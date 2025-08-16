День малины. Малиновая мистика, малиновый чай и в чем сила малины

Как появился в России День малины
У славян малина прочно ассоциировалась с родной землей: «Чужбина — калина, родина — малина!» С малиной всегда сравнивали красивых девушек и женщин, а сама ягода ассоциировалась с плодородием.
В России День малины стали праздновать в середине августа, потому что раньше в это время собирали основной урожай ягоды. В это же время православные отмечали такие церковные праздники, как Авдотья-малиновка (17 августа) в честь великомученицы Евдокии и День памяти святых мучеников Марина и Пимена (20 августа). С этим днем была прочно связана пословица: «На Пимена-Марины не ищи в лесу малины: девки лес пройдут, дочиста оберут!».
За знатную ягоду малину почитали не только славянские племена, но и другие народы, жившие на территории России: башкиры, татары, сувары, булгары. У каждого народа были свои рецепты приготовления блюд и напитков из малины. Ягоду варили, смешивали с медом, делали кисели, сушили, пекли пироги и ватрушки, подавали к столу с молоком и со сливками, к блинам. Из малины варили напитки, взвары и чаи. А при царском дворе из нее варили сиропы, желе, соусы и использовали в производстве кондитерских изделий.
Малиновые чаи
До того как в Россию был впервые завезен китайский чай, местные народы пили чаи собственного приготовления.
Заваривали сушеные листья малины и пили. Для этого ягоды и листья малины сушили впрок, чтобы пить чай круглый год до следующего урожая.
Также в малиновый чай добавляли другие травы: иван-чай, душицу и зверобой.
А древний народ сувары, живший в нижнем течении Волги, добавлял малину и мяту в чай из еловой хвои.
Жители Волжской Булгарии издревле готовили взвар из листьев малины и малиновых ягод с добавлением клюквы.
Малина в народной медицине
Веками в летописях и древних книгах отмечались целительные и полезные свойства малины: «Тѣ ягоды пріяты жажду тушатъ, коя бываетъ отъ лишняго кровокипленія, такожде и утробу заключаетъ. Тѣже ягоды пріяты сладость брашну и питію наводятъ» — говорилось в русском Травнике XVI века. Врачи и лекари использовали малину как лекарство.
Сладкая малина считалась противорвотным средством.
Малину употребляли как средство против «сердечного трясенiя». Возможно, под этим подразумевалось частое сердцебиение — тахикардия.
От температуры. «Аще кто великое горячество имѣеть внутрѣ, тотъ да піетъ сокъ и самый плодъ пріемлетъ, тогда нутрь холодитъ».
Сок малины давали пить детям, когда те болели корью и даже оспой.
При сильной жажде больных поили сваренным малиновым морсом с корнем щавеля.
Это же средство давали тем, кто страдал от похмелья.
Ягоды малины пили для «успокоения» живота.
Малину давали есть женщинам, которые хотели зачать ребенка, и беременным — чтобы дите родилось здоровым.
Что думает о малине наука
Современная наука считает, что малина обладает бактерицидным действием и свойствами антиоксиданта. В ней содержатся следующие полезные вещества:
аскорбиновая кислота,
катехины (это сильные антиоксиданты),
антоцианы (тоже антиоксиданты),
салициловая кислота,
и 4-п-гидроксифенил-2-бутанон — вещество, возбуждающее аппетит и отвечающее за особый аромат малины.
Для того чтобы приготовить самый полезный морс из малины, ученые рекомендуют сделать так:
взять 40 граммов ягод,
залить 200 миллилитрами воды с температурой 90 градусов,
подождать 20 минут,
отжать.
При таком способе приготовления в напитке остается максимальный уровень антиоксидантов и витаминов.
Малиновая мистика
У славян малиновые заросли в лесу считались мистическим местом.
Во-первых, здесь можно было встретить медведя, и встреча эта заканчивалась, как правило, мирно — зверь был занят малиной.
Во-вторых, в малиннике можно было легко заблудиться. На Руси верили, что в них обитает леший, который и «водит» людей. Этнографы XX века под Псковом собрали множество рассказов крестьянок о том, как они выходили из малинника в совершенно незнакомые им места с высокими горами, многоэтажными домами и незнакомой местностью. Возвращаться обратно следовало через малинник. По свидетельству крестьянок, часто вернуться помогала молитва.
В-третьих, в некоторых селах верили, что малинник — это еще и место обитания душ умерших. И что кусты малины могут говорить их голосами.
Лучшие рецепты варенья из малины
Малиновое варенье
Лучший рецепт малинового варенья был приведен в «Книге о вкусной и здоровой пище», которая была издана в середине XX века. По этому рецепту на 1 кг малины следует взять 1 кг сахара. Сначала нужно аккуратно смешать помытые ягоды малины с 0,5 кг сахара. Смесь поставить в холодильник на 5 часов — чтобы ягода дала сок. Затем следует аккуратно отделить ягоды от сока, сварить сироп, добавив оставшийся сахар, и слегка остудить получившуюся массу. В нее аккуратно выложить ягоды малины, слегка встряхивая емкость, чтобы они погрузились в сироп, и варить до нужной консистенции.
Малиновое желе
Это лучший способ приготовления малины, если в ягодах много косточек или они не очень сочные. Чтобы сварить малиновое желе, следует помытые ягоды поставить на медленный огонь и довести до кипения, не помешивая. Откинуть на сито и собрать стекающий сок. В него добавить точно такой же объем сахара, довести до кипения и снять с огня через пять минут. Остудить. Желе готово!