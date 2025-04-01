День химика в 2025 году: праздник науки и экспериментов

В нашей статье мы расскажем, когда проводится День химика в 2025 году, узнаем его историю, разберем самые популярные традиции, а также поделимся любопытными фактами о знаменитых представителях профессии. Вы узнаете, как отмечают праздник в университетах и на предприятиях, какие мероприятия проводятся для студентов и работников отрасли. День химика — это не только повод поздравить специалистов, но и возможность напомнить о важности химии в нашей повседневной жизни.