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День князя Владимира. Что можно и что нельзя делать 28 июля 2024 года

28 июля 2024 года празднуется день князя Владимира и одновременно — День Крещения Руси.

Источник: РИА "Новости"

28 июля 2024 года отмечается день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. С 2010 года указом президента РФ Владимира Путина эта дата отмечается на государственном уровне как День Крещения Руси. В День Крещения Руси по всем храмам и монастырям Русской православной церкви прокатится волна колокольного звона.

Кем был князь Владимир?

Князь Владимир родился около 960 года. Он был внуком княгини Ольги, которая первой приняла православие и чей день памяти отмечается 24 июля 2024 года. Его отцом был князь Святослав, а матерью — Малуша — ключница той самой бабушки — княгини Ольги.

До принятия христианства, князь был жестоким правителем, опиравшимся в первую очередь на языческие традиции. Однако после личного крещения он изменился внутренне, что повлияло и на его правление. Сам он говорил о себе так: «Господи! Был я как зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!».

Крестился князь Владимир в Корсуни (Херсонесе) в 988 году. Эта же дата считается официальным началом Крещения Руси. По велению князя Владимира обряд крещения стали принимать его приближенные, а затем и простой народ.

После принятия христианства Владимир прекратил военные походы, воюя лишь с кочевниками — печенегами, которые постоянно тревожили границы Киевской Руси. Он отпустил всех своих прежних жен и наложниц (в язычестве позволялось многоженство), вступив в христианский брак с греческой царевной Анной.

На княжеский двор был открыт доступ всем бедным и нуждающимся. Владимир раздавал людям еду, одежду, деньги, выкупал из кабалы должников, невольникам и пленным возвращал свободу. Похоронен в основанной им Десятинной церкви.

Что нужно делать 28 июля 2024 года?

  • Обязательно посетить всенощное бдение и крестный ход.
  • Отличный день для участи в празднованиях и гуляниях, посещении концертов.
  • Отличный день для наведения уюта в доме.
  • Прекрасный день, чтобы отказаться от вредных привычек.

Чего нельзя делать 28 июля 2024 года?

  • Нельзя заниматься уборкой в доме.
  • Нельзя делать ремонт.
  • Нельзя принимать любые серьезные решения.
  • Нельзя жениться.
  • Нельзя тяжело физически работать.
  • Нельзя объедаться и напиваться.