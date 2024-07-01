День апостола Иуды. Что можно и что нельзя делать 2 июля 2024 года

2 июля 2024 года в храмах вспоминают апостола Иуду, сына праведного Иосифа от его первой жены, а таким образом — брата Иисуса. Также это день вспоминают мученика Зосиму. В народе святой получил прозвище Зосима Пчельник, поскольку в день его памяти пчелы обычно начинают заносить мед в ульи и заливать соты.
Кто такой апостол Иуда?
Апостол Иуда входил в число 12-ти апостолов и был одним из самых близких родственников Иисуса Христа, он приходился родным сыном Иосифа Обручника — отца Иисуса — от его первой супруги. Соответственно он происходил из рода царей Давида и Соломона.
В отличие от других сыновей Иосифа, он сразу обратился сердцем к Иисусу и поверил в его Божественную сущность. Потому он и был избран в апостолы. В разных источниках он носит разное имя — Леввий, Фаддей, Варсавы. В те времена такое было в обычае.
Как и прочие апостолы, по Вознесению Христа, он отправился с проповедью Евангелия сперва в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем — в странах Аравии, Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдессу. Он принял мученическую смерть в Армении, в горе Арат, — там его распяли, и он был пронзен стрелами.
Кто такой мученик Зосима?
Зосима жил в городе Аполлони (Фракия) в
Зосима арестовали и потребовали поклониться языческим богам, но он отказался. Его пытали, но Господь подарил ему возможность не чувствовать страдания. Ни пытки, ни голод, ни жажду не сломили Зосиму. В конце концов он был обезглавлен.
Что можно делать 2 июля 2024 года?
- Отличный день, чтобы покупать мед.
- Обязательно надо отдать все долги.
- Отличный день, чтобы начать новые дела.
Чего нельзя делать 2 июля 2024 года?
- Нельзя убивать насекомых, даже кусающих.
- Нельзя есть мясо и молоко с яйцами — идет Петров пост.