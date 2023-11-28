День Апостола Матфея. Что можно и чего нельзя 29 ноября 2023 года
29 ноября 2023 года православные вспоминают апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября 2023 года православные вспоминают апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября 2023 года в Церкви День апостола и евангелиста Матфея. На Руси этот день называли Матвеев и говорили «Матвей — зима, отпотей».
Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и родился в галилейском городе Капернауме в достаточно состоятельной семье. встречи с ним апостол был мытарем, то есть занимался сбором пошлин, налогов и податей с населения. Профессия эта была презираема, греховна. Даже говорить с ними простому человеку считалось грехом. Но как-то Левий Матфей услышал глас Иисуса Христа, который просил его следовать за ним, оставил свою работу, раздал все собранное и личное имущество, и последовал призыву. Он стал особо приближенным учеником Иисуса Христа и стал свидетелем страданий, смерти, воскресения Спасителя и вознесения на небо. Евангелие от Матфея считается первой среди всех книг Нового Завета. Написав его через 8 лет после казни, Матфей потом отправился проповедовать. Был в Палестине, Сирии, Лидии, Персии, Парфии, а потом принял мученическую кончину в Эфиопии. Мучители бросили его тело в море в железном гробу, но воды не тронули мощи апостола. Сейчас мощи апостола покоятся в кафедральном соборе в итальянском городе Салерно.
— Принято посещать Церковь.
— Не стоит совершать длительные прогулки, лучше занять себя чем-то полезным дома.
— Принято ходить в гости, устраивать семейные застолья, однако без пышных гуляний.
— Так как день приходиться на среду Рождественского поста — еда положена только постная.
— Надо очистить мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими. Нужно постараться избавиться от ревности, зависти и скупости.
— Нельзя есть скоромное.
— Нельзя совершать покупки, особенно одежду.
— Нельзя наряжаться в одежду красного цвета.