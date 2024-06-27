День Ионы Чудотворца. Что можно и что нельзя делать 28 июня 2024 года

Вит родился в конце III века на острове Сицилия в семье знатного вельможи Гиласа. Семья исповедовала язычество, но мальчик в детстве уверовал в Христа. Он был одарен талантом чудотворения, исцелял больных и многих обратил в язычество. Ему на тот момент было лишь 12 или 13 лет, но он даже смог изгнать бесов из наследника императора Диоклетиана, который считался безнадежно больным. Однако вскоре после этого чудесного исцеления отец спасенного приказал схватить Вита, подверг его пыткам за отказ вернуться в язычество. Мальчика бросили на съедение львам, но те не стали рвать чудотворца. Тогда его кинули в кипящий котел, где он погиб. Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Там он получил многовековое почитание. Он был известен и в других европейских странах. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».