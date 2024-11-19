День информатики в России в 2024 году: как зародился отечественный IT-праздник

Мы расскажем о том, кто и когда в нашей стране создал первую ЭВМ — электронно-вычислительную машину. Какие традиции есть у этого праздника, что интересного хранит его история. А также вспомним какие еще даты, кроме Дня информатики в России, можно считать профессиональными для всех, кто работает в сфере цифровых технологий.
Какого числа отмечается День информатики: дата праздника
В России День информатики приурочен к открытию двух советских ученых, которое положило начало новой эпохе. В далеком 1948 году, 4 декабря, в послевоенном СССР изобретатели Исаак Брук и Башир Рамеев вошли в историю, как создатели первой советской цифровой ЭВМ — электронной вычислительной машины. В этот день изобретение зарегистрировал Госкомитет Совета Министров Советского Союза, поэтому датой праздника и выбрали 4 декабря. При этом сам термин «Информатика» появился позднее.
История и суть праздника
История Дня информатики непосредственно связана с именами Исаака Брука и Башира Рамеева. Брук изначально занимался развитием энергетики, а аналоговую вычислительную машину изобрел для оптимизации своей работы еще до Великой Отечественной войны. Рамеев же узнал о том, что в 1947 году в США создали первую в мире ЭВМ и загорелся этой идеей. В конце весны 1948-го Брук рекомендовал его на работу в свой Энергетический институт Академии наук, а уже через полгода их изобретение получило патент. Позже пути ученых разошлись, но оба они посвятили остаток жизни созданию и совершенствованию новых вычислительных машин.
Достоянием общественности их первую умную машину сделали только в 1951 году. При этом параллельно схожие разработки вели и другие ученые. Когда же в конце 1990-х возникла идея установить праздничную дату, пришлось провести целое исследование. Всю хронологию и факты проверили в Компьютерном обществе IEEE Computer Society и предложили праздновать День рождения российской информатики 4 декабря.
Сейчас эта наука одна из самых перспективных в мире, а профессия IT-специалиста очень востребована. Именно поэтому, хотя праздник и не утвержден официально, все причастные к цифровизации люди охотно его отмечают.
Традиции в День информатики
Праздник уже успел обрасти традиционными официальными мероприятиями. Профильные компании и вузы проводят в этот день встречи со школьниками, студентами, рассказывают им об интересных проектах и возможностях цифровой сферы.
Ко Дню информатики приурочены научные и профессиональные конференции, образовательные проекты. В разные годы действовали «Час кода» и «Урок цифры» — образовательные программы для старшеклассников, которые ближе знакомят с миром интернет-технологий и программированием.
Интересные факты о Дне информатики
Цифровой мир настолько интересен, что писатели-фантасты и режиссеры кинематографа не устают черпать в нем вдохновение для новых шедевров. Но и реальные факты об информатике тоже весьма занятны:
1. Сам термин соединяет два слова — информация и автоматика. В нашей стране его начали использовать в середине XX века, а школьный предмет с тем же названием ввели в программу в 1985 году.
2. Аналоговая вычислительная машина Брука занимала помещение в 60 квадратных метров и состояла из более тысячи зубчатых колес. Чтобы машина решила одну задачу, требовалось не только написать программу, но и вводить информацию вручную, то есть устанавливать шестеренки определенным образом от нескольких дней до нескольких недель.
3. Второго изобретателя первой ЭВМ, Башира Рамеева, исключили из Московского энергетического института, как сына врага народа, но он занялся самообразованием, а позже стал светилом цифровой науки.
4. Описание первой цифровой ЭВМ занимало 16 страниц. Дополнительно еще были три листа чертежей.
5. Первой программисткой в истории человечества считается дочь великого поэта Джорджа Байрона — англичанку Аду Лавлейс. В XVIII веке на ЭВМ она подробно описала вычислительную машину и составила для нее программу.
Другие профессиональные праздники в IT-сфере
День информатики в России — далеко не единственный повод поздравить своих близких и знакомых, которые трудятся в мире цифровых технологий. Рассмотрим другие известные даты.
|Международный день безопасного интернета
|Отмечается во второй день второй недели февраля. Это повод вспомнить, что в виртуальном мире злоумышленников не меньше, чем в реальном, и свои данные нужно защищать
|День компьютерщика
|Отмечается 14 февраля. Не только влюбленные могут оказаться в центре внимания, но и все, кто трудится за компьютером. Неофициальный праздник отмечают во всем мире
|Международный день Интернета
|Проходит 4 апреля. Трудно представить сегодняшний мир без этого ресурса, а праздник появился только в 1998 году
|День системного администратора
|Этих специалистов чествуют в последнюю пятницу июля. Без них работа остановится и в маленьком офисе, и на огромном промышленном производств
|День тестировщика
|Отмечается 9 сентября. В этот день поздравления получают тестировщики ПО, которые ищут сбои и выясняют их причины
|12 сентября День программиста в России
|У программистов все не как у всех — свой праздник они отмечают на 256-й день года: 12 или 13 сентября. Это официальный праздник, установленный указом президента (1)
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 11.09.2009 № 1034 «О Дне программиста».