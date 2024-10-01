Демон ночи явится в новолуние: болезни и неприятности во время власти Черной Луны

Так как новолуние наполнено энергией всего нового, в это время могут возникать проблемы с завершающими этапами проектов, начатых ранее. В это время не рекомендуется вести переговоры в бизнесе или же переезжать. В то же время новолуние символизирует возможность роста и начало чего-то нового. По словам собеседницы «Известий», во время новой Луны стоит составить планы. Их обязательно нужно прописать, а затем начать действовать. Также эксперт напомнила о рекомендации на это время выбросить все ненужные вещи, которые стоят без дела больше года. Таким образом можно впустить в жизнь новое. А вот думать о плохом, сожалеть о прошлом или же грустить по несбывшемуся запрещается, иначе то же самое произойдет и в будущем.