День комплиментов: учимся хвалить и отзываться на дифирамбы

По сведениям опроса сервиса для знакомств Mamba, 55% россиян мужского пола любят слышать в свой адрес приятные слова о качествах характера, 37% — о человеческом достоинстве, а 30% — о внешности. При этом 62% россиянок нравится, когда отмечают их красоту, а 46% — доброту. Тем временем 35% женщин не устраивают неуместные замечания о фигуре, еще стольких же — сексистские речи, 28% — обращения вроде кошечка или тигрица, а 12% — примечания изменений внешности посредством пластики или косметологии.
Что ж, уместные комплименты действительно дело прекрасное. Однако даже правильная похвала должна корректно звучать и верно приниматься. О том, как следует раздавать и получать комплименты, специально для ВФокусе Mail рассказывает психолог с 20-летним стажем Ирада Димирова.
Как правильно делать комплименты
- Конкретизируйте. Общие высказывания создают впечатление неискренности, заставляют получателя задуматься об уникальности ситуации.
❌ Вы так прекрасно выглядите!
✅ Этот зеленый шарфик так великолепно оттеняет цвет ваших глаз!
- Не хвалите через недостатки. Выделять достоинства на фоне изъянов не лучший вариант.
❌ Классный результат — можете, когда захотите!
✅ Вы выполнили работу отлично, особенно суперски выглядят контрастные мазки!
- Соблюдайте личные границы. Фривольные комплименты способны позволить себе только крайне близкие люди.
❌ Сексуальная линия ваших ног сводит меня с ума!
✅ Насколько же гармонируют ваши стройные ноги с этими элегантными черными туфлями!
- Не преувеличивайте. Отмечайте только правдивые плюсы — не выдумывайте. Девушка с лишними килограммами знает, что не худышка, а парень в мятых брюках осознает, что не выглядит опрятно.
❌ Вы самый умный человек из всех, кого я встречал!
✅ Прочитал статью вашего авторства — ваши нестандартные мысли относительно творчества Александра Пушкина заставили меня о многом задуматься!
- Сочетайте смысл похвалы с моментом. Выделить красоту прически после длительного монолога о музыке станет для оппонента поводом задуматься о своей неинтересности для вас в качестве собеседника.
❌ Угу. Как же вам идет такая стрижка!
✅ Ваши познания в трудах композиторов впечатляют, особенно понравилось, как вы красочно словами описали творения Фридерика Шопена!
Как верно принимать комплименты
- Благодарите. Даже если услышали очевидные для вас слова, не забывайте говорить спасибо — человек потратил свое время и энергию, чтобы уделить вам внимание.
❌ Да, я знаю.
✅ Спасибо, ваши слова мне приятны!
- Не оправдывайтесь. Человек, говоря комплимент, делится своим видением — примите его мнение с достоинством, даже если чувствуете неловкость.
❌ Да что ты, эти брюки такие старые!
✅ Спасибо, я рада, что мои брюки произвели на вас впечатление!
- Мысленно хвалите не только говорящего, но и себя. Так работает техника позитивного мышления — чем довольнее ваше внутреннее «я», тем прекраснее ваши будни.
❌ Какой он молодец, что поднял мне настроение!
✅ Какая я молодец, что постаралась настолько, что это отметили другие!