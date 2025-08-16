Популярные темы
День малины. Малиновая мистика, малиновый чай и в чем сила малины

16 августа в России празднуют День малины. Откуда пошел этот праздник, какие рецепты малинового варенья самые лучшие и в чем ее сила, читайте в материале ВФокусе Mail.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://rostok-pitomnik.ru/catalog/klubnika-malina-ezhevika/malina_1/malina-rannyaya-novost-kuzmina

Как появился в России День малины

У славян малина прочно ассоциировалась с родной землей: «Чужбина — калина, родина — малина!» С малиной всегда сравнивали красивых девушек и женщин, а сама ягода ассоциировалась с плодородием.

В России День малины стали праздновать в середине августа, потому что раньше в это время собирали основной урожай ягоды. В это же время православные отмечали такие церковные праздники, как Авдотья-малиновка (17 августа) в честь великомученицы Евдокии и День памяти святых мучеников Марина и Пимена (20 августа). С этим днем была прочно связана пословица: «На Пимена-Марины не ищи в лесу малины: девки лес пройдут, дочиста оберут!».

За знатную ягоду малину почитали не только славянские племена, но и другие народы, жившие на территории России: башкиры, татары, сувары, булгары. У каждого народа были свои рецепты приготовления блюд и напитков из малины. Ягоду варили, смешивали с медом, делали кисели, сушили, пекли пироги и ватрушки, подавали к столу с молоком и со сливками, к блинам. Из малины варили напитки, взвары и чаи. А при царском дворе из нее варили сиропы, желе, соусы и использовали в производстве кондитерских изделий.

Источник: Freepik

Малиновые чаи

До того как в Россию был впервые завезен китайский чай, местные народы пили чаи собственного приготовления.

  • Заваривали сушеные листья малины и пили. Для этого ягоды и листья малины сушили впрок, чтобы пить чай круглый год до следующего урожая.

  • Также в малиновый чай добавляли другие травы: иван-чай, душицу и зверобой.

  • А древний народ сувары, живший в нижнем течении Волги, добавлял малину и мяту в чай из еловой хвои.

  • Жители Волжской Булгарии издревле готовили взвар из листьев малины и малиновых ягод с добавлением клюквы.

Источник: https://garden-class.ru/catalog/yagodnye-kustarniki/malina/malina_krasnaya/malina-krasnaya-gigant-rubinovyy

Малина в народной медицине

Веками в летописях и древних книгах отмечались целительные и полезные свойства малины: «Тѣ ягоды пріяты жажду тушатъ, коя бываетъ отъ лишняго кровокипленія, такожде и утробу заключаетъ. Тѣже ягоды пріяты сладость брашну и питію наводятъ» — говорилось в русском Травнике XVI века. Врачи и лекари использовали малину как лекарство.

  • Сладкая малина считалась противорвотным средством.

  • Малину употребляли как средство против «сердечного трясенiя». Возможно, под этим подразумевалось частое сердцебиение — тахикардия.

  • От температуры. «Аще кто великое горячество имѣеть внутрѣ, тотъ да піетъ сокъ и самый плодъ пріемлетъ, тогда нутрь холодитъ».

  • Сок малины давали пить детям, когда те болели корью и даже оспой.

  • При сильной жажде больных поили сваренным малиновым морсом с корнем щавеля.

  • Это же средство давали тем, кто страдал от похмелья.

  • Ягоды малины пили для «успокоения» живота.

  • Малину давали есть женщинам, которые хотели зачать ребенка, и беременным — чтобы дите родилось здоровым.

Источник: Freepik

Что думает о малине наука

Современная наука считает, что малина обладает бактерицидным действием и свойствами антиоксиданта. В ней содержатся следующие полезные вещества:

  • аскорбиновая кислота,

  • катехины (это сильные антиоксиданты),

  • антоцианы (тоже антиоксиданты),

  • салициловая кислота,

  • и 4-п-гидроксифенил-2-бутанон — вещество, возбуждающее аппетит и отвечающее за особый аромат малины.

Для того чтобы приготовить самый полезный морс из малины, ученые рекомендуют сделать так:

  • взять 40 граммов ягод,

  • залить 200 миллилитрами воды с температурой 90 градусов,

  • подождать 20 минут,

  • отжать.

При таком способе приготовления в напитке остается максимальный уровень антиоксидантов и витаминов.

Малиновая мистика

У славян малиновые заросли в лесу считались мистическим местом.

  • Во-первых, здесь можно было встретить медведя, и встреча эта заканчивалась, как правило, мирно — зверь был занят малиной.

  • Во-вторых, в малиннике можно было легко заблудиться. На Руси верили, что в них обитает леший, который и «водит» людей. Этнографы XX века под Псковом собрали множество рассказов крестьянок о том, как они выходили из малинника в совершенно незнакомые им места с высокими горами, многоэтажными домами и незнакомой местностью. Возвращаться обратно следовало через малинник. По свидетельству крестьянок, часто вернуться помогала молитва.

  • В-третьих, в некоторых селах верили, что малинник — это еще и место обитания душ умерших. И что кусты малины могут говорить их голосами.

Лучшие рецепты варенья из малины

Малиновое варенье

Лучший рецепт малинового варенья был приведен в «Книге о вкусной и здоровой пище», которая была издана в середине XX века. По этому рецепту на 1 кг малины следует взять 1 кг сахара. Сначала нужно аккуратно смешать помытые ягоды малины с 0,5 кг сахара. Смесь поставить в холодильник на 5 часов — чтобы ягода дала сок. Затем следует аккуратно отделить ягоды от сока, сварить сироп, добавив оставшийся сахар, и слегка остудить получившуюся массу. В нее аккуратно выложить ягоды малины, слегка встряхивая емкость, чтобы они погрузились в сироп, и варить до нужной консистенции.

Малиновое желе

Это лучший способ приготовления малины, если в ягодах много косточек или они не очень сочные. Чтобы сварить малиновое желе, следует помытые ягоды поставить на медленный огонь и довести до кипения, не помешивая. Откинуть на сито и собрать стекающий сок. В него добавить точно такой же объем сахара, довести до кипения и снять с огня через пять минут. Остудить. Желе готово!

