День химика в 2025 году: праздник науки и экспериментов

В нашей статье мы расскажем, когда проводится День химика в 2025 году, узнаем его историю, разберем самые популярные традиции, а также поделимся любопытными фактами о знаменитых представителях профессии. Вы узнаете, как отмечают праздник в университетах и на предприятиях, какие мероприятия проводятся для студентов и работников отрасли. День химика — это не только повод поздравить специалистов, но и возможность напомнить о важности химии в нашей повседневной жизни.
Какого числа отмечается День химика: дата праздника
Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X День химика отмечается каждый год в последнее воскресенье мая (1). В 2025 году праздник пройдет 25-го числа и станет юбилейным, так как будет проводиться в 45-й раз (в 65-й неофициально). День не отмечен красным в календаре, поэтому студентам все же придется отправиться на пары 25 мая.
История и суть праздника
Химическая промышленность начала развиваться в Российской империи в первой четверти XIII века. Значительный вклад в развитие науки внесли Д. И. Менделеев, создавший знаменитую периодическую систему химических элементов, и М. В. Ломоносов, основавший в 1748 году первую в стране химическую лабораторию.
Сама идея праздника зародилась среди студентов МГУ в 1960-х годах. Молодые химики предложили посвящать каждый ежегодный День химика определенному элементу из таблицы Менделеева. Так, 1967 год стал Днем водорода (элемент № 1) (1).
Двадцать лет праздник был неформальным: его проводили, как правило, студенты вузов. Но в 1980 году его занесли в перечень памятных дат СССР (2). В Российской Федерации День химика стал профессиональным и сегодня отмечается не только студентами с преподавателями, но и работниками химической отрасли, учеными. Праздник значим как традиция и способ привлечь новых людей к сложной, но увлекательной работе.
Традиции празднования Дня химика
За те годы, что День химика празднуют в России и многих странах СНГ сложились некоторые традиции его проведения. Вот самые популярные из них:
Каждый год Российское сообщество химиков (РСХ) проводит торжественные мероприятия в столичных театрах. После официальной части с награждениями, присутствующие отправляются смотреть спектакль.
По всей стране проходят концерты, и, как во время любого другого профессионального праздника, лучшие работники и студенты получают награды. Где-то вспоминают товарищей, погибших в результате катастроф, проводят минуту молчания.
Для обычных жителей профессионалы проводят выставки, мастер-классы, публичные опыты, научно-популярные лекции.
В стенах университетов проходят научные конференции, семинары, где специалисты рассказывают о новых достижениях в химической отрасли и науке.
В некоторых городах День химика приурочен ко Дню города. Например, в Дзержинске, Новомосковске, Стерлитамаке.
Интересные факты о химиках
Химия — это не просто формулы и колбы, это наука, полная неожиданных открытий и ярких личностей. Вспоминая День химика, предлагаем вам познакомиться с любопытными фактами о представителях этой профессии.
|Дважды к одной премии
|Фредерик Сенгер — единственный химик, получивший две Нобелевские премии
|Опасные эксперименты
|Известные химики часто рисковали здоровьем ради науки: Гемфри Дэви открыл несколько элементов, вдыхая их пары, а Карл Шееле пробовал на вкус почти все открытые им вещества
|Чемоданных дел мастер
|Дмитрий Менделеев в качестве хобби изготавливал чемоданы и считался лучшим мастером этого ремесла в Петербурге
|От винта!
|Советский химик Илья Черняев во время Великой Отечественной войны разработал способ восстанавливать контакты платиновых авиационных двигателей. Разработка позволила поднять в воздух сотни «отживших свое» боевых самолетов
|Химик-писатель
|Известный писатель-фантаст Айзек Азимов имел докторскую степень по химии и преподавал биохимию в Бостонском университете
Список источников
1. Зефирова О., Парфенова А., Лунин В. Из истории Дня Химика. Химический факультет МГУ. 2005.
2. Указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». 1980.