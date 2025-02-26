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День неторопливости: заповеди замедления и искусство медитаций

Сегодня во всем мире отмечают Международный день неторопливости. Основательницей такого необычного праздника в 2007 году стала итальянская ассоциация «Искусство медленно жить».

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

В XXI веке в обществе плотно залегла идея функционировать на сверхскоростях и сверхвозможностях. В таком ритме люди мучаются от ежедневного стресса и не успевают заметить мимолетные радости, чтобы без антидепрессантов — натуральным путем — пополнить уровень серотонина в организме. Поэтому девизом 26 февраля во всем мире стала фраза «не торопись и насладись моментом».

15 заповедей замедления

Итальянское общество «Искусство медленно жить» активно пропагандирует способы приостановки экспресс-скоростей жизни во благо здоровья человечества. Ассоциация даже составила 14 заповедей для всех неравнодушных к проблеме искусственного ускорения времени. Давайте и мы сегодня погрузимся в итальянскую мудрость и в конце добавим пункт от себя.

  1. Проживайте, а не планируйте жизнь.
  2. Останавливайте мысли, когда сталкиваетесь с нервозностью.
  3. Ежедневно напоминайте себе, что не вы одни отвечаете за все.
  4. Не тратьте силы и время на подыскивание слов во время встреч с людьми.
  5. Старайтесь максимально прочувствовать вкус еды при приемах пищи.
  6. Чаще и дольше смотрите на звездное небо, провожайте закаты и встречайте рассветы.
  7. Больше общайтесь и проводите качественно время с детьми.
  8. Не пугайтесь непродуктивности некоторых будничных дел.
  9. Учитесь говорить медленно и только когда нуждаетесь в разговоре — не растрачивайте себя на пустую болтовню.
  10. Разделяйте большие, пугающие задачи на несколько маленьких.
  11. Читайте культовые произведения литературы медленно — смакуйте каждое слово.
  12. Хотя бы раз в месяц выделяйте день для уединения.
  13. Изредка гуляйте бесцельно и с пустой от мыслей разного рода головой.
  14. Просите людей, которые ежедневно побуждают вас ускориться, притормозить в своих порывах.
  15. Осваивайте техники медитации — популярный способ замедлиться в современном мире.

Источник: Freepik

Как пристраститься к медитированию: советы эксперта

Научиться самосозерцать для достижения внутреннего спокойствия и духовного прозрения несложно. О том, как ввести древнейшую практику снятия стресса в повседневную жизнь, специально для ВФокусе Mail рассказывает мастер по кундалини-йоге SPA-салона Serenity Юлия Кузнеченкова.

Отыщите укромный уголок

Главное условие для качественной медитации — правильное место. Во время практики вокруг должна быть абсолютная тишина — никаких соседских дрелей, зовущих детей и сигналящих автомобилей. Чаще всего такого эффекта без дальнего выезда на природу легче достичь в уединении в своей комнате поздним вечером, когда большинство представителей человечества уже спят или готовятся отправиться в царство грез.

Подберите удобную позу

Необязательно копировать сцены из фильмов и скрещивать ноги в позе лотоса. Важны лишь ровность спины и максимальный комфорт медитирующего. Только в состоянии гармонии тела человек способен истинно расслабиться. Поэтому протестируйте разнообразные положения тела и выберите наиболее комфортное для себя.

Источник: Freepik

Определитесь с фокусным словом

Для сосредоточения не всем требуется читать мантры. Хотя и этот вариант неплох, если подходит именно вам. Кому-то легче придумать всего одно слово, например «умиротворенность», и успокоить нервную систему, десятки раз повторив его в голове.

Научитесь концентрироваться на дыхании

Глубокий вдох — медленный выдох. Еще раз. И еще. Фантазируйте, старайтесь словно пальцами поглаживать поток воздуха, который раз за разом то наполняет легкие, то покидает ваше тело. И не боритесь с мыслями, пытающимися достучаться в процессе. Дайте думам высказаться на полную катушку, продолжая глубоко вдыхать и медленно выдыхать, пока они окончательно не выговорятся и не отойдут на второй план.

Занимайтесь регулярно

Начните с пяти минут в день раз в неделю и постепенно прибавляйте в количестве времени и частоте подходов. Но главное — не гонитесь за идеальностью медитирования, исходите из собственного комфорта. Назначили вторник днем икс, но не сложилось — не впадайте в состояние вины, просто передоговоритесь с собой на среду. И ни в коем случае не ждите от медитаций мгновенных результатов. Помните, что однажды ходить и говорить без ошибок вы тоже научились не за три попытки.