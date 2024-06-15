День Лукиллиана. Что можно и что нельзя делать 16 июня 2024 года

Лукиллиан жил III веке. Он был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии, обратился к вере в Христа и крестился. Многие язычники, видя то, как изменился Лукиллиан и слушая его проповеди, стали обращаться к Богу. По доносу его схватили, подвергли пыткам, а затем заключили в темницу.