День князя Владимира. Что можно и что нельзя делать 28 июля 2024 года

До принятия христианства, князь был жестоким правителем, опиравшимся в первую очередь на языческие традиции. Однако после личного крещения он изменился внутренне, что повлияло и на его правление. Сам он говорил о себе так: «Господи! Был я как зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!».