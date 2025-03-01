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День комплиментов: учимся хвалить и отзываться на дифирамбы

1 марта известно как Всемирный день комплиментов. Предложили отмечать такой праздник в 2001 году в Нидерландах. И вот уже почти четверть века люди стараются в этот день уделять окружающим особое внимание и поднимать настроение добрыми словами не только близким, но и простым прохожим.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Девушка с наушником, в белой блузке и серых брюках разговаривает с мужчиной в очках, синем пиджаке, коричневых штанах и документами в руках
Источник: Freepik

По сведениям опроса сервиса для знакомств Mamba, 55% россиян мужского пола любят слышать в свой адрес приятные слова о качествах характера, 37% — о человеческом достоинстве, а 30% — о внешности. При этом 62% россиянок нравится, когда отмечают их красоту, а 46% — доброту. Тем временем 35% женщин не устраивают неуместные замечания о фигуре, еще стольких же — сексистские речи, 28% — обращения вроде кошечка или тигрица, а 12% — примечания изменений внешности посредством пластики или косметологии.

Что ж, уместные комплименты действительно дело прекрасное. Однако даже правильная похвала должна корректно звучать и верно приниматься. О том, как следует раздавать и получать комплименты, специально для ВФокусе Mail рассказывает психолог с 20-летним стажем Ирада Димирова.

Как правильно делать комплименты

Парень в светло-серой кофте показывает «окей» и «класс» рукой
Источник: Freepik

  • Конкретизируйте. Общие высказывания создают впечатление неискренности, заставляют получателя задуматься об уникальности ситуации.

❌ Вы так прекрасно выглядите!

Этот зеленый шарфик так великолепно оттеняет цвет ваших глаз!

  • Не хвалите через недостатки. Выделять достоинства на фоне изъянов не лучший вариант.

❌ Классный результат — можете, когда захотите!

Вы выполнили работу отлично, особенно суперски выглядят контрастные мазки!

  • Соблюдайте личные границы. Фривольные комплименты способны позволить себе только крайне близкие люди.

❌ Сексуальная линия ваших ног сводит меня с ума!

Насколько же гармонируют ваши стройные ноги с этими элегантными черными туфлями!

  • Не преувеличивайте. Отмечайте только правдивые плюсы — не выдумывайте. Девушка с лишними килограммами знает, что не худышка, а парень в мятых брюках осознает, что не выглядит опрятно.

❌ Вы самый умный человек из всех, кого я встречал!

Прочитал статью вашего авторства — ваши нестандартные мысли относительно творчества Александра Пушкина заставили меня о многом задуматься!

  • Сочетайте смысл похвалы с моментом. Выделить красоту прически после длительного монолога о музыке станет для оппонента поводом задуматься о своей неинтересности для вас в качестве собеседника.

❌ Угу. Как же вам идет такая стрижка!

Ваши познания в трудах композиторов впечатляют, особенно понравилось, как вы красочно словами описали творения Фридерика Шопена!

Как верно принимать комплименты

Блондинка в платье игриво смотрит на улыбающегося парня в серой рубашке
Источник: Freepik

  • Благодарите. Даже если услышали очевидные для вас слова, не забывайте говорить спасибо — человек потратил свое время и энергию, чтобы уделить вам внимание.

❌ Да, я знаю.

Спасибо, ваши слова мне приятны!

  • Не оправдывайтесь. Человек, говоря комплимент, делится своим видением — примите его мнение с достоинством, даже если чувствуете неловкость.

❌ Да что ты, эти брюки такие старые!

Спасибо, я рада, что мои брюки произвели на вас впечатление!

  • Мысленно хвалите не только говорящего, но и себя. Так работает техника позитивного мышления — чем довольнее ваше внутреннее «я», тем прекраснее ваши будни.

❌ Какой он молодец, что поднял мне настроение!

Какая я молодец, что постаралась настолько, что это отметили другие!