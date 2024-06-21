День Крещения Руси в 2024 году: 1036 лет со времен становления государственной религии

Во второй месяц лета отмечается важное событие для верующих, а также жителей нашей страны. Это церковный праздник, установленный в честь дня Крещения Руси и принятия христианства. Он имеет большое значение для духовной и культурной жизни России в 2024 году. В статье рассказываем, когда и каким образом распространялось православие.
Какого числа отмечается День Крещения Руси: дата праздника
Событие празднуется 28 июля начиная с 2010 года. Торжество учреждено в честь крещения и последующего принятия христианства Русью в 988 году. Праздник двойной: в это же время отдается дань памяти святому равноапостольному князю Владимиру, объединившему славянский народ под одной верой.
История и суть праздника
Период правления святого Владимира стал важнейшим этапом в формировании православной Руси. Объединение славянских земель и установление государственных границ происходили в условиях интенсивной духовной и политической борьбы с соседними племенами и государствами. Принятие христианства от православной Византии стало решающим шагом на пути к государственному самоопределению.
Точная дата первого массового крещения на Руси неизвестна, так как исторические источники содержат различные данные. Церковь приурочила празднование этого события ко дню памяти святого Владимира (1). Благодаря его усилиям Русская православная церковь стала неотъемлемой частью государства.
На официальном уровне праздник закрепили в 2010 году. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал документ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”» (2). В нем 28 июля утверждается как дата празднования становления государственной религии.
Как происходило Крещение Руси
Изначально славяне исповедовали язычество, поклоняясь многочисленным богам и духам природы. Киевский князь Владимир Святославич решил изменить многобожный уклад. Для этого необходимо было ввести единую религию для своего народа.
Согласно преданиям и «Повести временных лет», правитель начал поиски веры, созвав разных проповедников. Больше всего его впечатлил рассказ греческого философа из Византии. Князь одарил его подарками и отпустил. Владимир хотел больше узнать о вере и отправил посольство в Царьград. Верные подданные были удивлены таинствами и красивыми обрядами церкви (3).
Между тем Византия противостояла захватчикам, поэтому ее правители попросили помощи у русского князя. Владимир помог империи избавиться от врагов. В качестве награды он попросил выдать за него принцессу Анну, сестру правителя Константинополя. Стороны заключили договор, согласно которому Владимир отправляет свое войско, принимает православие и женится на Анне. Вместе с будущей супругой приезжает и патриарх, который венчает пару в Херсонесе (4).
По возвращении в Киев князь приказывает убрать все идолы языческих богов и созывает народ на реку Днепр. Именно здесь происходит массовое крещение славян в 988 году. Его исторически принято считать временем, когда появилось православие на Руси.
При этом процесс принятия христианства не был мгновенным для всего населения. Он представлял собой длительный период. В течение него возводились церкви, храмы, назначались митрополиты.
Традиции празднования Дня Крещения Руси
В этот день в православных храмах проводятся праздничные богослужения, крестные ходы и другие церковные мероприятия. Также организуются культурные и образовательные мероприятия, посвященные значению христианства для государственного строя.
Крещение Руси — важное событие в истории России, которое оказало значительное влияние на развитие культуры, духовности и централизованности. Религия до сих пор остается важной частью национальной идентичности русского народа.
Значение принятия христианства на Руси
Принятие христианства оказало огромное влияние на дальнейшее развитие страны.
- Вместе с православием пришла письменность и грамота. Начали появляться первые книги, школы при церкви, которые были основной силой для образования широких слоев населения.
- Издание христианской литературы привело к развитию светского творчества и появлению законов, регулирующих правовую жизнь общества. Изменились моральные и этические ориентиры.
- Верховная власть получила божественное освящение, а само государство стало символом централизованного единства.
- Толчок для развития архитектуры. Одними из первых храмов были каменные строения в классическом стиле.
- Православие принесло основу для развития патриархальной классической семьи. Церковь ввела модель брачного поведения, которая было основано на христианской любви. Семейный союз должен быть освящен во время венчания. При этом такие отношения нельзя расторгнуть. Обряд соединяет мужчину и женщину на всю жизнь (5).
Крещение Руси и принятие христианства оказало большое влияние на культурную, экономическую и социальную жизнь славян.
Список источников
1. Статья «День крещения Руси». Сайт Президентской библиотеки.
2. Федеральный закон от 31.05.2010 года № 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”».
3. Статья «Крещение Руси». Сайт «Азбука веры».
4. Статья «Святой равноапостольный великий князь Владимир». Сайт «Православие.ru».
5. Статья «Крещение Руси — основа духовного единства славянских народов». Сайт «Православие.ru».
Автор: Анастасия Кравченко