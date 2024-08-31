День для себя. Эксперт назвала 5 полезных бьюти-процедур на дому

Для жирной и комбинированной кожи идеальным вариантом будут маски с глиной или кислотами, которые сужают поры и регулируют выработку кожного сала. Если же у вас чувствительная кожа, выбирайте увлажняющие и успокаивающие маски, содержащие пантенол, центеллу или ромашку. А для борьбы с гиперпигментацией идеальными будут отбеливающие маски с витамином С или ретинолом.