом в 2023 году, как его лучше отметить и какие подарки можно подготовить.

Когда отмечается День отца в России в 2023 году

В России День отца отмечают в третье воскресенье октября. В 2023 году праздник выпадает на 15 октября.

Конкретный день появился у праздника сравнительно недавно. Владимир Путин подписал Указ Президента РФ № 573 «О Дне отца» 4 октября 2021 года. (1).

Когда отмечается День отца в 2023 году в других странах

Во многих государствах есть особенный день, когда пап окружают повышенным вниманием и заботой. Как правило, этот праздник выпадает на третье воскресенье июня, но есть и исключения.

США, Канада, Япония, Китай, Великобритания, Индия, Франция третье воскресенье июня Германия сороковой день после Пасхи

Испания, Италия, Португалия

19 марта

Австралия, Новая Зеландия

первое воскресенье сентября

Литва, Швейцария

первое воскресенье июня

Эстония

второе воскресенье ноября

Бразилия

второе воскресенье августа

Таиланд

5 декабря

Египет, Иордания

21 июня

Люксембург

3 октября



История праздника День отца

День отца появился более века тому назад в США благодаря жительнице штата Вашингтон Соноре Смарт Додд. Ее мать умерла при родах, и отец, ветеран Гражданской войны, взял на себя заботу о шестерых детях. Он стал для дочери настоящим героем и примером. Во время церковной службы, посвященной Дню матери, Сонора решила, что такой праздник нужен и отцам.

Местные религиозные деятели поддержали идею, и первое празднование Дня отца состоялось 19 июня 1910 года. Оно было приурочено ко дню рождения папы Додд, Уильяма Джексона Смарта. Этот день стал национальным праздником в 1972 году, когда президент США Ричард Никсон подписал закон, в котором объявил третье воскресенье июня Днем отца. (2).

В России День отца некоторые регионы начали праздновать за много лет до официального учреждения. Например, в Череповце и Новосибирске, в Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2000-х годов. В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября. (3) В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.

Традиции празднования Дня отца в разных странах

Сегодня около тридцати стран отмечают День отца. Везде существуют свои традиции. Например, в США и Канаде принято дарить папам подарки и организовывать семейные застолья. Отцам вручают поздравительные открытки, инструменты или товары для хобби. В Великобритании главы семейств получают в подарок книги, одежду или украшения.

В Германии многие отцы проводят этот день в компании друзей, либо вместе с близкими и родственниками выбираются на природу, отправляются в походы или устраивают пикники. Французы любят отмечать праздник в ресторанах, а испанцы предпочитают общение в семейном кругу. В Австралии и Новой Зеландии в эту дату семьи организуют различные активности и торжественные мероприятия.

В России пока не сложилось уникальных традиций празднования Дня отца. Во многих городах проходят приуроченные к этому дню фестивали, концерты и благотворительные акции. Дети часто готовят для пап подарки, сделанные своими руками.

Что подарить папе в День отца

Есть немало способов порадовать любимого отца в «профессиональный» праздник. Выбор зависит от фантазии домочадцев, а также от папиных хобби и предпочтений. Существуют универсальные практичные подарки, которые всегда могут пригодиться:

новая удобная рубашка;

теплый домашний костюм;

полезный аксессуар для автомобиля;

термокружка;

набор качественных инструментов.

Если есть конкретное хобби, подберите соответствующий сувенир или сертификат на любую активность, связанную с увлечением. Сделайте подарок своими руками. Например, фотоальбом с семейными воспоминаниями.

Организуйте уютный семейный ужин и приготовьте любимые блюда. Еще один вариант прекрасно провести время — отправиться всей семьей на пикник, в поход, в кино или на концерт. Главное — показать любимому человеку, что он важен и значим.

Лучшие фильмы про отцов

Есть много трогательных художественных и анимационных фильмов об отцах. Они не теряют своей актуальности на протяжении многих лет и заставляют зрителей сопереживать и восхищаться. Вот несколько российских и зарубежных картин разных жанров, которые точно не оставят равнодушными.

Вопросы и ответы

Какие похожие праздники существуют в мире?

В мире есть и другие праздники, которые связаны с семейными ценностями. Например, День матери. Его отмечают в разные даты почти в каждом уголке земного шара. В России популярен праздник День семьи, любви и верности — 8 июля. Более чем в двадцати странах чествуют бабушек и дедушек. В России и некоторых государствах существует семейная, пока неофициальная дата у сыновей и дочерей.

Какой сюрприз можно устроить папе на День отца?

Приятный сюрприз — прекрасная возможность удивить и порадовать папу, выразить ему свою благодарность и любовь. Вот несколько идей, которые могут пригодиться в День отца.

Сделайте открытку с рисунками или стихами собственного сочинения.

Подготовьте оригинальный коллаж с дорогими сердцу фотографиями, которые рассказывают милую семейную историю.

Любого отца порадует видеопоздравление с участием всех членов семьи.

Праздничное утро можно начать завтраком из папиных любимых блюд. А весь день стоит продумать так, чтобы папа провел его без хлопот: отдыхал, читал, наслаждался хобби или любимыми фильмами.

Проведите слепую дегустацию еды или напитков. Если папа — любитель пива или вина, то пусть определит по вкусу сорт и другие параметры напитка. Сладкоежкам можно предложить такой же тест с кондитерскими изделиями.

Устройте папе спа-день. Маска для лица, ванна с пеной и расслабляющий массаж — такой сюрприз запомнится ему надолго.

Организуйте незапланированную вечеринку. Пригласите друзей отца втайне от него. Подготовьте развлекательную программу: игры для взрослых и детей, караоке и угощения.

Кого еще поздравляют в День отца?

В День отца обычно поздравляют не только пап. Люди говорят спасибо и находят самые теплые слова для дедушек, отчимов, братьев, дядей и других ответственных и заботливых мужчин, которые играют важную роль в жизни. Кроме того, можно поздравить любимого учителя или руководителя.

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