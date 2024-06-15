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День Лукиллиана. Что можно и что нельзя делать 16 июня 2024 года

16 июня 2024 года православная церковь чтит святого Лукиллиана.

Источник: ru.wikipedia.org

16 июня 2024 года верующие вспоминают святого мученика Лукиллиана. На Руси этот называли Лукьян Ветряк, потому что считалось, что в этот день часто бывает сильный ветер.

Кто такой святой Лукиллиан?

Лукиллиан жил III веке. Он был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии, обратился к вере в Христа и крестился. Многие язычники, видя то, как изменился Лукиллиан и слушая его проповеди, стали обращаться к Богу. По доносу его схватили, подвергли пыткам, а затем заключили в темницу.

В заключении Лукиллиан встретил четверых отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Те решили разделить судьбу старца. Но когда они все были приговорены к смерти и брошены в раскаленную печь, внезапный дождь погасил пламя. Увы, вскоре отроков зарубили мечом, а Лукиллиана пригвоздили к кресту.

Что можно делать 16 июня 2024 года?

  • Хороший день для начала строительства, особенно рытья колодца.
  • Лучше принимать предложения о работе или любые другие.
  • Окна в доме нужно держать открытыми.

Что нельзя делать 16 июня 2024 года?

  • Нельзя занимать или давать в долг деньги.
  • Нельзя совершать покупки, в особенности крупные и необдуманные.
  • Нельзя на улице засовывать руки в карманы.
  • Нельзя утром зря лить воду, так как вместе с ней выльется и удача.
  • Нельзя без надобности выходить из дома после заката.