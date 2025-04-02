День Балтийского флота России в 2025 году: флот, который создал империю

Подробно расскажем, какого числа отмечается этот профессиональный праздник моряков, проследим его исторические корни от петровских времен и познакомим с современными традициями празднования. Особое внимание уделим роли Балтийского флота в ключевых событиях российской истории, его текущему состоянию и перспективам развития. Вы узнаете интересные факты о выдающихся балтийцах, особенностях объединения и городов, где оно базируется. День Балтийского флота России в 2025 году — это повод вспомнить о традициях российского флота и его значении для национальной безопасности.
Какого числа отмечается День Балтийского флота России: дата праздника
День Балтийского флота России принято отмечать 18 мая. Дата приурочена к победе флота над кораблями шведской эскадры вице-адмирала Гидеона фон Нумерса. Бой, состоявшийся 18 мая 1703 года получил название «Бой в устье Невы».
В России празднование Дня Балтийского флота было утверждено приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996 № 253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» (1). До революции и в СССР балтийские моряки справляли свой день неофициально. В Российской империи датой праздника было 7 мая по старому образцу календаря.
История праздника
Одержав победу на Неве 30-ю крупными лодками и открыв проход к Финскому заливу, Петр I не вскружил себе голову победой, понимая, что флот еще слишком слаб, чтобы противостоять Швеции всерьез. В 1703 году на воду был спущен первый фрегат Балтийского флота, а в 1704-м император отдал приказ о строительстве военно-морской базы Кронштадт. Противостояние со шведами окончилось победой Российской империи в Северной войне.
В ходе Семилетней войны Балтийский флот пришел в упадок, на что обратила внимание Екатерина II. Она приказала в кратчайшие сроки восстановить боеспособность кораблей. Первую победу моряки одержали уже в 1770 году в рамках Чесменского сражения русско-турецкой войны (1768—1774).
Во время Первой мировой войны моряки флота подняли восстание в Кронштадте против советской власти, но проиграли. В период Великой Отечественной войны Балтийский флот на протяжении всей блокады Ленинграда вел борьбу с немецкой артиллерией и запускал подлодки, несмотря на минное окружение, чтобы поразить корабли противников. В 1944 году он сыграл ключевую роль в переброске советских войск на Ораниенбаумский плацдарм, с которого начался прорыв блокадного кольца.
Традиции празднования Дня Балтийского флота России
Каждый год в четырех городах (Балтийске, Кронштадте, Санкт-Петербурге и Калининграде) в День Балтийского флота проходят следующие мероприятия:
- день открытых палуб, когда любой желающий может посетить, например, теплоход «Кронштадт»;
- день города в Кронштадте;
- выставки военной техники;
- мемориальные церемонии, когда жители города и моряки несут цветы к Цусимскому обелиску или памятнику «Героям-морякам-балтийцам», чтобы почтить память павших воинов;
- праздничные концерты и награждения в домах офицеров;
- праздничный салют с Петровской пристани в Кронштадте и у памятника Петру I в Балтийске.
Торжественные марши проводят редко, только на годовщины флота. Дело в том, что буквально через два месяца после праздника проводится общий День ВМФ. Все основные мероприятия подготавливают к нему.
Роль Балтийского флота России в истории страны
Победы Петра I в Северной войне открыли для России Балтийское море и Финский залив. Во времена Екатерины II с помощью флота Российская империя распространяла влияние в Средиземном море.
В период Крымской войны Кронштадт имел достаточную мощь, чтобы англо-французский флот не решился на штурм русских укреплений. Во время Первой мировой войны Балтийский флот вел успешные операции по установке минно-заградительных сооружений в Балтике, тем самым блокируя немецкие корабли. Кроме того, балтийцы обеспечивали поддержку сухопутным войскам и безопасность Финского залива.
В Великую Отечественную войну, когда немецкие войска взяли Ленинград в блокаду, Балтийский флот помогал защищать «Дорогу жизни» на Ладожском озере, поддерживал сухопутные войска при снятии блокады. В 1945 участвовал в штурме Кенигсберга. Сегодня Кронштадт представляет собой важнейший стратегический форпост России, который обеспечивает безопасность от агрессии стран Северной Европы (Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании).
Состояние Балтийского флота России: достижения и задачи
В последние 20 лет состав Балтийского флота пополняется корветами проекта 20380/20385 «Гремящий», «Ретивый», «Резкий» с крылатыми ракетами «Оникс», «Калибр», «Циркон», малыми ракетными кораблями 22800 «Каракурт», дизель-электрическими подводными лодками Б-587 «Великие Луки», модернизирует эсминцы проекта 956 «Сарыч». Также продолжается усовершенствование многофункциональных дронов «Грачонок» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». На берегах развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».
Задачи Балтийского флота Российской Федерации:
- представление интересов России в Балтийском море;
- пресечение незаконного производства и сбыта товаров в экономической зоне;
- создание условий для безопасного судоходства;
- действия в составе ВМФ РФ;
- содействие силам Северного флота РФ;
- выполнение внешнеполитических задач в районах Мирового океана.
Интересные факты о Балтийском флоте России
Балтийский флот — это живая история. Люди, представляющие его, пишут летопись формирования каждый день. Мы собрали для вас пять малоизвестных, но любопытных фактов об этом объединении.
|Учиться, учиться и еще раз учиться!
|Балтийский флот считается главной и самой крупной (по размеру и оснащению) учебной базой ВМФ РФ
|Ноль высот мира
|От нуля Кронштадтского футштока уровень моря отмеряют все страны СНГ
|Два флота
|После Великой Отечественной войны Балтийский флот разделили на две части: Южную и Северную (официальные термины — 8-й и 4-й флоты с главными базами в Таллине и Балтийске соответственно). Спустя время их снова объединили
|Минный забор
|Русские матросы применяли минные заграждения, изобретенные Борисом Якоби, во время Крымской войны
|«Дедушка русского флота» — ботик Петра I
|Знаменитый ботик «Святой Николай», на котором юный Петр I учился ходить под парусом, был перевезен в Петербург и торжественно хранился в Кронштадте как реликвия. Над ним построили специальный павильон — «Ботный домик»
Список источников
1. Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ». Выписка из приказа Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15.07.1996 № 253 «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».
2. Балтийский флот ВМФ России. Риа Новости.
3. Балтийский флот. Вести.ру.