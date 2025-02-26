День неторопливости: заповеди замедления и искусство медитаций

В XXI веке в обществе плотно залегла идея функционировать на сверхскоростях и сверхвозможностях. В таком ритме люди мучаются от ежедневного стресса и не успевают заметить мимолетные радости, чтобы без антидепрессантов — натуральным путем — пополнить уровень серотонина в организме. Поэтому девизом 26 февраля во всем мире стала фраза «не торопись и насладись моментом».
15 заповедей замедления
Итальянское общество «Искусство медленно жить» активно пропагандирует способы приостановки экспресс-скоростей жизни во благо здоровья человечества. Ассоциация даже составила 14 заповедей для всех неравнодушных к проблеме искусственного ускорения времени. Давайте и мы сегодня погрузимся в итальянскую мудрость и в конце добавим пункт от себя.
- Проживайте, а не планируйте жизнь.
- Останавливайте мысли, когда сталкиваетесь с нервозностью.
- Ежедневно напоминайте себе, что не вы одни отвечаете за все.
- Не тратьте силы и время на подыскивание слов во время встреч с людьми.
- Старайтесь максимально прочувствовать вкус еды при приемах пищи.
- Чаще и дольше смотрите на звездное небо, провожайте закаты и встречайте рассветы.
- Больше общайтесь и проводите качественно время с детьми.
- Не пугайтесь непродуктивности некоторых будничных дел.
- Учитесь говорить медленно и только когда нуждаетесь в разговоре — не растрачивайте себя на пустую болтовню.
- Разделяйте большие, пугающие задачи на несколько маленьких.
- Читайте культовые произведения литературы медленно — смакуйте каждое слово.
- Хотя бы раз в месяц выделяйте день для уединения.
- Изредка гуляйте бесцельно и с пустой от мыслей разного рода головой.
- Просите людей, которые ежедневно побуждают вас ускориться, притормозить в своих порывах.
- Осваивайте техники медитации — популярный способ замедлиться в современном мире.
Как пристраститься к медитированию: советы эксперта
Научиться самосозерцать для достижения внутреннего спокойствия и духовного прозрения несложно. О том, как ввести древнейшую практику снятия стресса в повседневную жизнь, специально для ВФокусе Mail рассказывает мастер по кундалини-йоге SPA-салона Serenity Юлия Кузнеченкова.
Отыщите укромный уголок
Главное условие для качественной медитации — правильное место. Во время практики вокруг должна быть абсолютная тишина — никаких соседских дрелей, зовущих детей и сигналящих автомобилей. Чаще всего такого эффекта без дальнего выезда на природу легче достичь в уединении в своей комнате поздним вечером, когда большинство представителей человечества уже спят или готовятся отправиться в царство грез.
Подберите удобную позу
Необязательно копировать сцены из фильмов и скрещивать ноги в позе лотоса. Важны лишь ровность спины и максимальный комфорт медитирующего. Только в состоянии гармонии тела человек способен истинно расслабиться. Поэтому протестируйте разнообразные положения тела и выберите наиболее комфортное для себя.
Определитесь с фокусным словом
Для сосредоточения не всем требуется читать мантры. Хотя и этот вариант неплох, если подходит именно вам. Кому-то легче придумать всего одно слово, например «умиротворенность», и успокоить нервную систему, десятки раз повторив его в голове.
Научитесь концентрироваться на дыхании
Глубокий вдох — медленный выдох. Еще раз. И еще. Фантазируйте, старайтесь словно пальцами поглаживать поток воздуха, который раз за разом то наполняет легкие, то покидает ваше тело. И не боритесь с мыслями, пытающимися достучаться в процессе. Дайте думам высказаться на полную катушку, продолжая глубоко вдыхать и медленно выдыхать, пока они окончательно не выговорятся и не отойдут на второй план.
Занимайтесь регулярно
Начните с пяти минут в день раз в неделю и постепенно прибавляйте в количестве времени и частоте подходов. Но главное — не гонитесь за идеальностью медитирования, исходите из собственного комфорта. Назначили вторник днем икс, но не сложилось — не впадайте в состояние вины, просто передоговоритесь с собой на среду. И ни в коем случае не ждите от медитаций мгновенных результатов. Помните, что однажды ходить и говорить без ошибок вы тоже научились не за три попытки.