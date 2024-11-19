День информатики в России в 2024 году: как зародился отечественный IT-праздник

История Дня информатики непосредственно связана с именами Исаака Брука и Башира Рамеева. Брук изначально занимался развитием энергетики, а аналоговую вычислительную машину изобрел для оптимизации своей работы еще до Великой Отечественной войны. Рамеев же узнал о том, что в 1947 году в США создали первую в мире ЭВМ и загорелся этой идеей. В конце весны 1948-го Брук рекомендовал его на работу в свой Энергетический институт Академии наук, а уже через полгода их изобретение получило патент. Позже пути ученых разошлись, но оба они посвятили остаток жизни созданию и совершенствованию новых вычислительных машин.