День Дарвина: правила жизни от великого натуралиста

Говоря о Дарвине, многие вспомнят фразу: «Размножайтесь, меняйтесь, и пусть сильнейшие выживают, а слабейшие умрут». Однако он славится еще и множеством научных трудов, а также вневременными размышлениями о совершенно различных жизненных ситуациях. Вместе с ВФокусе Mail предлагаем изучить высказывания ученого на закате своей жизни и составить список правил, соблюдение которых приведет к совершенствованию личности.
Всегда осознавайте быстротечность времени.
«Человек, решивший растратить хотя бы один час своего времени, еще не дорос до того, чтобы понимать всю ценность жизни».
Не прекращайте поиски душевных соратников.
«Себялюбивые и недружелюбные люди не могут сплотиться, а без сплочения мало чего можно достичь».
Выбирайте работу по любви.
«Главным моим наслаждением и единственным занятием в течение всей жизни была научная работа и возбуждение, вызываемое ею, позволяет мне на время забывать или совсем устраняет моё постоянное дурное самочувствие».
Не вредите своему организму.
«Обезьяна, после того как раз попробует бренди, никогда больше к нему не прикоснется. И таким образом она оказывается гораздо мудрее большинства людей».
Правильно выбирайте товарищей.
«Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого не можешь уважать».
Читайте поэзию и наслаждайтесь музыкой.
«Если бы я смог заново прожить свою жизнь, я бы задал себе правило читать стихи и слушать музыку, как минимум, раз в неделю».
Никогда не останавливайтесь на достигнутом.
«Как унизителен медленный прогресс человека».
Понимайте потребности детей.
«Ребенок всегда будет чувствовать себя заинтересованным лишь в одном — быть объектом любви, быть тем, с кем играют».
Не переставайте верить в себя из-за неверия других.
«Когда я окончил школу, я не был для моих лет ни очень хорошим, ни плохим учеником; кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня. Я был глубоко огорчен, когда однажды мой отец сказал мне: “Ты ни о чем не думаешь, кроме охоты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу семью!”».
Не стесняйтесь озвучивать даже самые странные мысли.
«Меня совершенно не поражало, насколько нелогично говорить, что я верю в то, чего я не могу понять и что фактически [вообще] не поддается пониманию».
Выбирайте в супруги надежных партнеров.
«Она — мое величайшее счастье, и я могу сказать, что за всю мою жизнь я ни разу не слыхал от нее ни единого слова, о котором я мог бы сказать, что предпочел бы, чтобы оно вовсе не было произнесено. Ее отзывчивая доброта ко мне была всегда неизменной, и она с величайшим терпением переносила мои вечные жалобы на недомогания и неудобства. Уверен, что она никогда не упускала возможности сделать доброе дело для кого-нибудь из тех, кто ее окружал. Меня изумляет то исключительное счастье, что она, человек, стоящий по всем своим нравственным качествам неизмеримо выше меня, согласилась стать моей женой. Она была моим мудрым советником и светлым утешителем всю мою жизнь, которая без нее была бы на протяжении очень большого периода времени жалкой и несчастной из-за болезни. Она снискала любовь и восхищение всех, кто находился вблизи нее».
Чаще себя хвалите — даже когда кажется, что похвала неуместна.
«Величайшим утешением для меня были слова, которые я сотни раз повторял самому себе: “Я трудился изо всех сил и старался как мог, а ни один человек не в состоянии сделать больше этого”».
Любите своих детей безусловно.
«В отношении своей семьи я был действительно в высшей степени счастлив, и должен сказать вам, мои дети, что никто из вас никогда не доставлял мне никакого беспокойства, если не считать ваших заболеваний. Полагаю, что немного существует отцов, у которых есть пять сыновей и которые могут с полной правдивостью сделать подобное заявление. Когда вы были совсем маленькими, мне доставляло наслаждение играть с вами, и я с тоской думаю, что эти дни никогда уже не вернутся».
Не распыляйтесь на бесполезные занятия.
«Наконец, благодаря тому, что я не должен был зарабатывать себе на хлеб, у меня было достаточно досуга. Даже плохое здоровье, хотя и отняло у меня несколько лет жизни, уберегло меня от рассеянной жизни в светском обществе и от развлечений».