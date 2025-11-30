День матери в России: история, традиции и смысл праздника

В СССР отдельного праздника для матерей не существовало, и большинство людей поздравляло их 8 марта. Переломный момент наступил 30 октября 1988 года, когда школьная учительница из Баку Эльмира Гусейнова организовала праздник для матерей в школе № 228. Благодаря публикациям в СМИ и журнале «Воспитание школьников» эта идея получила распространение — День матери стал ежегодно отмечаться в Баку, а затем и в Ставрополе, куда переехала Гусейнова.