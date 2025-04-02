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День Балтийского флота России в 2025 году: флот, который создал империю

Каждый год в России отмечают День Балтийского флота — праздник, посвященный первому объединению ВМФ страны. Эта дата символизирует более чем трехвековую историю морской славы, начавшуюся с указа Петра I о создании регулярного флота на Балтике. В статье разберем, как праздник будет проходить в 2025 году.

Александр Бауман
Автор ВФокусе Mail
Главный штаб ВМФ в Санкт-Петербурге в День Балтийского флота России
Источник: Главный штаб ВМФ в Санкт-Петербурге, фото Kora27, CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Подробно расскажем, какого числа отмечается этот профессиональный праздник моряков, проследим его исторические корни от петровских времен и познакомим с современными традициями празднования. Особое внимание уделим роли Балтийского флота в ключевых событиях российской истории, его текущему состоянию и перспективам развития. Вы узнаете интересные факты о выдающихся балтийцах, особенностях объединения и городов, где оно базируется. День Балтийского флота России в 2025 году — это повод вспомнить о традициях российского флота и его значении для национальной безопасности.

Какого числа отмечается День Балтийского флота России: дата праздника

День Балтийского флота России принято отмечать 18 мая. Дата приурочена к победе флота над кораблями шведской эскадры вице-адмирала Гидеона фон Нумерса. Бой, состоявшийся 18 мая 1703 года получил название «Бой в устье Невы».

В России празднование Дня Балтийского флота было утверждено приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996 № 253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» (1). До революции и в СССР балтийские моряки справляли свой день неофициально. В Российской империи датой праздника было 7 мая по старому образцу календаря.

История праздника

Моряки ВМФ СССР. 1982 год
Источник: Моряки ВМФ СССР. 1982 год, defenseimagery.mil, общественное достояние,commons.wikimedia.org

Одержав победу на Неве 30-ю крупными лодками и открыв проход к Финскому заливу, Петр I не вскружил себе голову победой, понимая, что флот еще слишком слаб, чтобы противостоять Швеции всерьез. В 1703 году на воду был спущен первый фрегат Балтийского флота, а в 1704-м император отдал приказ о строительстве военно-морской базы Кронштадт. Противостояние со шведами окончилось победой Российской империи в Северной войне.

В ходе Семилетней войны Балтийский флот пришел в упадок, на что обратила внимание Екатерина II. Она приказала в кратчайшие сроки восстановить боеспособность кораблей. Первую победу моряки одержали уже в 1770 году в рамках Чесменского сражения русско-турецкой войны (1768—1774).

Во время Первой мировой войны моряки флота подняли восстание в Кронштадте против советской власти, но проиграли. В период Великой Отечественной войны Балтийский флот на протяжении всей блокады Ленинграда вел борьбу с немецкой артиллерией и запускал подлодки, несмотря на минное окружение, чтобы поразить корабли противников. В 1944 году он сыграл ключевую роль в переброске советских войск на Ораниенбаумский плацдарм, с которого начался прорыв блокадного кольца.

Традиции празднования Дня Балтийского флота России

Каждый год в четырех городах (Балтийске, Кронштадте, Санкт-Петербурге и Калининграде) в День Балтийского флота проходят следующие мероприятия:

  • день открытых палуб, когда любой желающий может посетить, например, теплоход «Кронштадт»;
  • день города в Кронштадте;
  • выставки военной техники;
  • мемориальные церемонии, когда жители города и моряки несут цветы к Цусимскому обелиску или памятнику «Героям-морякам-балтийцам», чтобы почтить память павших воинов;
  • праздничные концерты и награждения в домах офицеров;
  • праздничный салют с Петровской пристани в Кронштадте и у памятника Петру I в Балтийске.

Торжественные марши проводят редко, только на годовщины флота. Дело в том, что буквально через два месяца после праздника проводится общий День ВМФ. Все основные мероприятия подготавливают к нему.

Роль Балтийского флота России в истории страны

Победы Петра I в Северной войне открыли для России Балтийское море и Финский залив. Во времена Екатерины II с помощью флота Российская империя распространяла влияние в Средиземном море.

В период Крымской войны Кронштадт имел достаточную мощь, чтобы англо-французский флот не решился на штурм русских укреплений. Во время Первой мировой войны Балтийский флот вел успешные операции по установке минно-заградительных сооружений в Балтике, тем самым блокируя немецкие корабли. Кроме того, балтийцы обеспечивали поддержку сухопутным войскам и безопасность Финского залива.

В Великую Отечественную войну, когда немецкие войска взяли Ленинград в блокаду, Балтийский флот помогал защищать «Дорогу жизни» на Ладожском озере, поддерживал сухопутные войска при снятии блокады. В 1945 участвовал в штурме Кенигсберга. Сегодня Кронштадт представляет собой важнейший стратегический форпост России, который обеспечивает безопасность от агрессии стран Северной Европы (Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании).

Состояние Балтийского флота России: достижения и задачи

Десантные катер на учениях в День Балтийского флота России
Источник: фото Alex omen, CC BY 3.0|commons.wikimedia.org

В последние 20 лет состав Балтийского флота пополняется корветами проекта 20380/20385 «Гремящий», «Ретивый», «Резкий» с крылатыми ракетами «Оникс», «Калибр», «Циркон», малыми ракетными кораблями 22800 «Каракурт», дизель-электрическими подводными лодками Б-587 «Великие Луки», модернизирует эсминцы проекта 956 «Сарыч». Также продолжается усовершенствование многофункциональных дронов «Грачонок» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». На берегах развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Задачи Балтийского флота Российской Федерации:

  • представление интересов России в Балтийском море;
  • пресечение незаконного производства и сбыта товаров в экономической зоне;
  • создание условий для безопасного судоходства;
  • действия в составе ВМФ РФ;
  • содействие силам Северного флота РФ;
  • выполнение внешнеполитических задач в районах Мирового океана.

Интересные факты о Балтийском флоте России

Балтийский флот — это живая история. Люди, представляющие его, пишут летопись формирования каждый день. Мы собрали для вас пять малоизвестных, но любопытных фактов об этом объединении.

Учиться, учиться и еще раз учиться!
Балтийский флот считается главной и самой крупной (по размеру и оснащению) учебной базой ВМФ РФ
Ноль высот мира
От нуля Кронштадтского футштока уровень моря отмеряют все страны СНГ
Два флотаПосле Великой Отечественной войны Балтийский флот разделили на две части: Южную и Северную (официальные термины — 8-й и 4-й флоты с главными базами в Таллине и Балтийске соответственно). Спустя время их снова объединили
Минный забор
Русские матросы применяли минные заграждения, изобретенные Борисом Якоби, во время Крымской войны
«Дедушка русского флота» — ботик Петра I
Знаменитый ботик «Святой Николай», на котором юный Петр I учился ходить под парусом, был перевезен в Петербург и торжественно хранился в Кронштадте как реликвия. Над ним построили специальный павильон — «Ботный домик»

Список источников

1. Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ». Выписка из приказа Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15.07.1996 № 253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».

2. Балтийский флот ВМФ России. Риа Новости.

3. Балтийский флот. Вести.ру.