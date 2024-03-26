Демоны и Нарния: американка проломила стену в доме и нашла тайную комнату

Жительница США проломила стену в доме и нашла тайную комнату, пишет Mirror. О случае стало известно благодаря ролику в TikTok, который опубликовала дочь женщины.
Комнату нашли случайно. К хозяйке дома переехал возлюбленный. Чтобы расширить пространство для его вещей, пара решила сделать перепланировку. Неизвестная комната оказалась за стеной в шкафу. Семья прожила в коттедже три года и о существовании потайного пространства не знала.
Пользователей поразило открытие. Его сравнивали с «Хрониками Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. В произведении вход в сказочную страну был спрятан в платяном шкафу.
«Вы нашли Нарнию», — пошутил один из подписчиков.
В комментариях также напомнили хозяевам коттеджа о фильмах ужасов, по сюжету которых, в замурованных помещениях прячется зло.
«Не могу перестать думать о том, почему эту комнату заколотили? Что там вообще могло произойти? Неужели никто не смотрел хоррор “Призрак дома на холме”?», «Вероятно, там прятали демона. Но теперь вы его выпустили и находитесь в большой опасности. Вы что никогда не смотрели кино о паранормальных явлениях?» — отреагировали в TikTok.
Некоторых пользователей удивил тот факт, что в комнате даже есть окно. Они не понимают, как в таком случае жильцы не подозревали о существовании еще одного помещения. В ответ дочь хозяйки дома заявила, что они знали о «лишнем» окне, но ранее изучив дом, так и не нашли комнату, в которой оно прорублено.
Недавно сообщалось об открытии, которое сделали супруги из Великобритании во время ремонта. Пара нашла тайник за камином. В нем были почти 100-летние письма. Послания были адресованы некой мисс Роде Тейлор. Ни нынешние хозяева, ни предыдущие владельцы дома не знают, кто эта женщина.