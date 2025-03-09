День домашних насекомых: 5 необычных питомцев для детей

Особенный интерес к выращиванию насекомых в домашних условиях проявляют дети. Поэтому пугаться запроса «усыновить» таракана не стоит — в современных реалиях полно такой безопасной и удобной для ухода живности. Специально для ВФокусе Mail зоотехник c 20-летним стажем Валентин Поверин рассказывает о популярных ныне среди детей насекомых для содержания дома, которых можно найти в зоомагазинах, — выбирайте и удивляйте своих малышей разнообразием природы.
Муравьи
Формикарии, или фермы, то есть специальные акриловые конструкции в виде жилища для муравьев, легко отыскать как в зоомагазинах офлайн, так и на различных интернет-площадках. За жизнью таких насекомых при должном уходе можно наблюдать до 20 лет.
Муравьи гипоаллергенны и просты в содержании. Кормить этих насекомых зернами, замороженными сверчками или зоофобосами и очищать их жилье от мусора нужно раз в неделю, увлажнять ферму — раз в четыре дня. При этом любоваться жизнедеятельностью колонии — одно удовольствие. Охранники, няньки, солдаты, разведчики, королева — ребенок узнает обо всех ролях муравьев в природе.
Аннамские палочники
Для таких насекомых стоит приобрести небольшой террариум с высокими стенками и засыпать в него торф, опилки или чистый песок. Только заселять в него одну особь негуманно: палочники обожают компанию.
Питаются существа простыми листьями, в идеале — плодовых деревьев. Не кусаются, но не любят, когда к ним резко и неаккуратно прикасаются, — от страха даже могут надломить лапки. Живут палочники до полутора лет. Однако эти насекомые вволю размножаются, поэтому террариум никогда пустовать не останется.
Мадагаскарские тараканы
Не кусаются — даже когда крайне зловеще шипят — и не издают неприятных запахов. Мадагаскарских тараканов достаточно кормить раз в неделю листьями, одуванчиками, отрубями, фруктами или овощами. Не откажутся насекомые даже от кошачьего корма.
В домашнем террариуме с насыпкой из кокосового субстрата или торфа мадагаскарские шипуны способны прожить до пяти лет — в два раза дольше, чем в природе. Ребенок будет в восторге от организации традиционных тараканьих бегов.
Тропические бабочки
Сегодня популярны среди детей и бабочкарии — специальные фермы для выращивания из куколок тропических бабочек. Но здесь стоит понимать, что жизнь по соседству с таким насекомым быстротечна. Процесс превращения занимает до трех недель. Сама бабочка живет всего до десяти дней. Перед покупкой лучше тщательно проговорить этот момент с ребенком, объяснив ему законы природы, чтобы у малыша потом внезапно не создалось ощущение, что его питомец погиб из-за неправильного ухода.
Питаются тропические бабочки мякотью апельсинов, бананов или персиков. Кормить этих насекомых рекомендуется один раз в день при ярком дневном свете. Отличным десертом станет сахарный сироп.
Богомолы
Жить таким насекомым комфортно в террариуме с комнатной температурой. Для поддержания влажности следует ежедневно опрыскивать стенки водой.
В качестве корма богомол отблагодарит за живых мух, сверчков или жуков два раза в неделю. Преподносить яства насекомому лучше с пинцета — выхватывать еду, скорее всего, существо станет агрессивно.