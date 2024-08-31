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День для себя. Эксперт назвала 5 полезных бьюти-процедур на дому

Как сделать себя красивее в домашних условиях.

Источник: Спорт-Экспресс

Регулярное использование уходовых средств значительно улучшает качество кожи, а также повышает самооценку и общее самочувствие. Дерматокосметолог Анна Вощук рассказала aif.ru, как сделать так, чтобы процедуры приносили максимальную пользу и удовольствие.

Свой выходной можно потратить на себя, ведь вы этого достойны. Устройте коже SPA-день, и в понедельник на работе будете выглядеть так, словно и впрямь побывали в велнесс-отеле.

Процедура № 1. Очищение

Источник: Freepik.com

Любой уход стоит начать с тщательного очищения кожи, как лица, так и тела. «Для лица важно соблюдать основные этапы базового ухода», — объясняет Анна Вощук.

Начните с удаления макияжа с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла.

Затем используйте гель или пенку для умывания, чтобы очистить кожу.

После этого нанесите тоник для восстановления pH баланса и улучшения проникновения последующих средств.

Однако при выборе процедур и средств для ухода важно учитывать тип кожи. «Определенные компоненты в составе средств могут оказывать положительный эффект на один тип кожи, но абсолютно не подходить другому», — отмечает Вощук.

Процедура № 2. Маски для лица

Источник: Shutterstock

Для сухой кожи лучше всего подойдут питательные маски с маслами, которые восстанавливают липидный барьер, и увлажняют кожу.

Для жирной и комбинированной кожи идеальным вариантом будут маски с глиной или кислотами, которые сужают поры и регулируют выработку кожного сала. Если же у вас чувствительная кожа, выбирайте увлажняющие и успокаивающие маски, содержащие пантенол, центеллу или ромашку. А для борьбы с гиперпигментацией идеальными будут отбеливающие маски с витамином С или ретинолом.

Процедура № 3. Скрабы и эксфолианты

Источник: Freepik.com

Отшелушивание — важный этап ухода за кожей, но важно подбирать средства, соответствующие вашему типу кожи. Воздержитесь от использования скрабов при наличии любых воспалительных процессов (акне, розацеа, герпес в активной стадии).

Для сухой кожи подходят: мягкие скрабы с овсянкой или частицами силикона. Жирной и комбинированной коже по вкусу более твердые скрабы с крупными абразивными частицами. Но при любом типе кожи используйте скраб не чаще 1−2 раз в неделю.

Процедура № 4. Массаж лица

Конечно, с профессиональным массажем самомассаж не сравнить, но и он будет полезен, если делать его регулярно, поскольку это не только улучшает состояние кожи, стимулируя кровообращение и расслабляя мышцы, но и помогает поддерживать четкий контур лица. Обязательно используйте масло или крем — массаж на сухую кожу чреват излишним натяжением и мелкими морщинками.

Ни в коем случае при самомассаже не следует прикладывать интенсивные усилия, растягивая кожу. Начните с легких постукиваний подушечками пальцев по лбу, щекам и подбородку. Это стимулирует кровообращение. Далее пройдитесь круговыми движениями по массажным линиям лица: от центра лба к вискам, от носа к ушам, от подбородка к шее.

Кончиками пальцев выполните легкие подтягивающие движения вверх по контуру лица, чтобы стимулировать лифтинг-эффект.

5. Завершающий этап: увлажнение и защита

Источник: https://ru.freepik.com

Завершите ваш SPA-день нанесением увлажняющего крема и защитного средства с SPF. Чтобы ваш домашний уход приносил максимум пользы, помните:

Даже если у вас жирная кожа, она нуждается в увлажнении. Не пропускайте этот этап ухода.

Выбирайте средства, соответствующие вашему типу кожи. Использование неправильных продуктов может ухудшить состояние кожи.

Соблюдайте правильную последовательность этапов ухода: очищение, тонизирование, сыворотки (по необходимости), увлажнение.

Организовать SPA-день дома — это не только приятно, но и полезно для вашей кожи. Независимо от выбранных процедур, главное — уделять время себе и своей красоте.