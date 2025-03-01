День комплиментов: учимся хвалить и отзываться на дифирамбы

По сведениям опроса сервиса для знакомств Mamba, 55% россиян мужского пола любят слышать в свой адрес приятные слова о качествах характера, 37% — о человеческом достоинстве, а 30% — о внешности. При этом 62% россиянок нравится, когда отмечают их красоту, а 46% — доброту. Тем временем 35% женщин не устраивают неуместные замечания о фигуре, еще стольких же — сексистские речи, 28% — обращения вроде кошечка или тигрица, а 12% — примечания изменений внешности посредством пластики или косметологии.