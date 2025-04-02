День Балтийского флота России в 2025 году: флот, который создал империю

Подробно расскажем, какого числа отмечается этот профессиональный праздник моряков, проследим его исторические корни от петровских времен и познакомим с современными традициями празднования. Особое внимание уделим роли Балтийского флота в ключевых событиях российской истории, его текущему состоянию и перспективам развития. Вы узнаете интересные факты о выдающихся балтийцах, особенностях объединения и городов, где оно базируется. День Балтийского флота России в 2025 году — это повод вспомнить о традициях российского флота и его значении для национальной безопасности.