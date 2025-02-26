День неторопливости: заповеди замедления и искусство медитаций

Начните с пяти минут в день раз в неделю и постепенно прибавляйте в количестве времени и частоте подходов. Но главное — не гонитесь за идеальностью медитирования, исходите из собственного комфорта. Назначили вторник днем икс, но не сложилось — не впадайте в состояние вины, просто передоговоритесь с собой на среду. И ни в коем случае не ждите от медитаций мгновенных результатов. Помните, что однажды ходить и говорить без ошибок вы тоже научились не за три попытки.