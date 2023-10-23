День народного единства в школе — мероприятия, классные часы

Мероприятия в школе ко Дню народного единства в 2023 году — когда

День народного единства отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, в который всем жителям страны, в том числе школьникам, положен выходной. Так как в 2023 году он выпадает на субботу, день отдыха переносится на понедельник, 6 ноября. Поэтому большинство школьных мероприятий, посвященных этому дню, пройдет в пятницу, 3 ноября.

Однако некоторые учащиеся отметят День народного единства еще раньше. Дело в том, что в России существует две системы школьного обучения: четвертная и триместровая. Первая разделяет учебный год на четыре части, а вторая — на три. В зависимости от принятой системы каникулы у школьников выпадают на разные периоды времени.

Осенью учащиеся по четвертям отдыхают с 28 октября по 5 ноября. Поэтому дату праздничных мероприятий для них руководство школы выберет на свое усмотрение — до или после каникул.

Мероприятия в школе ко Дню народного единства в 2023 году — концерты, утренники

В честь Дня народного единства во многих российских школах проходят концерты для учащихся и их родителей. Образовательные учреждения организуют их своими силами, привлекая классных руководителей, активистов и талантливых детей.

В программу мероприятия часто входят танцевальные и вокальные номера, чтение стихов, официальные поздравления от директора, завучей и учителей, небольшие театральные постановки, выступления в национальных костюмах. Учащиеся также могут организовать флешмоб, викторину, стендап-шоу или подготовить информационный проект.

Для учеников младших классов проводят утренники. На таких мероприятиях детям в доступной форме рассказывают об истории и смысле Дня народного единства, значении слова Родина и традициях народов России. Утренники могут проходить как в пределах одного класса, так и в формате общешкольного мероприятия.

Мероприятия ко Дню народного единства в школе в 2023 году — классные часы

В честь Дня народного единства в школах также проходят внеклассные занятия. Их центральными темами становятся события Смутного времени и культурное многообразие народов России.

Празднику будет посвящен классный час из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 30 октября. Методические материалы и рекомендации для учителей появятся на сайте razgovor.edsoo.ru.

Помимо этого, с 23 по 10 ноября пройдет всероссийская культурно-просветительская акция для учеников 4−5-х классов «Я — россиянин», организованная Фондом поддержки образования «Ноосфера». В рамках этого мероприятия педагогам предоставят материалы для интерактивного урока ко Дню народного единства. На занятии дети узнают о традиционных религиях России, ее географии, истории, Конституции и познакомятся с необычными традициями народов страны. В 2023 году акцию планируется провести на территории 33 субъектов РФ, ее участниками станут около 500 тыс. школьников.

Ученики старших классов по собственному желанию могут присоединиться к онлайн марафону Российского общества «Знание», приуроченному ко Дню народного единства. Он стартует утром 4 ноября.

Участникам марафона будут доступны трансляции лекций, интервью и дискуссий с экспертами. Будут затронуты темы уникальности исторического пути России, а также культурного многообразия ее народов. Для участия требуется предварительная регистрация.