День Апостола Матфея. Что можно и чего нельзя 29 ноября 2023 года

Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и родился в галилейском городе Капернауме в достаточно состоятельной семье. встречи с ним апостол был мытарем, то есть занимался сбором пошлин, налогов и податей с населения. Профессия эта была презираема, греховна. Даже говорить с ними простому человеку считалось грехом. Но как-то Левий Матфей услышал глас Иисуса Христа, который просил его следовать за ним, оставил свою работу, раздал все собранное и личное имущество, и последовал призыву. Он стал особо приближенным учеником Иисуса Христа и стал свидетелем страданий, смерти, воскресения Спасителя и вознесения на небо. Евангелие от Матфея считается первой среди всех книг Нового Завета. Написав его через 8 лет после казни, Матфей потом отправился проповедовать. Был в Палестине, Сирии, Лидии, Персии, Парфии, а потом принял мученическую кончину в Эфиопии. Мучители бросили его тело в море в железном гробу, но воды не тронули мощи апостола. Сейчас мощи апостола покоятся в кафедральном соборе в итальянском городе Салерно.