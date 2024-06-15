День Лукиллиана. Что можно и что нельзя делать 16 июня 2024 года

16 июня 2024 года верующие вспоминают святого мученика Лукиллиана. На Руси этот называли Лукьян Ветряк, потому что считалось, что в этот день часто бывает сильный ветер.
Кто такой святой Лукиллиан?
Лукиллиан жил III веке. Он был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии, обратился к вере в Христа и крестился. Многие язычники, видя то, как изменился Лукиллиан и слушая его проповеди, стали обращаться к Богу. По доносу его схватили, подвергли пыткам, а затем заключили в темницу.
В заключении Лукиллиан встретил четверых отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Те решили разделить судьбу старца. Но когда они все были приговорены к смерти и брошены в раскаленную печь, внезапный дождь погасил пламя. Увы, вскоре отроков зарубили мечом, а Лукиллиана пригвоздили к кресту.
Что можно делать 16 июня 2024 года?
- Хороший день для начала строительства, особенно рытья колодца.
- Лучше принимать предложения о работе или любые другие.
- Окна в доме нужно держать открытыми.
Что нельзя делать 16 июня 2024 года?
- Нельзя занимать или давать в долг деньги.
- Нельзя совершать покупки, в особенности крупные и необдуманные.
- Нельзя на улице засовывать руки в карманы.
- Нельзя утром зря лить воду, так как вместе с ней выльется и удача.
- Нельзя без надобности выходить из дома после заката.