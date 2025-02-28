День общественного сна: 5 советов о нормализации засыпания

Такие снотворные таблетки вызывают сильное привыкание — через время отказаться от них станет невозможным. К тому же многие из них одаривают сонливостью днем — симптомом, который чаще всего изначально и побуждает людей бороться с длительностью засыпания. Отличной альтернативой станет мелатонин в таблетках, который назначается в дозировках от трех до пяти миллиграммов и считается безопасным препаратом даже для детей и пожилых людей. Чаще всего к нему врачи прибегают при запросе пациентов быстро справиться с джетлагом — синдромом смены часовых поясов. Перед примененимем любых лекарственных препататов стоит обратиться за рекомендацией к лечащему врачу.