День Крещения Руси в 2024 году: 1036 лет со времен становления государственной религии

Во второй месяц лета отмечается важное событие для верующих, а также жителей нашей страны. Это церковный праздник, установленный в честь дня Крещения Руси и принятия христианства. Он имеет большое значение для духовной и культурной жизни России в 2024 году. В статье рассказываем, когда и каким образом распространялось православие.