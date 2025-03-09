День домашних насекомых: 5 необычных питомцев для детей

Сегодня популярны среди детей и бабочкарии — специальные фермы для выращивания из куколок тропических бабочек. Но здесь стоит понимать, что жизнь по соседству с таким насекомым быстротечна. Процесс превращения занимает до трех недель. Сама бабочка живет всего до десяти дней. Перед покупкой лучше тщательно проговорить этот момент с ребенком, объяснив ему законы природы, чтобы у малыша потом внезапно не создалось ощущение, что его питомец погиб из-за неправильного ухода.