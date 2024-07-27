День князя Владимира. Что можно и что нельзя делать 28 июля 2024 года

28 июля 2024 года отмечается день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. С 2010 года указом президента РФ Владимира Путина эта дата отмечается на государственном уровне как День Крещения Руси. В День Крещения Руси по всем храмам и монастырям Русской православной церкви прокатится волна колокольного звона.
Кем был князь Владимир?
Князь Владимир родился около 960 года. Он был внуком княгини Ольги, которая первой приняла православие и чей день памяти отмечается 24 июля 2024 года. Его отцом был князь Святослав, а матерью — Малуша — ключница той самой бабушки — княгини Ольги.
До принятия христианства, князь был жестоким правителем, опиравшимся в первую очередь на языческие традиции. Однако после личного крещения он изменился внутренне, что повлияло и на его правление. Сам он говорил о себе так: «Господи! Был я как зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!».
Крестился князь Владимир в Корсуни (Херсонесе) в 988 году. Эта же дата считается официальным началом Крещения Руси. По велению князя Владимира обряд крещения стали принимать его приближенные, а затем и простой народ.
После принятия христианства Владимир прекратил военные походы, воюя лишь с кочевниками — печенегами, которые постоянно тревожили границы Киевской Руси. Он отпустил всех своих прежних жен и наложниц (в язычестве позволялось многоженство), вступив в христианский брак с греческой царевной Анной.
На княжеский двор был открыт доступ всем бедным и нуждающимся. Владимир раздавал людям еду, одежду, деньги, выкупал из кабалы должников, невольникам и пленным возвращал свободу. Похоронен в основанной им Десятинной церкви.
Что нужно делать 28 июля 2024 года?
- Обязательно посетить всенощное бдение и крестный ход.
- Отличный день для участи в празднованиях и гуляниях, посещении концертов.
- Отличный день для наведения уюта в доме.
- Прекрасный день, чтобы отказаться от вредных привычек.
Чего нельзя делать 28 июля 2024 года?
- Нельзя заниматься уборкой в доме.
- Нельзя делать ремонт.
- Нельзя принимать любые серьезные решения.
- Нельзя жениться.
- Нельзя тяжело физически работать.
- Нельзя объедаться и напиваться.