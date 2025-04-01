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День химика в 2025 году: праздник науки и экспериментов

В мае 2025 года представители химической отрасли традиционно отметят свой профессиональный праздник — День химика. Он посвящен тем, чьи открытия и исследования ежедневно меняют наш мир, делая его технологичным и безопасным.

Александр Бауман
Автор ВФокусе Mail
Эксперимент в День химика
Источник: Freepik

В нашей статье мы расскажем, когда проводится День химика в 2025 году, узнаем его историю, разберем самые популярные традиции, а также поделимся любопытными фактами о знаменитых представителях профессии. Вы узнаете, как отмечают праздник в университетах и на предприятиях, какие мероприятия проводятся для студентов и работников отрасли. День химика — это не только повод поздравить специалистов, но и возможность напомнить о важности химии в нашей повседневной жизни.

Какого числа отмечается День химика: дата праздника

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X День химика отмечается каждый год в последнее воскресенье мая (1). В 2025 году праздник пройдет 25-го числа и станет юбилейным, так как будет проводиться в 45-й раз (в 65-й неофициально). День не отмечен красным в календаре, поэтому студентам все же придется отправиться на пары 25 мая.

История и суть праздника

Химическая промышленность начала развиваться в Российской империи в первой четверти XIII века. Значительный вклад в развитие науки внесли Д. И. Менделеев, создавший знаменитую периодическую систему химических элементов, и М. В. Ломоносов, основавший в 1748 году первую в стране химическую лабораторию.

Сама идея праздника зародилась среди студентов МГУ в 1960-х годах. Молодые химики предложили посвящать каждый ежегодный День химика определенному элементу из таблицы Менделеева. Так, 1967 год стал Днем водорода (элемент № 1) (1).

Двадцать лет праздник был неформальным: его проводили, как правило, студенты вузов. Но в 1980 году его занесли в перечень памятных дат СССР (2). В Российской Федерации День химика стал профессиональным и сегодня отмечается не только студентами с преподавателями, но и работниками химической отрасли, учеными. Праздник значим как традиция и способ привлечь новых людей к сложной, но увлекательной работе.

Традиции празднования Дня химика

Научный работник в День химика
Источник: Freepik

За те годы, что День химика празднуют в России и многих странах СНГ сложились некоторые традиции его проведения. Вот самые популярные из них:

  • Каждый год Российское сообщество химиков (РСХ) проводит торжественные мероприятия в столичных театрах. После официальной части с награждениями, присутствующие отправляются смотреть спектакль.

  • По всей стране проходят концерты, и, как во время любого другого профессионального праздника, лучшие работники и студенты получают награды. Где-то вспоминают товарищей, погибших в результате катастроф, проводят минуту молчания.

  • Для обычных жителей профессионалы проводят выставки, мастер-классы, публичные опыты, научно-популярные лекции.

  • В стенах университетов проходят научные конференции, семинары, где специалисты рассказывают о новых достижениях в химической отрасли и науке.

  • В некоторых городах День химика приурочен ко Дню города. Например, в Дзержинске, Новомосковске, Стерлитамаке.

Интересные факты о химиках

Химия — это не просто формулы и колбы, это наука, полная неожиданных открытий и ярких личностей. Вспоминая День химика, предлагаем вам познакомиться с любопытными фактами о представителях этой профессии.

Дважды к одной премии
Фредерик Сенгер — единственный химик, получивший две Нобелевские премии
Опасные эксперименты
Известные химики часто рисковали здоровьем ради науки: Гемфри Дэви открыл несколько элементов, вдыхая их пары, а Карл Шееле пробовал на вкус почти все открытые им вещества
Чемоданных дел мастер
Дмитрий Менделеев в качестве хобби изготавливал чемоданы и считался лучшим мастером этого ремесла в Петербурге
От винта!
Советский химик Илья Черняев во время Великой Отечественной войны разработал способ восстанавливать контакты платиновых авиационных двигателей. Разработка позволила поднять в воздух сотни «отживших свое» боевых самолетов
Химик-писатель
Известный писатель-фантаст Айзек Азимов имел докторскую степень по химии и преподавал биохимию в Бостонском университете

Список источников

1. Зефирова О., Парфенова А., Лунин В. Из истории Дня Химика. Химический факультет МГУ. 2005.

2. Указ Президиума ВС СССР от 01.11.1988 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». 1980.