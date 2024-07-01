День апостола Иуды. Что можно и что нельзя делать 2 июля 2024 года

Как и прочие апостолы, по Вознесению Христа, он отправился с проповедью Евангелия сперва в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем — в странах Аравии, Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдессу. Он принял мученическую смерть в Армении, в горе Арат, — там его распяли, и он был пронзен стрелами.