День малины. Малиновая мистика, малиновый чай и в чем сила малины

За знатную ягоду малину почитали не только славянские племена, но и другие народы, жившие на территории России: башкиры, татары, сувары, булгары. У каждого народа были свои рецепты приготовления блюд и напитков из малины. Ягоду варили, смешивали с медом, делали кисели, сушили, пекли пироги и ватрушки, подавали к столу с молоком и со сливками, к блинам. Из малины варили напитки, взвары и чаи. А при царском дворе из нее варили сиропы, желе, соусы и использовали в производстве кондитерских изделий.