День Ионы Чудотворца. Что можно и что нельзя делать 28 июня 2024 года

28 июня 2024 года день святителя Ионы, чудотворца. Он стал первым митрополитом Всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси», при нем закончилась зависимость Русской церкви от Константинополя. Также в этот день вспоминают великомученика римского Вита. На Руси его имя переделали на Фита.
Кто такой митрополит Иона?
Будущий митрополит родился в конце XIV века в костромской деревне. С самого раннего детства ребенок почувствовал тягу к иноческой жизни. И в 12 лет уже принял монашество в одном из Галичских монастырей, а затем перешел в Московский Симонов монастырь. Он истово молился и трудился и довольно рано стал митрополитом Рязанским и Муромским, где вел активную деятельность по увеличению христианской паствы. После кончины митрополита Фотия Иона стал во главе Русской Православной церкви. И сохранил этот пост, несмотря на многие интриги. Он боролся за унию и после отделения от Константинопольской церкви Иона был избран митрополитом Всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом Московским. Так прекратилась зависимость Русской Церкви от Константинополя и было положено начало автокефалии.
Он сумел отмолить Русь от татар. Когда те неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город, митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. И в праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. В память избавления Москвы от нашествия ногайского хана Мазовши святитель Иона в том же году соорудил храм в честь праздника Положения Ризы Пресвятой Богородицы. Святитель Иона отошел ко Господу в глубокой старости и был погребен в соборном храме, за левым клиросом. При перестройке Успенского собора совершилось обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника Божия происходили исцеления.
Кто такой Вит?
Вит родился в конце III века на острове Сицилия в семье знатного вельможи Гиласа. Семья исповедовала язычество, но мальчик в детстве уверовал в Христа. Он был одарен талантом чудотворения, исцелял больных и многих обратил в язычество. Ему на тот момент было лишь 12 или 13 лет, но он даже смог изгнать бесов из наследника императора Диоклетиана, который считался безнадежно больным. Однако вскоре после этого чудесного исцеления отец спасенного приказал схватить Вита, подверг его пыткам за отказ вернуться в язычество. Мальчика бросили на съедение львам, но те не стали рвать чудотворца. Тогда его кинули в кипящий котел, где он погиб. Мощи святого Вита были перенесены в Прагу. Там он получил многовековое почитание. Он был известен и в других европейских странах. В Германии даже существовало поверье, что танцы перед статуей святого в день его памяти позволяют обрести здоровье и избавиться от болезней. Среди танцующих нередко встречались больные нервным заболеванием, а танцы получили впоследствии название «пляски святого Вита».
Что можно делать 28 июня 2024 года?
Нужно провести время с детьми.
Следует уделять внимание домашним животным.
Отличный день для сбора лекарственных трав.
Нужно посетить пожилых родственников или приболевших знакомых и друзей и оказать им помощь.
Что нельзя делать 28 июня 2024 года?
Нельзя было купаться в открытых водоемах.
Нельзя разговаривать на повышенных тонах.
Нельзя выбрасывать недоеденное.
Нельзя проявлять жадность.