Демоны и Нарния: американка проломила стену в доме и нашла тайную комнату

Некоторых пользователей удивил тот факт, что в комнате даже есть окно. Они не понимают, как в таком случае жильцы не подозревали о существовании еще одного помещения. В ответ дочь хозяйки дома заявила, что они знали о «лишнем» окне, но ранее изучив дом, так и не нашли комнату, в которой оно прорублено.